El Mirall s’endinsa en la litúrgia i les tradicions del Nadal i ofereix el llibre ‘La paraula al cor del cos’

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 23 de desembre, de la litúrgia i les tradicions vinculades a la Nit de Nadal i a tot aquest temps especial, sobretot el Cant de la Sibil·la i la Missa del Gall, i també del llibre d’Annick de Souzenelle ‘La paraula al cor del cos; converses amb Jean Mouttapa’ (Fragmenta Editorial). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i director de l’Arxiu Diocesà, i Josep Maria Gregori i Cifré, un dels traductors del llibre. Gregori, que és musicòleg i cantant, ha explicat que el treball d’Annick de Souzenelle traduït al català “és molt interessant perquè ajuda els cristians a pouar la pròpia fe en les arrels situades en el judaisme”. Ha lamentat que “normalment els cristians estan apartats del judaisme, i ara aquesta autora aprofundeix en l’estudi de la llengua i la seva significació, una visió que ajuda a retrobar la tradició”. En aquesta línia, Josep Maria Gregori ha reivindicat “la redescoberta de la fe des del cor i l’actitud de trobar la sintonia amb els sentits originals de les paraules inspirades”.

Josep Maria Gregori ha comentat, a més, que “Jean Moutappa, responsable editorial, situa l’autora en algunes dificultats, ja que es declara ateu, però Souzenelle se’n surt molt bé com a gran autora molt reconeguda especialment en els cercles intel·lectuals de França”. El traductor ha destacat que l’escriptora “havia vist fins ara traduïda al català pocs treballs, entre ells un prefaci del llibre ‘El secret de Maria’ de Josep Maria Grignon de Montfort”. Ha conclòs que, amb aquesta i altres traduccions d’Annick de Souzenelle al català, que són encara poques, “pot ser ara més coneguda”. Gregori, musicòleg i cantant, ha aclarit que “aquesta activitat de traduir forma part de les estones de lleure” els últims anys. S’ha declarat “enamorat d’aquesta autora”, amb la qual manté “un cert intercanvi epistolar, necessari perquè el francès d’Annick de Souzenelle és complicat”.

El traductor del llibre ‘La paraula al cor del cos’, que ha valorat molt positivament que l’edició en català hagi sortit coincidint amb el centenari de l’autora, ha assegurat que “cada capítol està connectat amb la necessitat d’exposar la dimensió divina, per descobrir el fonament i l’inici de la creació, a través del Fill de l’Home, que és Jesús, un nom que constitueix la raó de ser de la nostra existència”. Josep Maria Gregori ha aclarit que “sovint hem perdut la consciència de la filiació divina, que es troba inscrita en el nostre ésser”. Ha recordat que “tots els capítols són interessantíssims, des d’un enfocament seguint el ritme de la vida”. Finalment el traductor ha subratllat que “els últims capítols són d’especial lluminositat, des de la valentia tant de l’entrevistador com de l’entrevistada, que respon molt bé sobre temes molt delicats, com ara la filosofia New Age, atacats amb gran lucidesa”. També ha recomanat “que es llegeixi el llibre a poc a poc i deixant-lo reposar”.

Cant de la Sibil·la i Missa del Gall

En la segona part del col·loqui, Josep Maria Martí Bonet ha explicat que “el Cant de la Sibil·la té com a fonament el fet que el Naixement de Jesucrist era molt esperat no només pels profetes sinó també en el món pagà”. Ha comentat que “el gran poeta Virgili ja diu, en un dels seus escrits, que vindrà un Redemptor o un Messies, cosa que fa normal que hi hagués declaracions sobre la vinguda de Jesús”. D’altra banda, ha dit que “a Delfos hi havia unes pitonisses que profetitzaven la vinguda del Senyor, i una d’elles va predir, 200 anys de Crist, que existiria un Senyor que salvaria el món, cosa que ha quedat escrit en els anals de la història”. Per completar l’explicació, Martí Bonet ha afegit que “hi ha als arxius eclesials la profecia de la Sibil·la, que anuncia la vinguda del Senyor, un missatge que s’ha difós en moltes catedrals”. Igualment ha recordat que el cant “es va restablir a Barcelona ara fa més d’una dècada”. El canonge ha aclarit que ”la lletra és essencialment la mateixa, tot i que hi ha diverses versions, i s’ha difós molt per les terres de la Corona catalanoaragonesa”. Ha acabat anunciant que “enguany s’estrena aquest cant a la Basílica de la Sagrada Família”.

Sobre la Missa del Gall, Martí Bonet ha assegurat que “és una tradició ben nostra, tot i que ara no se celebra sempre a les 12 de la nit, dins una dinàmica solemne que ha diversificat el 25 de desembre en diverses litúrgies”. El director de l’Arxiu Diocesà ha reivindicat “que es visqui el Nadal en família davant del pessebre, on se sent la presència del Jesús que neix pobre, motiu pel qual és bo que es canti i es visqui”. El canonge ha recordat, a més, que “el 25 de desembre, segons molts documents antics, era el primer dia de l’any, tot i que apareix en altres escrits el 25 de maig, l’Encarnació i l’Anunciació, com aquest inici de cada període”. Martí Bonet ha acabat afirmant que “el Nadal té una gran culminació també en l’Epifania, 6 de gener, que coincideix amb la celebració del Naixement per a les Esglésies orientals i els ortodoxos”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la importància dels infants per entendre el Nadal. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'NADAL', tema interpretat per Worship.cat per ambientar la gran festa del 25 de desembre, que de fet ja comença aquest dissabte amb la Missa del Gall i la nit santa de la llum: https://www.youtube.com/watch?v=s_e348phIy8

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: un estudi de Justícia i Pau a Barcelona que revela que la majoria de reclusos pateixen a Catalunya problemes significatius de salut mental, presentat dimecres 21, i una nova campanya nadalenca de l'Associació Catòlica de Propagandistes difosa en 12 municipis catalans amb el lema "Pobre. Odiat. Marginat. Ha tornat a néixer". Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).