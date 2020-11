El Mirall s’uneix a la Cadena per les Vocacions i ofereix una icona de l’Anunciació arribada de Síria

La Cadena de Pregària per les Vocacions, que es viu tot el mes de novembre a les diòcesis amb seu a Catalunya, i l’arribada a casa nostra d’una icona de l’Anunciació procedent de Homs (Síria), imatge que s’exposarà els propers dies en esglésies dels bisbats de Terrassa i Barcelona, han estat els principals temes tractats, aquest divendres 20 de novembre, durant la taula de testimonis del programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). Bernat Gimeno, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l’Arquebisbat de Barcelona, ha explicat que la iniciativa vol ser “una pregària ininterrompuda”, i ha recordat que “va néixer ara fa uns vint anys per assegurar la concreció d’aquella recomanació que Jesús va fer als deixebles, quan els va dir que demanessin a l’amo del sembrat que enviï més segadors”. El prevere ha comentat igualment que la cadena s’encarna “en un poble concret com és el de l’Església a Catalunya”. A més, ha aclarit que la convocatòria “ha afegit la intenció per totes les vocacions, no només a la vida sacerdotal, sinó també a la religiosa, contemplativa, laical i al matrimoni, perquè tots, conscients de la pròpia missió, tindran així l’ambient propici per descobrir la pròpia vocació”.

Bernat Gimeno ha comentat que el lema, “El coratge d’un ‘sí’”, “fa referència principalment a la resposta que cadascú dona a la proposta del Senyor per a la vida, per viure en plenitud”. El responsable de Pastoral Vocacional ha recordat que respondre afirmativament a la crida de Déu “implica renúncies, sacrifici, anar a contracorrent, esforç, coratge i aprendre a estimar davant de tanta oferta de la cultura del desamor que vivim”. Gimeno ha dit també que el lema “ens ajuda a preguntar-nos com vivim la crida a ser fidels al Senyor, dins un mes de novembre en què, com sempre, hem de pregar els uns pels altres”. Ha reconegut, això sí, que la resposta “no és fàcil, motiu pel qual la imatge de la Cadena de Pregària mostra un brot de vida, una planta, que cau a l’asfalt”. El sacerdot ha assegurat que “el ‘sí’ és com el de Maria, quan va rebre l’anunci que seria la mare del Senyor”.

Bernat Gimeno, en un altre moment, ha recomanat visitar la web www.cadenadepregaria.cat “per trobar materials diversos, entre ells testimonis de preveres i altres persones”. Igualment ha subratllat la importància de “la diversitat de carismes dins l’Església”, alhora que ha dit que “la pandèmia afecta convocatòries com la d’aquesta Cadena de Pregària per les Vocacions, un àmbit general en què es poden integrar parròquies i altres comunitats que preguin”, encara que sigui sovint de manera virtual. Finalment Gimeno ha explicat que la cadena consisteix també a “ajudar la gent perquè sigui conscient d’aquesta pregària que hem de fer”. Sobre la pastoral vocacional i el seu treball habitual, ha afegit que “es tracta de viure la vida cristiana en clau de vocació, de resposta a la possibilitat de ser enviats a fer un servei, dins un ventall molt ampli, per viure amb intensitat la genuïna vocació de tots, que és la baptismal”. Finalment ha recordat que “tota la pastoral de l’Església és vocacional, tot i que també sabem que és necessària la presència de preveres, motiu pel qual cal sembrar la llavor i discernir els camins dels allunyats que piquen a les nostres portes”.

Una icona amb impactes de bala arriba a Catalunya

D’altra banda, una imatge de l’Anunciació de l’Àngel a Maria, procedent de Homs (Síria), ha estat motiu perquè Giorgio Chevallard, delegat d’Ajuda a l’Església Necessitada a la diòcesi de Terrassa, hagi explicat la presència d’aquesta icona aquests dies a Catalunya. Ha explicat que “aquesta icona, un regal de Déu, mostra l’àngel a l’esquerra, com flotant i sense pes, Maria a la dreta, vestida de blau i vermell, els colors de la seva humanitat, però revestida de divinitat perquè és plena de gràcia, per la qual cosa surt asseguda en un tron i teixint el mantell que és l’Església, mentre que el centre està buit, amb l’Esperit a la part superior”. Chevallard ha recomanat “veure la imatge aquest diumenge, a partir de les 10.30 hores, a la Missa de La 2 de TVE a Catalunya”. El representant d’Ajuda l’Església Necessitada ha recordat que la imatge “fa present l’Encarnació de Crist i el patiment de molts germans nostres”. Igualment ha afegit que, “si Crist és una presència, cal conèixer-la i fer-la visible, perquè Déu s’ha fet carn i continua”.

Giorgio Chevallard, d’altra banda, ha explicat que “aquesta icona és un testimoni silenciós del patiment dels cristians, testimoni de fe, perquè renuncien a tot per no perdre-la, i també d’esperança”. A més, ha afegit que “aquest testimoni és també de perdó, que és esperança i pau”. Ha anunciat que la icona “serà present a Valldoreix, a Mira-sol, a Sant Cugat, a Cardedeu, a Sant Celoni i a Granollers, aquests propers dies, i a diversos llocs de l’arxidiòcesi de Barcelona a principis de desembre”. Es pot trobar informació al web www.ayudaalaiglesianecesitada.org. Chevallard, a més, ha dit que “hi ha molt de patiment a Síria i a molts dels més de 150 països on Ajuda a l’Església necessitada treballa i afronta nombroses necessitats”. I ha conclòs que, “si el poble cristià no pot tornar al seu lloc, d’on ha estat expulsat sovint pels terroristes, l’Església no pot existir, perquè aquestes persones són les seves pedres vives”. Finalment, Giorgio Chevallard ha dit que “es pot ajudar Ajuda a l’Església Necessitada pregant i coneixent per poder fer una aportació amb diners”. També ha dit que, a més d’entrar a la web, es pot trucar al telèfon 93 237 37 63.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre el Gran Recapte d'Aliments 2020, una iniciativa dels bancs d'aliments de Catalunya especialment necessària aquest any. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Christus vincit' (Crist triomfa), interpretada per la Schola Gregoriana de la Universitat d'Estrasburg. Ens ajuda a ambientar la festa d'aquest diumenge, Jesucrist Rei de tot el món, amb la qual acabem l'Any Litúrgic: https://www.youtube.com/watch?v=89P0yJVuzrA. Uns apunts d'actualitat, sobre la XVII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya (del 15 al 30 de novembre), que es pot seguir online, i sobre la figura del periodista Joan Armengol, de 86 anys, guardonat amb el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).