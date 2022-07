El Mirall se suma a la festa del Carme a Catalunya i explora l’acció estiuenca de l’Hospital de Campanya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 15 de juliol, de la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar, i de l’Hospital de Campanya de Santa Anna, que manté la seva acció d’acollida i caritat a l’estiu des del cor de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del diaca Ricard Rodríguez Martos, director de Stella Maris i de l’Apostolat del Mar de Barcelona, i el sacerdot Peio Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna-Hospital de Campanya, situada al cor de la capital catalana. Rodríguez Martos ha explicat que “la processó marinera es viu aquest any amb una expectació especial, perquè l’última vegada que es va celebrar va ser el 2019”. En aquesta línia, ha afegit que “es recupera amb la imatge sortida de la parròquia de Sant Miquel del Port fins al moll dels pescadors, on embarca i després torna a terra per a l’Eucaristia”.





El director de Stella Maris, a més, ha dit que “l’Apostolat del Mar està treballant enguany amb força normalitat, amb les visites als vaixells, amb presència de tripulants al centre, un treball de la residència a molt bon ritme, la reobertura dels vaixells de creuer i tota l’activitat diària”. Ricard Rodríguez Martos ha explicat que “Stella Maris és de fet Apostolat del Mar, sobretot després que ara fa poc més d’un any el primer nom absorbís el segon, per decisió de la Santa Seu”. Ha defint l’obra com “el punt de referència amb la residència, el club per als tripulants dels vaixells, que juguen i fan el seu esbarjo i, en definitiva, troben un lloc físic que és la llar lluny de la llar”. El també diaca ha assegurat que “la gran prioritat és que la gent de mar senti que l’Església és al seu costat, assumint els seus problemes i ajudant amb el que rep estant presents als molls, perquè els tripulants puguin quedar assistits”.





Entre altres activitats importants, Rodríguez Martos ha subratllat “la conscienciació a tota l’activitat portuària que el compromís de Stella Maris inclou activitats i serveis que haurien de considerar-se responsabilitat de tota la comunitat del port”. Igualment ha dit que l’Apostolat del Mar “ha de comptar amb la col·laboració de tota la comunitat portuària”. Ricard Rodríguez Martos ha comentat, a més, que Stella Maris “necessita recursos econòmics i voluntaris perquè, per poder arribar als vaixells i fer tota la feina, cal la seva ajuda ara perduda pels mesos de pandèmia”. En el telèfon 93 443 19 65, es pot oferir aquest voluntariat. El director de l’Apostolat del Mar de Barcelona ha invitat tothom a tenir consciència que “gairebé tota la mercaderia que ens arriba viatja per via marítima, gràcies a persones que hi treballen incansablement”. També ha demanat que “es

pensi en les persones que transporten els vaixells i es faci pregària per tota la gent de mar, especialment aquests dies”.





Estiu a l’Hospital de Campanya-Santa Anna





A la segona part del col·loqui, el rector de l’església de Santa Anna de Barcelona, Peio Sánchez, ha afirmat que “l’Hospital de Campanya segueix endavant, acollint 250 persones sense llar cada dia, en un moment en què la pobresa creix i el carrer és el final del procés de descart”. El prevere ha lamentat que “molta gent no pot tenir habitatge perquè no pot signar un contracte legalment”, entre altres problemàtiques. Davant la dificultat de tenir tots els voluntaris a l’estiu, Peio Sánchez ha demanat la col·laboració de persones “per a la taula de fraternitat però també per fer algun acompanyament a metges o a gestions”. El rector, en aquesta línia, ha recordat que “la calor forta sense refugis és una prova dura davant de menjadors socials tancats a l’estiu”. Ha aclarit que “al juliol és quan Santa Anna té més persones acollides, una dada que sorprèn”.

En un altre moment, Peio Sánchez ha anunciat per al 27 de juliol “un acte de protesta promogut per subsaharians per la mort de desenes de persones a la tanca de Melilla”. D’altra banda, ha explicat que “ara s’està preparant la participació en una trobada d’esglésies que són hospital de campanya i que es farà a Barcelona”. Igualment ha dit que “el 24 de juliol se celebrarà la missa patronal en una festa destinada especialment als avis, a partir de la iniciativa del Papa Francesc perquè se celebri una jornada dedicada a la gent gran”. Igualment ha destacat la celebració de “la festa del xai per als musulmans, amb un dinar especial”. Finalment Peio ha afirmat que “el projecte ‘Famílies ajudant altres famílies’ continua, i ara té la idea d’obrir un nou pis per a famílies, sobretot dones, en situació de màxima vulnerabilitat, tot acompanyat d’un pla laboral perquè puguin sortir d’aquest patiment, sempre endavant i amb noves iniciatives”:





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el X Congrés Internacional d'Antics Alumnes Jesuïtes, que es fa aquests dies (del 13 al 17 de juliol) a Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Vetlleu i pregueu', tema interpretat per Carla Massegú i Jordi Massegú per ambientar-nos la celebració d'aquest diumenge XVI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=IjSSj5QvzLo





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el nou acord "Religions per la llengua catalana" presentat aquesta setmana al Palau de la Generalitat, el segon concert del Festival Internacional Orgue de Montserrat amb Roberto Fresco (organista de la catedral de Madrid), el balanç de la Magic Line 2022, amb més de 332.500 euros recaptats i 11.500 participants, un comunicat de la Plataforma d'Entitats

Cristianes amb els Immigrants davant la mort de 50 persones a la tanca de Melilla i l'ordenació diaconal d'Albert Gelis i Joan Puig aquest diumenge a la catedral de Girona. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).