El Mirall viu la Jornada Mundial dels Pobres i presenta la 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 12 de novembre, de la trobada diocesana programada per a aquest dissabte a les 17.00h a l’església de Sant Agustí de Barcelona, per celebrar la Jornada Mundial dels Pobres, de la 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que comença aquest dilluns 15 de novembre, i de la nova etapa que acaba d’iniciar el Monestir de Montserrat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del diaca Ángel Zambrana, director del Secretariat de Pastoral amb els Marginats a l’arxidiòcesi de Barcelona, el prevere Peio Sánchez, director de la Mostra de Cinema Espiritual, i el nou abat de Montserrat, Manel Gasch, tot just un mes després de la benedicció i dos després de la seva elecció. Zambrana ha explicat que la commemoració “respon al lema ‘De pobres, en teniu sempre amb vosaltres’ (Mc 14,7), un fragment que vol ser un record per les nombroses persones que viuen en pobresa, que poden comptar amb nosaltres des d’un missatge d’esperança encara que moltes vegades no les veiem”.





El director de Pastoral amb els Marginats ha comentat que “els valors de l’esperança, l’acompanyament, la confiança en un mateix, la resiliència, la pau, la gratuïtat i el compromís volen remarcar el sentit de les benaurances, fins al punt de passar de veure-hi una persona en situació de marginació a algú que volem acompanyar a la llum de l’evangeli”. Ángel Zambrana, en un altre moment, ha afegit que “el que és important és que ens posem en camí, tenint en compte que la pandèmia ha alterat totes les nostres previsions, sense decisions a llarg termini i amb moltes persones que han viscut situacions de pobresa, però alhora amb tota una riquesa d’entitats i de persones que intenten alleugerir els sofriments dels altres”.





En aquest punt, el responsable de Pastoral amb Marginats ha conclòs que “les línies d’acció pastorals han d’anar precedides d’un canvi en relació amb el patiment d’altres, posant les persones com a prioritat amb l’ajuda de l’evangeli”. El diaca ha assegurat que, en la iniciativa del Papa, veu “una manera de conscienciar i recordar que l’Església ha de ser pobra, vivint la pobresa i no només estant al costat dels pobres, dins de tot el que és un canvi per fer realitat el Regne de Déu en el nostre dia a dia, des d’una casa per a tothom, especialment per als qui es

queden al costat”. Zambrana ha subratllat que “el repte que cal reforçar és intentar que els pobres esdevinguin un eix permanent de l’arxidiòcesi, canviant les etiquetes per noms de persones i promovent més coordinació i entesa entre els qui atenen els més vulnerables”.





Projecció del fet religiós a la gran pantalla





En la segona part de la taula, hem parlat de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que viu la seva 18a edició del 15 al 30 de novembre. Peio Sánchez ha destacat que el certamen “acosta el cinema en dimensió transcendent al públic, amb 84 pel·lícules, 51 sales de projecció i 23 ciutats de Catalunya”. Ha comentat que “tindrà un fort vessant virtual, en dues plataformes: a la sala Verdi i a FilminCat”. A més d’esmentar diversos títols de projeccions, Sánchez ha explicat que els grans temes novedosos són “els reptes de la vida, la forta presència espiritual, la vida i la mort, referències a personatges entre el cel i la terra, amb figures com Raimon Pànikkar, i un grup de films sobre les dones i les religions i com la fe es conjuga en femení”.

A més, el prevere ha recordat que “s’inicia ara amb força el vessant educatiu, amb un espai i guies preparades per treballar a l’aula el sentit de les religions i la convivència”. Igualment ha apuntat que “estan penjats a la web www.cinemaespiritual.gencat.cat els manuals perquè els professors facin acompanyament”. Peio Sánchez ha subratllat també pel·lícules com ‘El jove Ahmed’, ‘The Farewell’ i ‘Gaudí, l’arquitecte de Déu’. Igualment ha anunciat que “la cura de la casa comuna és una proposta necessària i molt interessant, com també la memòria històrica, amb els protestants i la seva persecució com una de les qüestions tractades”. El director de la Mostra ha conclòs que la iniciativa “està creixent i cada dia és nova, motiu pel qual aquest any és més fàcil poder veure alguna pel·lícula”.





I en la part final, el nou abat de Montserrat, Manel Gasch, acompanyat pel director de Comunicació del Monestir, Òscar Bardají, ha explicat que en la nova etapa que afronta, després de l’elecció i la benedicció, “els reptes són mantenir un estàndard monàstic fidel a la tradició montserratina, que els monjos ho puguin fer amb tranquil·litat d’esperit i, entre molts altres, que Déu ens enviï vocacions i que sapiguem transparentar la riquesa i la plenitud de la vida benedictina”. Gasch ha comentat, a més, que “es viu un moment de presa de consciència de la història i que la comunitat té un futur que ha de ser de presència de la vida monàstica a Catalunya, d’evangelització i de seguir amb la tradició secular”.





L’abat ha conclòs que “l’aportació social més important del monestir és continuar sent un lloc d’acollida de tothom (parròquies, romeries i persones molt senzilles) i consolidar l’entrada a casa de la gent a través de la ràdio i d’Internet”. Manel Gasch ha assegurat que, “per ser un referent, cal coherència moral”, i s’ha compromès “a fer tot el possible perquè hi hagi aquesta coherència i s’aconsegueixi aquell reconeixement que es dona des de fora socialment”. L’abat ha expressat finalment el seu desig “que tothom a Montserrat se senti a casa, evitant allò que políticament sigui opinable, perquè el monestir no és un partit polític, això sí, amb els límits dels drets humans i la defensa de la tradició catalana”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'anunci dels actes que es faran els propers dies per inaugurar i beneir la Torre de Maria de la Basílica de la Sagrada Família, amb l'encesa de l'estel de la Mare de Déu. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Amar a Cristo en los pobres', un tema del grup Jésed que ens ambienta la vivència d'aquest diumenge XXXIII durant l'any, en què l'Església celebra la Jornada Mundial dels Pobres: https://www.youtube.com/watch?v=F6pHH5mcMR0





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la 16a Jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, aquest dissabte a l'hotel Alimara de Barcelona amb el títol "El moviment de l'ànima, el prec i l'empara", sobre la 4a Trobada per a Homes i Dones No Creients celebrada el cap de setmana passat a Montserrat, sobre l'exposició de les relíquies del beat Joan Roig Diggle dins d'una Eucaristia diumenge passat a la catedral de Barcelona (coincidint amb el primer aniversari de la beatificació d'aquest jove del Masnou), sobre la beatificació dels màrtirs caputxins Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona, dissabte passat a Manresa, i sobre l'acte de presentació dels dinamitzadors sinodals de l'arxidiòcesi de Barcelona, igualment dissabte passat al Seminari amb el cardenal Joan Josep Omella. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).