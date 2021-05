El Mirall se suma al centenari de la Llibreria Balmes i ofereix un llibre sobre la Coral Interreligiosa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 28 de maig de la Llibreria Balmes, que acaba de complir 100 anys, i del llibre ‘Cants d’esperança’, recentment publicat per difondre els 13 anys d’història de la Coral Interreligiosa per la Pau. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Josep Maria Alsina Roca, president de la Fundació Ramon Orlandis, i Isabel Mercadé, cantaire del grup obert a la diversitat de creences i una de les autores del treball. Alsina ha explicat que “la Llibreria Balmes va néixer com a conseqüència de la fundació de Foment de Pietat Catalana, institució fundada pel sacerdot barceloní Eudald Serra amb la idea d’editar llibres de pietat i de litúrgia”. Ha aclarit que “l’objectiu era també poder-los distribuir i vendre, en un moment que es va produir el 1920 i ara continua tenint el mateix objectiu”. El també catedràtic de Filosofia ha dit que “l’evolució ha consistit no només a tenir aquesta oferta de cultura religiosa, sinó també altres tipus de llibres amb una doble consideració: seguir amb la intenció del llibre sobre religió catòlica des de l’espiritualitat i una ampliació amb història, filosofia, literatura i material juvenil i infantil”.





Alsina Roca ha comentat, en un altre moment, que “l’aportació de la Llibreria Balmes, en aquest temps de dificultat, és seguir pensant en la importància del llibre amb funció evangelitzadora, a través de la tasca pròpiament eclesial, de l’escola i la cultura, que és allò que respirem, cosa que ha de tenir un aire catòlic per poder transmetre la fe”. El president de la Fundació Ramon Orlandis ha dit que “la celebració del centenari és modesta, per les circumstàncies actuals, i consisteix a recordar l’obra, amb determinades coses que es poden trobar quan el client compra, i amb una difusió dels 100 anys entre les institucions, començant per la Generalitat i l’Ajuntament, que també han respost cordialment amb una felicitació”. Alsina ha explicat igualment que “la qüestió de l’edifici és complexa, perquè en són en realitat dos units, per albergar-hi dues institucions: Cultura Religiosa (antic Foment de Pietat), de sentit més popular i eclesial, i la Fundació Balmesiana, creada per Ignasi Casanovas amb caràcter més acadèmic i que té en el seu si la Biblioteca Balmes, dirigida per Ramon Corts”. Alsina ha dit que “la Biblioteca té uns llibres únics en el camp de la història”.





Josep Maria Alsina ha comentat que “el principal repte és continuar i perseverar, una de les tasques més decisives per fer el bé malgrat les dificultats, encara més en el món del llibre, posant-hi els mitjans adequats, entre ells cuidar la presència física a la ciutat, com a llibreria, i també la pàgina web, que amplia el públic arreu d’Espanya i també en països sud-americans”. Sobre l’edifici, que “requereix fer una sèrie d’activitats”, el catedràtic ha destacat que “ha d’estar al servei d’una funció evangelitzadora a Barcelona i a tot Catalunya”.





El llibre ‘Cants d’esperança’, història de cant coral religiós





D’altra banda, la publicació del llibre ‘Cants d’esperança’ ha estat motiu perquè una de les seves autores, Isabel Mercadé, hagi parlat de la Coral Interreligiosa per la Pau, protagonista d’aquest treball a través dels seus 13 anys d’història. La també cantaire del grup ha comentat que “el gran objectiu és transmetre la riquesa de la diversitat i l’esperança per a la humanitat”. Entre els objectius, ha destacat que “la coral és el resultat un patrimoni mundial, perquè recull l’herència de mons cristians, musulmans, de l’extrem orient, de moviments espirituals diversos i altres realitats que formen part del nostre paisatge i constitueixen les nostres arrels”. Una altra finalitat és, segons Mercadé, “transmetre el que significa la paraula ‘diàleg’, dins una visió d’interculturalitat, un diàleg sense el qual no hi pot haver harmonia ni pau entre els pobles de la terra”. Ha dit també que “la pau de la humanitat depèn de la de les cultures” i que, “quan el diàleg s’interromp, esclata la guerra, fet que es produeix quan les religions es converteixen en simples ideologies, com ara la tensió entre Occident i Islam o les guerres entre religions”.





En un altre moment, l’autora de ‘Cants d’esperança’ ha assegurat que “el multiculturalisme encara manifesta una síndrome colonialista, quan es pensa que hi ha una cultura, una religió ,una llengua o una raça superior a les altres”. Ha dit que “la coral vol transmetre la riquesa dels pobles, el respecte i les tradicions, a partir d’un enriquiment que arriba quan es produeix tot just si hi ha una harmonia entre les diferents cultures, una necessària obertura per convertir una cultura de la guerra en cultura de pau”. A més, ha situat com a gran objectiu “l’aspiració a la pau, entesa com una confiança que portem a dins i no pas com el fruit d’una sola ideologia i, encara menys, com el triomf d’una única religió, cultura o d’una noció política”. En la mateixa línia, ha recordat que “la pau no es pot fonamentar en una conquesta, sinó en la confiança”. Mercadé ha afegit que “la coral entén la pau com un do, a partir d’una revelació que pot ser l’amor, l’harmonia, la bellesa i tot allò que configura l’anhel de tota la humanitat”.





Finalment Isabel Mercadé ha assegurat que “la coral té un repertori molt ric, amb diferents cançons de totes les religions, alguns des de l’agraïment al Creador i altres, l’alegria de viure o la resposta que podem donar davant situacions de gran sofriment”. Igualment ha destacat que “l’enriquiment humà permet fer una obertura des del cor, també cantant peces d’altres cultures, cosa que dona importància a l’altre”. La cantaire ha apuntat que, “després, surt una integració i una consideració de l’altre, de manera autèntica”. Mercadé ha expressat el seu “desig que aquest llibre obri portes i sigui punt de referència per crear altres corals similars.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les ofenses als catòlics i a les creences religioses en general, a partir de les reaccions a unes recents paraules de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Jo crec', interpretada per Worship.cat des de la lletra del Credo apostòlic, la professió de la nostra fe, un tema per ambientar la solemnitat de la Santíssima Trinitat, que es viu aquest diumenge: https://www.youtube.com/watch?v=3yJF96BDRRQ





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre una nova reunió planificadora de delegats de Pastoral Vocacional de la Tarraconense, celebrada dimarts 25 de maig, i sobre l'elecció de Rocío Elvira com a nova presidenta de l'Acció Catòlica Obrera (ACO). Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja)