El Mirall s’acosta a la preparació de la festa del Rocío i ofereix el testimoni d’un nou prevere de Sant Feliu

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 13 de maig, de la nova etapa que viu des de fa uns dies la Germandat del Rocío de Barcelona i de la recent ordenació d’un prevere a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Roger León, presidenta de l’entitat mariana, i Joan Francesc Cortès, nou sacerdot ordenat diumenge 8 de maig a la catedral de Sant Llorenç. El ‘Simpecado’ de la Mare de Déu del Rocío, que tornarà el 22 de maig als carrers de Barcelona, ha estat el punt de partida de la conversa amb León. La presidenta del Rocío s’ha mostrat “molt il·lusionada, amb ganes d’enaltir la imatge de la Mare de Déu i molt feliç després de l’elecció dels germans, que no han de ser defraudats”. En aquesta línia, ha afegit que “la joventut és el present i el futur en qualsevol germandat, i cal conscienciar els nois i noies que depèn d’ells que les entitats segueixin una evolució positiva, ja que els anys passen ràpidament i la llavor rociera ha d’estar preparada per a aquesta responsabilitat que, a última hora, és de tots”.





Roger León, a més, ha explicat que “el 22 de maig serà un dia molt especial, esperat i desitjat per tota la germandat, perquè espera la Mare de tots”. Ha apuntat igualment que “la sortida de l’església serà molt emotiva”, i ha afegit que “el moment en què s’entronitza el ‘simpecado’ sobre la carreta serà emotiu i especialment gran”. Sobre la tradició de tenir uns mesos la imatge del Rocío fora del santuari andalús per tornar-la després allà, la presidenta de la Germandat barcelonina ha destacat que “aquesta tradició se segueix des de fa molt de temps, amb trasllats habitualment cada 7 anys, un període de 9 mesos que comporta un gran privilegi per als veïns d’Almonte”. León, d’altra banda, ha subratllat que “la Mare de Déu aporta amor i fe, amb milions de petons d’imatges pelegrines que besen la nostra Mare, acull promeses i, en definitiva, el cel a la terra”.





Ordenat un nou sacerdot a Sant Feliu de Llobregat





En la segona part del col·loqui, en el marc de la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la de Vocacions Natives, Joan Francesc Cortès va oferir el seu testimoni vocacional, pocs dies després de la

seva ordenació sacerdotal. Va dir que ha viscut “aquest moment amb un cúmul d’emocions, una cosa exuberant, però amb gran serenor interior”. En aquesta línia, ha afegit que va sentir “ben a dintre el canvi ontològic de l’ordenació”. Sobre la seva vocació, va dir que “és una història que no és fruit d’una conversió espectacular”. Ha comentat que va venir a Catalunya “a estudiar orgue i a treballar”, fins que va aterrar “a la parròquia Verge de Montserrat d’Olesa de Montserrat” i va rebre “una crida que, després d’un procés, va culminar en l’entrada al seminari el setembre de 2014”.





Cortès ha destacat que “el moment més important de la celebració d’ordenació va ser la imposició de mans i la pregària consecratòria perquè, sense això, no hi ha un nou prevere”. El nou sacerdot ha apuntat, a més, que es quedaria “amb uns quants moments, com el de revestir-se, l’abraçada dels preveres i de la mare i una sensació que això és per a tota la vida, juntament amb la primera consagració”. Joan Francesc ha conclòs que “el primer projecte és ser un sant sacerdot, amb la fidelitat, la bonesa i el ser un esclau del Senyor, atenent el poble en totes les seves necessitats”. Ha situat la seva gran prioritat, en definitiva, en l’actitud “de fer la voluntat del Senyor, des de l'inici del ministeri com a vicari a la Parròquia Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'economia i el sosteniment de l'Església, a partir de reflexions del nou ecònom de l'Arquebisbat de Barcelona, Carles Segarra, publicades pel setmanari 'Catalunya Cristiana'. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Déu estima tant el món', tema del grup Canta la teva Fe que ens ajuda a viure el missatge de Jesús, que escoltarem en l'evangeli d'aquest diumenge V de Pasqua i on ens diu que ens estimem com ell ens ha estimat: https://www.youtube.com/watch?v=V_yyDdz8zB8





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la celebració a Barcelona d'actes per la canonització aquest diumenge de Carles de Foucauld, sobre la concessió del Premi Emmanuel Mounier a Xavier Puigdollers, president de la Federació de Cristians de Catalunya, sobre una recent trobada del Grup Joan Roig on el cardenal Joan Josep Omella va reivindicar l'escolta entre tots, sobre la mort del delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida, Miquel Àngel Martín, dissabte 7 de maig als 44 anys i la pèrdua de l'escriptor i sacerdot de la diòcesi de Girona Jaume Reixach, sobre el X Congrés de Germandats i Confraries de Setmana Santa de

Catalunya, celebrat el cap de setmana passat a la Selva del Camp, i sobre la benedicció de les reformes a la catedral de Tortosa amb la restauració de la façana. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja)