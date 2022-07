El Mirall se suma a la festa de Sant Ignasi de Loiola i presenta les convivències per a joves a Gisclareny

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 29 de juliol (última edició de la temporada), de les celebracions de Sant Ignasi de Loiola aquest diumenge a Catalunya, en unió amb la clausura d’Ignatius 500 el mateix dia a Guipúscoa, i de les convivències per a joves de Gisclareny (Berguedà). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, i Mercè Lajara, una de les organitzadores de la trobada juvenil, que es farà del 22 al 25 d’agost. Puiggròs ha destacat que “el 31 de juliol a les 18.30h a Manresa, es tancarà la porta del Jubileu a l’entrada de la Cova, aquesta vegada amb el bisbe de Vic, Romà Casanova, que presidirà després la Missa que començarà a les 19.00h i que es farà a la Seu”. El delegat ha explicat que “l’Eucaristia del 12 de març a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb la família ignasiana reunida, la realització del Camí Ignasià amb la participació de desenes de persones i la celebració d’un simposi sobre els Exercicis de Sant Ignasi han estat les grans activitats” dels últims mesos dins de l’any llarg dedicat a commemorar els 500 anys de la conversió d’Ignasi de Loiola i la seva estada a Catalunya. Igualment ha subratllat, com a grans actius, “la revitalització de la Companyia de Jesús i també dels mateixos exercicis de Sant Ignasi com una pedagogia perquè les persones es trobin amb Déu”.





En un altre moment, Enric Puiggròs ha comentat que “Ignasi de Loiola, amb la seva estada a Catalunya ara fa 500 anys, ens mostra la transformació personal, la formació a Barcelona i el testimoni, ja que Ignasi tenia un delit de predicar la Paraula de Déu, fins i tot des de la seva experiència de pregària a Manresa, on es trobava amb persones, tot plegat un element clau de la seva evolució”. El delegat dels jesuïtes ha presentat el Camí Ignasià com “un actiu que posa el caminant en contacte amb les arrels de la vida del fundador de la Companyia de Jesús i, en el seu itinerari, els llocs que es van visitant, alhora que es presenta el pelegrinatge com un element clau per a la vida espiritual”. Puiggròs ha apuntat que “la transformació personal passa per un canvi d’un ‘jo’ a un altre”. Igualment ha dit que “Sant Ignasi és el principal actiu de Manresa, perquè milers de persones visiten la Santa Cova durant l’any i situen la ciutat en el mapa, alhora que moltes cases porten el nom de Manresa”.





En aquesta línia, Puiggròs ha destacat que “la celebració civil és una manera de commemorar un esdeveniment que és bona notícia per a tothom, fins al punt que estaria bé que tots els manresans veiessin Ignasi de Loiola com una realitat pròpia”. El delegat de la Companyia de Jesús a

Catalunya ha explicat que “les pintures de Rupnik a la Cova de Manresa i el Camí Ignasià són dos instruments que ajuden a aconseguir que el camí exterior valgui la pena, perquè predisposa la persona per desposseir-se i buscar Déu”. Puiggròs ha expressat el seu desig que “aquestes dues eines puguin ajudar molta gent a gaudir de les experiències” vinculades a Sant Ignasi.





“Cuida el planeta; cuida la teva vida!”, lema de Gisclareny 2022





En la segona part del col·loqui, Mercè Lajara ha presentat les convivències de Gisclareny com “un motiu per trobar-se amb un mateix i amb Déu, i enguany enfocades a tot tipus de joves, també no creients, més oberta que altres anys”. Sobre el lema, “cuida el planeta; cuida la teva vida”, l’organitzadora de les jornades ha comentat que “és una crida a contemplar la creació de la qual podem gaudir encara”. Igualment ha afegit que “cal ser conscients que tot allò que fem a la natura no només destrueix la seva bellesa, sinó també les persones, sobretot les més vulnerables i les més necessitades, motiu pel qual el fet que Gisclareny ens recordi que hem de tenir cura del medi ambient ens anticipa un futur millor”.

En un altre moment, Lajara ha explicat que “la idea de domesticar i tenir cura ens ajudarà a trobar el camí de la felicitat, com es veu en el Petit Príncep”. Sobre la jornada, ha comentat que “cada dia dels 4 és diferent, amb dues excursions diferents, una a l’ermita de Sant Miquel de Turbians, i altres aspectes, amb moments per a la pregària, al principi i al final del dia, i diverses estones per a la reflexió a partir de textos, fragments de pel·lícules i històries de l’evangeli, amb el prevere Gaspar Comellas com a encarregat”. Mercè Lajara ha subratllat, a més, que “també hi ha una part lúdica, a la nit, perquè la diversió és una dimensió de la persona i, per tant, molt important, perquè es gaudeix de la relació entre tots i totes i perquè riure ens fa més feliços”. En la mateixa línia, l’organitzadora ha assegurat que “la diversió, el contacte amb la natura, l’intercanvi amb joves de diferents edats, desconnectar d’un món molt marcat per la tecnologia, poder reflexionar sobre la pròpia vida amb una aturada i plantejar-se sense presses quin lloc ocupa Déu a la pròpia vida són els grans atractius d’una ocasió d’aquelles que es presenten poques vegades durant la vida”.





Mercè Lajara ha afirmat que “qui ha estat a Gisclareny i ha contemplat les seves muntanyes meravelloses, amb el silenci, els estels al matí i uns acords que no t’abandonen mai, s’adona que és una joia, perquè s’hi pot compartir tot el que es pensa amb sinceritat, amb llibertat i amb naturalitat, cosa que els joves valoren molt, alhora que descobreixen que hi ha un Déu que ens estima i ens acompanya”. També ha recordat que “descobrir un Déu que és amor i que està per acompanyar-me i per perdonar-me és el que més toca els joves, fins i tot els no creients”. Lajara ha demanat als nois i noies d’arreu de Catalunya que “s’atreveixin a participar en aquesta trobada, si són joves, o a dir-ho als fills o a altres familiars, com va fer una mare, que va voler que la seva filla visqués l’experiència que havia tingut

ella de jove”. Per apuntar-se a aquestes convivències, es pot contactar amb l'organització (Montse Claveras, Mercè Lajara o Gaspar Comellas) a través del número de telèfon 618 95 97 65 o bé el 660 71 87 92.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’, última de la temporada, ha començat amb una reflexió sobre les opcions de viure l'estiu cristianament, amb les nombroses festes que hi ha arreu de Catalunya i amb el descans i l'espiritualitat com a alternatives a la vida activa de la resta de l'any. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Festa del cor', del grup Kairoi, amb la qual ambientem aquest diumenge XVIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=zcsT5Q-vDxQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: unes visites guiades especials programades a la Catedral de Tarragona perquè tothom descobreixi els aspectes privats del Capítol Catedral, l'exposició 'La mirada del biblista, instants d'eternitat, el Pròxim Orient', fons fotogràfic de Bonaventura Ubach que es podrà visitar fins al 8 de gener de 2023, les convivències d'escolans de l'arxidiòcesi de Barcelona al Santuari de la Mare de Déu del Collell aquest juliol, el Misteri de la Selva i la normalitat (amb representacions el 14 i el 15 d'agost al vespre a la Selva del Camp) i la VII Nit de les Religions, que es farà a Barcelona el 17 i el 18 de setembre amb una presencialitat gairebé total. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).