El Mirall s’acosta a l’ordenació de 5 preveres de Barcelona i presenta una novel·la històrica cristiana

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 25 de febrer, de l’ordenació presbiteral de cinc diaques de l’arxidiòcesi de Barcelona, aquest diumenge a la basílica de la Sagrada Família, i del llibre ‘El misterio del pergamino florentino’ (editat per Saralejandría), una novel·la històrica amb rerefons cristià. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de dos dels qui seran ordenats sacerdots, Pau Manent i Alfonso de Alarcón, i del metge internista de Sant Joan de Déu Carles Paytubí, autor de l’obra. Manent ha explicat que s’acosta “al moment de l’ordenació amb moltes granes i gran il·lusió, comparable a una parella jove a punt de casar-se, a una mare a punt de tenir el primer fill o a un nen a punt de viure el primer dia d’escola”. Dit això, ha comentat que té “un cert temor, perquè no se sap com anirà la cosa, però també molta pau perquè el Senyor ens dona forces per fer el que ens demana”.

Aquest seminarista ha reconegut que “el camí al sacerdoci està ple de goigs, per exemple l’alegria de compartir el procés amb les amistats, però també de tristeses, quan es capten les incomprensions dels qui no entenen la vocació, quan mor gent propera o quan arriben notícies dolentes de preveres que no han sabut conservar el do del ministeri”. En un altre moment, Pau Manent ha fet seves “les esperances, les alegries, les tristeses i els dolors de la societat d’aquest temps, perquè el camí és de creu, tot i que sostingut per l’esperança del diumenge de Pasqua, del sepulcre buit”. Ha definit la formació com “un camí ple de l’esperança en Crist”. Ha admès, a més, que “sempre hi ha hagut crisis, amb les persecucions de les ràtzies musulmanes, dels il·luminismes contemporanis i altres, però l'Església ha aguantat bastant bé 2.000 anys d’història”. En aquesta línia ha citat “el salm 9, quan es diu que l’esperança no serà mai defraudada, ja que el Senyor sempre estarà amb nosaltres, i hem de posar la nostra confiança en les mans del Senyor”.

Per la seva banda, Alfonso de Alarcón ha assegurat que viu “aquests moments amb cert nerviosisme i també amb molta alegria, des del convenciment que molta gent està pregant pels qui s’ordenen, cosa que es nota molt en aquesta comunió”. Ha destacat igualment que “el temps del diaconat és de molta gràcia, ja en el combat, mentre es valoren els 7 anys del seminari i l’apropament a la realitat del diaconat i ara amb el sacerdoci”. El nou imminent prevere ha admès que “hi ha, com en tot camí, moments bons i no tan bons”. Alarcón ha recordat que ha tingut “el suport permanent de la família, tot i que els moments de més dificultats han estat també il·luminats pel Senyor per anar madurant el camí vocacional i la pròpia persona amb les persones que hi ha al voltant”. Ha conclòs que “la preparació sempre hi és, cosa que marca totes les opcions vocacionals, perquè el Senyor se serveix dels moments bons i dels dolents”:

Finalment Alfonso de Alarcón ha dit que “els temps de crisis, difícils, posen a prova la fe i l’esperança”, alhora que ha afegit que, “si hi hagués una fe fàcil, no hi hauria aquesta creativitat”. El seminarista ha animat tothom “a resar, perquè la pregària fa molt més del que tothom es pugui imaginar”, i “a no tenir vergonya en espais de treball, família i testimoni, però sempre amb Jesucrist com a protagonista, ja que la situació no sempre és fàcil”.

Llibre de misteri amb rerefons cristià

El llibre ‘El misterio del pergamino florentino’, que inclou el naixement de l’Orde Servita i les vides de Joao Cidade i d’Antoni Gaudí, presenta la història de dos homes que fan camí compartit i després separats, tot en una obra on surten personatges com el cardenal Narcís Jubany. El seu autor, Carles Paytubí, ha presentat el volum com “una novel·la històrica, amb personatges ficticis i reals”, incloent-hi ell mateix. El metge ha dit que “un dels missatges principals és mostrar com personatges de la història, com també del present que ens envolta, poden transmetre dia rere dia consol, acolliment, acompanyament i altres qualitats pels necessitats”. Igualment ha recomanat la novel·la a partir de la importància de “Grégoire, protagonista d’un reportatge sobre els oblidats dels oblidats i que va ser a Barcelona compartint la seva experiència de vida, de la qual van ser impactants les seves semblances amb Sant Joan de Déu”. Ha presentat aquest personatge com “el punt de partida per conèixer tot allò relacionat amb Sant Joan de Déu, per exemple el manicomi de Sant Boi, erigit sobre les runes d’un antic convent servita”.

Paytubí, després d’explicar que va donar “inici al relat l’any 1230”, ha comentat també que va escriure la novel·la “abans de la pandèmia” i la va finalitzar “tot just poc abans de l’inici” de la màxima emergència sanitària el març de 2020. Sobre la gran finalitat del llibre, benèfica per a Càritas, el metge internista ha subratllat que se sent “molt afectat en veure tanta gent a la qual la vida no somriu”, mentre ell té “una família, aigua calenta, menjar i altres recursos”. Un cop superades “les grans complicacions per publicar la novel·la”, amb la negativa “d’algunes editorials importants que reconeixien la qualitat literària del llibre però no la veien en el seu catàleg editorial”, ha estat ell mateix el qui s’ha vinculat a Càritas. “Estic lluitant per la meva novel·la, sobretot per ajudar Càritas, però sense renunciar a l’interès literari”, ha conclòs.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'auditoria encarregada per la Conferència Episcopal a la firma legal Cremades & Calvo Sotelo i presentada dimarts pel cardenal Joan Josep Omella. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit una cançó de Carla Costa i el Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, 'Entra en la presència del Senyor', que ens invita, des de l'evangeli d'aquest diumenge VIII durant l'any, a deixar de veure només els defectes dels altres i a examinar-nos per dintre i millorar:

https://www.youtube.com/watch?v=krHcnhXO8RA

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la decisió presa per la Institució Familiar Educativa de convertir en mixtos 4 dels seus centres, arran de la retirada dels concerts establerta pel Departament d'Educació a les escoles diferenciades, sobre el comiat de la diòcesi de Solsona diumenge passat a Romà Casanova, administrador aquests mesos i a pocs dies de la presa de possessió del nou bisbe Francesc Conesa, i sobre el vistiplau municipal a la il·luminació cada nit de l'estel de Maria i de tota la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).