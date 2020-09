El Mirall s’avança a la festa de la Mercè i comenta la Memòria 2019 de Càritas Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset

La Memòria 2019 de Càritas Catalunya, presentada el 10 de setembre passat, i la preparació de les festes de la Mercè, patrona de l’arxidiòcesi i la Província Eclesiàstica de Barcelona, han estat els temes principals del programa ‘El Mirall’ aquest divendres 18 de setembre. Segons el document de l’entitat social de l’Església, una de cada tres persones ateses aquests últims mesos, coincidint amb la pandèmia, no s’havien adreçat mai abans a Càritas. Luis-Miguel Luna ha destacat que “la memòria presenta una situació molt preocupant, tot i que no recull l’emergència sanitària, però sí que s’ha presentat acompanyada de dades del temps de crisi pel coronavirus, a partir d’un informe del juliol”. D’altra banda, ha explicat que “el 2019 dibuixa una situació de cronificació de la pobresa i polarització social, alhora que el panorama pot portar una fractura social en el futur, tenint en compte que 1,5 milions de persones demanen ajuda a Catalunya, perquè la seva situació laboral no es resol”. Luna ha afegit que “les xarxes de solidaritat familiars i d’amics, a més, ja han exhaurit les seves reserves, cosa que fa que, si la crisi perdura, aquests parents, molts avis i àvies, no arribaran a ajudar”.

El també cap de Comunicació de Càritas Catalunya ha dit que “el missatge que vol transmetre Càritas a tota la nostra societat és la urgència d’un pacte d’estat i un consens perquè s’activin ràpidament polítiques socials, amb un pla de xoc sobre el milió i mig que demanen ajuda i un altre milió i mig en situació força greu”. Ha defensat, en aquest context, que “la situació es pot agreujar més si no s’aconsegueix que aquestes famílies surtin de la precarietat”. Luis-Miguel Luna ha situat “la prioritat més important en el treball d’ajudar les persones a sortir de la pobresa, en molts casos extrema”. Ha recordat igualment que “l’habitatge és el primer motor d’exclusió social a Catalunya, fet que obliga a aconseguir que hi hagi un augment espectacular del parc públic de pisos de lloguer i que es controli l’especulació immobiliària, respectant els drets legals dels propietaris”. A més, el secretari de Presidència de Càritas Catalunya ha defensat que “hi hagi un treball digne, decent”.

El dirigent de l’entitat catòlica a les diòcesis amb seu a Catalunya ha explicat, en un altre moment, que “la previsió que hi pugui haver més brots de Covid-19 obliga a fer més esforços per donar resposta a les necessitats en cas d’un nou confinament”. La dificultat, però, és que “Càritas té recursos limitats, cosa que s’afegeix al fet que algunes coses només les poden fer les administracions públiques”. Luna ha lamentat que “els estudis demostren que, de cara al futur, molts infants de famílies amb recursos limitats seran víctimes futures de situacions com aquesta”. Com a missatge d’esperança, ha assegurat que “el Covid ha propiciat molta ajuda de veïns i familiars”.

Per la seva banda, el rector de la Basílica de la Mercè ha afirmat que “aquest any la festa de la Mercè és possible que sigui una mica diferent, per les circumstàncies del Covid-19, però l’ajuda de molts voluntaris permetrà que es desenvolupi amb força normalitat”. Fermín Delgado ha recordat la importància “d’utilitzar mascaretes, posar distàncies, rentar-se mans amb gel i altres precaucions, sovint engorroses” però molt importants. Ha expressat la seva esperança que “tot sigui relativament normal”. El també mercedari ha explicat que “va obrir la novena el bisbe Sergi Gordo i la tancarà, dimecres 23, el també auxiliar Toni Vadell”. Pel que fa al dia de la festa, el 24, ha admès que “pot ser un dia complicat per les restriccions, en què cadascú ha de pensar en els altres i cuidar-los”.

En un altre moment, Fermín Delgado ha anunciat que “la Missa pontifical d’aquest any tindrà limitació d’aforament i de clergat, precisament per motius de seguretat, cosa que farà que només concelebrin a l’altar els bisbes que puguin, el provincial dels mercedaris, el mateix rector i el canonge Alfred Sabater en la direcció de cants. El rector de la Mercè ha apuntat que “el moment actual ajuda que tots ens adonem que no només se celebrarà la Missa de les 10.30 el dia 24, sinó que n’hi ha més, i cal potenciar-les”. Delgado ha comentat que “les autoritats estan convidades, i ara cal saber quines i quantes vindran”. Sobre l’aforament, ha afirmat que “el nombre de persones a l’església serà de 85 persones com a màxim”.

Fermín Delgado ha dit que “els qui formen la família mercedària fan la seva tasca amb molta il·lusió, que es manté després de la celebració, el 2018, dels 800 anys de l’Orde de la Mercè”. Dins el carisma de l’orde, el rector ha assegurat que “es continua amb la mateixa il·lusió dos anys després del vuitè centenari”, i ha afegit que “el món de les presons és el que està patint més les conseqüències del confinament”. Es pot trobar més informació en el web www.basilicadelamerce.es. Finalment, Delgado ha fet una crida als creients perquè “no vagin només a la basílica el 24, sinó que busquin altres dies”, per exemple, durant la novena.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre la figura de Núria Gispert, exdirectora de Càritas Barcelona i dona de compromís social i eclesial, que ens deixava el dimecres 16 de setembre. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta setmana sobre l’inici del curs escolar. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Et lloem, Senyor', tema del grup Kairoi que ens invita a interioritzar la Paraula de Déu d'aquest diumenge XXV durant l'any, perquè puguem dir a Jesús que disposi de nosaltres, que aquí ens té amb les nostres forces: https://www.youtube.com/watch?v=VBTHjTy_8hQ. I uns breus apunts d'actualitat sobre les portes obertes a la Basílica de la Sagrada Família aquest cap de setmana, la carta pastoral del cardenal Joan-Josep Omella 'Déu és amb nosaltres!', emmarcada en l'inici del curs, i l'última reunió dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).