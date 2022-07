El Mirall viu la Jornada del Trànsit i repassa la Setmana per la Pau-Arcadi Oliveres i les festes de Sant Pere

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 1 de juliol, de la 54a Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que se celebra aquest diumenge amb el lema “Maria es posà en camí”, de la primera Setmana per la Pau-Arcadi Oliveres, que s’ha fet del 27 al 30 de juny a Barcelona, i de les festes dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, al casc antic de Barcelona, viscuda aquesta setmana amb nombroses activitats religioses, socials i de cultura popular. A partir del missatge d’aquest any sobre la necessitat de posar-se en camí amb prudència a la carretera, el director del Secretariat de Pastoral del Trànsit a l’arxidiòcesi de Barcelona, Francesc Torné, ha dit que “aquest any la jornada té present la responsabilitat personal per evitar accidents i aconseguir una circulació més convencional i, per tant, millor per a tothom”. En aquesta línia, ha afegit que “les prevencions han de passar pel respecte, el compliment de les normes i l’intent que no hi hagi accidents, un repte per al qual les autoritats i organismes dedicats a la mobilitat han de fer esforços molt seriosos, ja que els sinistres mortals deixen moltes seqüeles, i cal reduir-los”.

En un altre moment, Francesc Torné ha explicat que enguany “es fan celebracions a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, amb cotxes clàssics que completen una volta pel carrer Regomir i per la zona, com també el 10 de juliol, Sant Cristòfol, amb la benedicció i l’elaboració, d’altra banda, de pastissos amb el volant del patró”. Igualment ha comentat que són molt populars “les benediccions al barri de les Corts”. Sobre el sentit que dona l’Església a la prudència i al compliment de les lleis, el responsable del Trànsit a l’arxidiòcesi de Barcelona ha subratllat que “es basa en la consciència de fer el bé, amb conducció adequada i respecte, com a forma d’estimar l’altre com a un mateix”. En clau més social, Torné ha afirmat que “els conductors i els transportistes professionals veuen com pugen els preus dels carburants i del manteniment del vehicle, cosa que els fa perdre poder adquisitiu, situació davant la qual voldrien passar pàgina”. Finalment ha recordat que “els patinets i les bicicletes són una realitat que fa les persones més febles i més vulnerables en els accidents, cosa que obliga a extremar la prudència dels conductors de vehicles més potents, ja que cada vegada hi ha més accidents d’aquests nous instruments de mobilitat a la ciutat, tenint en compte que tothom va més a la seva”.

Setmana per la Pau i festes de Sant Pere

En la segona part del col·loqui, primer hem parlat de la Setmana per la Pau-Arcadi Oliveres, que s’ha fet entre dilluns 27 i dijous 30 de juny. El conversatori, el happening, l’acte ‘La pau del cor’ i ‘La plaça del diàleg’ (més basat en el missatge d’Arcadi Oliveres) han estat els principals formats d’activitats. Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona, ha definit la iniciativa com “una acció de recuperar el fet que els carrers s’omplin de bona gent i de crits de llibertat, pau, no violència, reconciliació i altres valors, perquè aquest missatge no quedi perdut en l’internet i aconseguir que els joves reconeguin el llegat d’Arcadi Oliveres”. Sobre l’acte ‘La pau del cor’, celebrat dimecres al vespre a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, Torres ha subratllat “que s’hagin congregat 20 tradicions religioses i conviccionals diferents per primera vegada, sempre compartint el mateix desig de pau, des d’activitats en xarxa que siguin una oportunitat real de crit”. Finalment el director de Justícia i Pau ha situat l’origen “en el pensament de fer un memorial d’Arcadi Oliveres, tot i que després s’ha anat donant forma a un projecte amb la participació de la família d’Arcadi Oliveres, sense divinitzar la seva figura”. Torres ha recordat que es tracta de “recuperar aquesta consciència col·lectiva que totes les persones humanes són iguals, amb la idea d’un humanisme compartit que és viure en pau, tot certament ara molt confós amb la pandèmia, les guerres i la militarització”.

Finalment, la responsable dels Gegants de la Parròquia de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, Olga Vizuete, ha explicat les principals vivències de la festa d’aquests dies, al voltant del 29 de juny, als barris barcelonins de Sant Pere, la Ribera i Santa Caterina. Ha comentat que “la festa major és oberta a tothom, al barri i tornant a recuperar carrers i places amb la idea de gaudir de l’espai, on tothom té cabuda”. La també membre de la Comissió de Festes ha explicat que “la festa va començar el 22 de juny amb el pregó i ara queden concerts diversos, gegants i altres activitats, amb el seguici i la celebració solemne de la Missa del dia 29”. Vizuete ha dit que “els gegants simulen dos reis, Pere II el Gran i Constança de Sicília, i els petits són dos dels seus fills, Alfons el Franc i Isabel de Portugal” La responsable dels gegants ha conclòs que “la festa es viu de manera intensa des de la quantitat d’activitats, les ganes de normalitat després del Covid i la participació sempre molt activa”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la X Trobada Mundial de les Famílies celebrada la setmana passada, a nivell mundial a Roma i també a les diòcesis. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit una versió de Xavier Morlans dedicada als refugiats i migrants de tot el món, a partir de la cançó 'Que la pau ens acompanyi’: https://www.facebook.com/100001712422886/videos/1442405416243598/.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la presentació del nou postgrau en cultura religiosa ofert per la Universitat de Vic i la Fundació Vedruna Catalunya Educació, l'ordenació diaconal del monjo de Montserrat Jordi Puigdevall divendres passat a la Basílica de Santa Maria, el retorn de les Jornades d'Animadors de Cants per a la Litúrgia de Montserrat (del 25 al 30 de juliol, del 8 al 13 d'agost i del 15 al 20 d'agost), la inauguració d'una maqueta tàctil de la Torre de Maria cedida pel grup social ONCE per a invidents, el comunicat de Càritas Catalunya en què demana un desplegament més ambiciós de la Renda Garantida de Ciutadania, del qual eren beneficiàries al maig només unes 173.000 persones, i el nomenament de Josep Antoni Rom com a nou rector de la Universitat Ramon Llull. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).