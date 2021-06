El Mirall s’endinsa en l’univers mediambiental de Gaudí i presenta un encontre ‘No violència i cristianisme"

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 11 de juny del curtmetratge ‘La creació en Gaudí’, presentat tot just una estona abans a la Universitat Abat Oliba de Barcelona, i d’un nou encontre sobre ‘No violència i cristianisme’, organitzat per diversos col·lectius cristians (entre ells alguns de Catalunya) per als dies 26 i 27 de juny a prop de Madrid. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de l’arquitecte Chiara Curti, veu i guia de la producció audiovisual sobre la dimensió natural de la basílica de la Sagrada Família, i el teòleg i director de teatre Moisés Mato, fundador del Col·lectiu No Violència. Curti ha destacat que “hi ha un episodi que es repeteix en les visites que duia a terme Gaudí, ja que es presentava com el custodi del temple i com un guardià, gest amb el qual recorda la imatge de Jesús ressuscitat, de manera que un lloc de mort, com és un sepulcre, es converteix en un hort, un espai viu”. En la mateixa línia, ha recordat que “la cura de la casa comuna és un element propi de la construcció de la Sagrada Família, de la manera com Gaudí la transmetia en vida i que és propi de la fe cristiana”.

L’arquitecte italiana ha qualificat de “veritable aventura” l’experiència d’elaborar el curtmetratge. Ha comentat que “la Sagrada Família estava tancada en el moment del rodatge per la pandèmia”, i que “ha nascut una esperança dins les dificultats, perquè la crisi sanitària té un component mediambiental”. També ha subratllat que “poder ensenyar un lloc físic contemporani en què es parli de la vida en harmonia amb la natura ha estat molt bonic”. Sobre la directora, ha apuntat que “Maria Laín, jove activista mediambiental, és una dona viva que estima la vida mentre es manifesta no tant als carrers sinó amb la seva forma de viure”. En síntesi, Chiara Curti ha conclòs que la gran finalitat d’aquest audiovisual és “transmetre la idea que tots estem cridats, cadascú en el seu àmbit, a estimar la vida i la seva casa comuna”.





En un altre moment, la també estudiosa del modernisme ha explicat que “la Sagrada Família es construeix amb Gaudí viu mentre està en marxa a Barcelona la segona Revolució industrial que transforma Barcelona, un moment que divideix la societat i fa més difícil poder transmetre un missatge espiritual”. Curti ha recordat que “la Sagrada Família es construeix a la perifèria geogràfica i existencial, amb la Nativitat d’un nou, però també abans amb el brotar de realitats senzilles com ara les flors o els ocells, tot allò que ens dona un somriure en un moment de tristesa”. L’arquitecte ha dit, a més, que “la Revelació cristiana a la Sagrada Família no s’ofereix com un proselitisme, sinó com una flor que, quan creix, fa que desitgem veure el rostre de l’estimat, un fenomen viu avui, fet que explica que tanta gent vulgui visitar-la”.

Chiara Curti ha definit el curtmetratge de María Laín com “un instrument indispensable per a la difusió de la imatge de Gaudí, de l’home i de l’obra com a manifestació de la seva humanitat i la seva santedat”. Ha afegit que “el llenguatge d’aquest vídeo és adequat per als temps actuals i per a qualsevol persona, creient o no”. I ha conclòs que “les imatges i la senzillesa dels textos permeten la comprensió a diversos nivells, i només cal trobar un amic que marqui la bellesa de la vida, i hi trobarien Gaudí”.

Encontre sobre l’autèntica opció cristiana de la pau

D’altra banda, s’ha programat per als dies 26 i 27 de juny, a la serralada nord de Madrid, una trobada sobre “No violència i cristianisme”. Moisés Mato, fundador del Col·lectiu No Violència, ha definit la trobada com un projecte “que es volia posar en marxa ja fa un temps, perquè és molt important ara recuperar l’esperit de la no violència”. Ha dit que “el món cristià, present en molts d’aquests ambients, ho està per sota del que caldria”. Igualment ha comentat que “es vol veure com es pot donar un impuls a tota aquesta opció cristiana per la no violència a Espanya”. Mato ha apuntat que, “des del col·lectiu, ja s’estan impulsant diverses iniciatives perquè la no violència arribi a tots els sectors, educatius, polítics i socials, com també a l’àmbit on ens reunim els cristians”. Ha defensat “una pedagogia perquè puguin seguir moltes persones les sessions”.

Moisés Mato ha explicat que “es començarà l’encontre situant el poder de la no violència cristiana i se seguirà amb la fonamentació cristiana de la no violència, tema que plantejarà el jesuïta català Joan Morera, la història de la no violència, concretament a partir de les històries protagonitzades per cristians, amb el doctor en Història Xavier Garí, i veure després quines realitats actuals necessiten respostes cristianes no violentes, amb l’ajuda de la periodista Laura Mor, i finalment amb les claus per a una acció no violenta i una assemblea de tots els participants per donar una estructura i uns mitjans per desenvolupar la idea els propers anys”. L’impulsor de la trobada ha explicat que “hi ha dues modalitats per assistir: la presencial o, per als qui no puguin ser-hi, també online”. A més, Mato ha dit que es pot consultar, per informar-se, la pàgina web www.colectivonoviolencia.org o bé trucar al 656 95 58 24.





I sobre els objectius, Moisés Mato ha conclòs que “la no violència, amb gran trajectòria l’últim segle, depèn de tres aspectes: conèixer la història inspirant-s’hi, assajar experiències de no violència i finalment que es puguin posar en marxa sistemes de formació perquè altres persones del món cristià puguin acostar-se a aquest món i adaptar-se als contextos diversos en què es treballa”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la recent mort d'un home que estava a punt de ser desnonat del pis on vivia a Barcelona, un inquilí que havia estat acompanyat per Càritas. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Grandes y maravillosas son tus obras', interpretada per Roger Osorio i que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge XII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=LbZB6oGA3aQ.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre l'elecció de Salvador Cristau des del Col·legi de Consultors com a nou administrador diocesà de Terrassa, sobre la declaració de la festa del Corpus de Barcelona Festa Patrimonial d'Interès Nacional per part del govern català i sobre l'actualització del protocol per a la protecció dels menors que acaben de confirmar els Missioners Claretians de Catalunya. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).