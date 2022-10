El Mirall s’acosta a un testimoni missioner pel DOMUND i presenta una Missa especial pel bisbe Toni Vadell

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 21 d’octubre, del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe (el DOMUND), que es viu aquest diumenge 23 d’octubre, i de dues activitats que acull aquest mateix cap de setmana el santuari de Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del missioner salesià Rafel Sabé, que viu des de fa 30 anys a l’Àfrica i en porta 12 a Guinea Conakry, i d’Àngels Arrabal, secretària de l’Associació de Sant Josep de la Muntanya. Sabé ha explicat que actualment és “director d’una escola professional que frena la necessitat que tenen sovint els joves d’emigrar cap a Europa”. Ha comentat també que “l’escola té tres nivells perquè els nois aprenguin oficis de mecànic, electricitat industrial, fusteria i altres”. El salesià ha recordat que “l’Àfrica és un continent molt ric on, si s’ensenyen bé les feines que hi ha”. A més, ha recordat que “la fragilitat és la clau en la vida d’un missioner, que és alhora fort sabent que l’obra que fa és la de Déu, cosa que fa que ens fiem d’ell”.





En aquest context, el missioner ha explicat una situació concreta que va viure a la Costa d’Ivori, país en guerra en què, en un moment donat, “es va haver de decidir si els salesians s’hi quedaven, cosa que finalment van fer”. Va dir que, en aquella situació, “cada parròquia va passar a ser una escola i alhora un hospital”. Rafel Sabé també ha apuntat que, “durant els cinc anys a Togo”, va treballar sobretot “amb els nens del carrer, i va patir un trist fenomen que es diu el dels ‘nens dimoni’, una fragilitat que es va viure, per exemple, “en el judici contra una noia acusada de bruixa i que, en el judici, finalment va ser salvada” precisament pel mateix missioner català, que va evitar “que hagués de beure, com establia la sentència, un got de verí per comprovar si era bruixa”.





Pel que fa a Guinea Conakry, Sabé va recordar que “és un país amb un 80 per cent de musulmans i un 20 per cent de cristians, que es troben sobretot a la Selva”, alhora que va aclarir que ell treballa “en una àrea principalment musulmana”. Ha afegit que “el 90 per cent dels alumnes de l’escola professional són musulmans, perquè s’hi practica una acollida sense exclusions”. El religiós ha assegurat que la missió “és una qüestió i un testimoni d’amor, encara que els missioners siguin criticats perquè suposadament ataquen les cultures, però no és així, perquè el que fan és alliberar-les”. El salesià català, fill de Santa Maria de Palautordera, ha animat els creients a participar en la col·lecta del DOMUND. “Es pot ser

missioner, però l’Església necessita ajuda per poder fer el bé”, ha comentat. Igualment ha dit que la col·lecta “és un mitjà per poder anunciar Jesucrist”. Ha posat l’exemple d’un home a punt de morir que, quan va rebre d’ell la Unció dels Malalts, va demanar-li “que no abandonés els seus fills, i ara després d’aquesta ajuda, els seus fills són un enginyer i altres, de diverses professions”.





Per la seva banda, Àngels Arrabal ha dit que el santuari de Sant Josep de la Muntanya “acull aquest dissabte la quarta trobada de la Xarxa Interreligiosa per la Pau i diumenge, una Missa pel bisbe Toni Vadell, ja que el 23 d’octubre es compleix el primer aniversari d’una conferència que el prelat mallorquí va impartir i amb la qual va colpir moltes persones”. Ha anunciat que “presidirà el bisbe Sergi Gordo”. Arrabal ha recordat que “l’estat físic del bisbe Toni feia pensar inicialment que potser no estaria en condicions de parlar, però ho va fer i fins i tot va presidir després la Missa”. La secretària de Sant Josep de la Muntanya ha definit la intervenció de Vadell com “una conferència que li sortia del cor, perquè la malaltia el va humanitzar encara més, i va parlar de la fragilitat i de l’abandó a les mans de Déu”. Igualment ha comentat que “allò que va colpir més va ser veure aquell lliurament a la voluntat de Déu, després de la sorpresa inicial, i el fet de parlar-ne i dir que la fragilitat el feia fort”. També ha dit que “animarà l’Eucaristia amb els cants la Schola Gregoriana de Catalunya”.





Reflexió i actualitat

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les X Jornades Transmet, que es viuen aquest cap de setmana entre Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Granollers i que tenen com a títol "La nova evangelització: transmetre avui esperança. També seran un homenatge a Jaume Galobart, que va morir ara fa uns mesos. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Cómo duele ser humilde', tema de Martín Valverde que ens ajuda a viure aquest diumenge XXX durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=t5SqBB3_x4I





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'anunci del Gran Recapte d'aliments per als dies 25 i 26 de novembre, la missió canònica rebuda la setmana passada per vuit professors de Religió a l'arxidiòcesi de Barcelona, el 25è aniversari del santuari català de Schönstatt celebrat el cap de setmana passat a Sant Cugat del Vallès i el nomenament del pedagog catòlic Carles Armengol com a nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).