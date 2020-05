El Mirall s’avança a la Pasqua del Malalt i s’endinsa en la tasca del centre Braval

La celebració de la Pasqua del Malalt, aquest diumenge VI del temps pasqual amb el lema “Acompanyar en la soledat”, i el servei del centre socioeducatiu Braval de Barcelona, que atén 140 nens ara confinats amb solucions creatives, han estat els principals temes que el programa ‘El Mirall’ ha tractat durant la taula de testimonis. El director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Catalunya, Joan Bajo, ha explicat que “la campanya d’enguany ens invita a reflexionar sobre la soledat del malalt, i a posar-la en valor, tot i que tota la realitat d’aquesta pandèmia del Covid-19 ens ha sorprès, perquè ha estat una font de gran sofriment i precisament de soledat”. En aquesta línia, el prevere ha afegit que, “en la recta final, ens hem trobat amb un moment molt dolorós que té la resposta en l’esperança i el consol de Jesús, cosa que permet fer realitat l’acompanyament davant el patiment”.

En un altre moment, Joan Bajo ha dit que, “a partir de converses amb altres delegats de Pastoral de la Salut de Catalunya i agents de servei religiós, la crisi ha suposat un impuls a l’Església en sortida, que ens demana el Papa Francesc, i ens ha ajudat a sortir de nosaltres mateixis i ser més solidaris”. El també sacerdot de la diòcesi de Tortosa ha assegurat que ha fet “una lectura molt acurada del missatge del Sant Pare per a la recent Jornada Mundial del Malalt, una aportació que expressa la solidaritat de Jesús davant de la humanitat colpida, afligida i en sofriment, ara en primera línia de batalla davant el coronavirus, a partir de les paraules de l’evangeli de Mateu: ‘Veniu a mi tos els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar’”. Igualment Bajo ha agraït “el generós servei de solidaritat” que fan moltes persones davant el patiment. I sobre el símbol del ciri pasqual, present en el missatge eclesial per a la Pasqua del Malalt 2020, el director del Secretariat ha assegurat que “tots hem de mirar la columna de llum d’aquest símbol per poder ser evangelitzadors de la victòria de Crist”.

Per la seva banda, el president de Braval, Josep Masabeu, ha presentat aquest centre com “un lloc de suport socioeducatiu amb nens de 30 països, d’edats entre els 8 i els 18 anys, que són acollits per ajudar-los a tirar endavant a través de l’esport i el reforç escolar”. Davant aquesta crisi, Masabeu ha dit que “ha complicat molt les coses” i ha obligat els voluntaris a “seguir els nens per videoconferències o per telèfons”. Ha explicat que “a alguns se’ls han facilitat ordinadors” i que “s’han hagut de fer alguns invents, com ara suggeriments online i estímuls des de les reunions de l’equip amb els voluntaris”. El president de Braval ha dit que “aquests estudiants tenen dificultats molt grans d’espai, perquè viuen molts en pisos petits i amb famílies de 10 persones”. Josep Masabeu, a més, ha assegurat que “ara ve la patacada econòmica”, i ha explicat que “s’han recollit 32 tones d’aliments per domicilis de Barcelona per distribuir entre les famílies necessitades”. Finalment, ha comentat que “s’està preparant el Casal d’Estiu, molt important per als nens, però sense saber encara com es podrà fer”. També s’ha mostrat optimista “perquè la gent ajuda molt”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la represa progressiva del culte públic a algunes diòcesis amb seu a Catalunya des del dilluns 11 de maig. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada centrada en el somriure i el bon humor malgrat la situació que vivim. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Al·leluia, el Senyor és el Rei poderós', un tema de Michael W. Smith interpretat pel Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit a Catalunya, que en va fer la traducció al català: https://www.youtube.com/watch?v=a00-kNUD20o. I un breu apunt d'actualitat sobre la pregària mundial interreligiosa d'aquest dijous 14 de maig, sobre la campanya 'Jo prioritzo' de la Fundació Nen Déu i sobre la participació del Museu Episcopal de Vic en el Dia Internacional dels Museus han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).