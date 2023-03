El Mirall reviu la II Assemblea Cristiana i ofereix una trobada de la Pastoral Familiar diocesana de Terrassa

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 10 de març sobre una trobada de famílies organitzada per a aquest dissabte dia 11, al matí, al Col·legi Pureza de María de Sant Cugat i sobre la II Assemblea Cristiana, celebrada dissabte 4 de març a Barcelona i organitzada per E-Cristians, l’Associació Catòlica de Propagandistes i la Universitat Abat Oliba. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Josep Armengol, secretari de l’associació E-Cristians, i Oriol Gil Termes, delegat diocesà de Pastoral Familiar de Terrassa, que ha anunciat per a aquest dissabte 11 de març al matí “una trobada de Pastoral Familiar a partir del document del Papa Francesc del 15 de juny de 2022, perquè pot ajudar molt a renovar aquest àmbit en clau d’evangelització, tot amb la presència del bisbe Salvador Cristau”. Gil Termes ha destacat que “es treballarà en sis grups, després d’una exposició, sempre amb la guia d’un moderador i un secretari que apuntarà totes les aportacions”. El delegat ha explicat que “al final es recolliran totes les claus per tirar endavant una pastoral familiar renovada”. D’altra banda, Oriol Gil ha comentat que dirigeix aquest àmbit diocesà “des del setembre” i que la nova responsabilitat representa per a ell “una oportunitat molt maca, motiu pel qual es fa aquest encontre, perquè no es pot seguir fent el mateix de sempre i cal tirar endavant iniciatives que no siguin qualsevol cosa, ja que no es tracta d’omplir el calendari sinó de renovar la pastoral familiar i intentar evangelitzar”. Oriol Gil ha destacat, a més, que “el matrimoni i la família no es pot preparar només un any abans del casament, com recorda Sant Joan Pau II a la ‘Familiaris Consortio’, i hi ha moltes claus d’un treball que és d’anys abans del matrimoni”.





Oriol Gil Termes ha concretat, sobre la trobada d’aquest dissabte, que “hi ha una part molt central, que és donar opció a la gent perquè digui com veu la situació de la família, perquè és molt important comptar amb molts laics que poden tenir grans idees per renovar aquesta pastoral”. El delegat de Família de Terrassa ha anunciat que, entre les 11 i les 12, es faran “sis grups a partir dels temes que planteja el Papa Francesc: la fase precatecumenal, la intermèdia de l’acollida dels candidats, una etapa de preparació propera al matrimoni i una altra immediata (quan ja s’ha decidit celebrar un casament), però sense reduir-la al curs de preparació per al matrimoni”. Gil Termes ha afegit que “la tercera etapa de la fase precatecumenal ha de ser un acompanyament després del casament, per explorar finalment l’acompanyament a les parelles en crisi”. El delegat ha conclòs que l’Església “ha d’acollir la gent tal i com ve, siguin quines siguin les seves inquietuds, perquè sovint arriben a una parròquia, per exemple,

parelles amb un dels dos que no es vol casar per l’Església”. Finalment el prevere ha anunciat “una segona trobada per al maig que es concretarà aviat”.





Molts temes per construir una alternativa cristiana





En la segona part del col·loqui, Josep Armengol ha explicat que “E-Cristians sempre ha buscat la participació d’associacions i realitats que aspirin a un treball comú davant temes d’interès públic i de la política que no giren prou bé, des del desig de controlar i veure la possibilitat dels laics a l’hora de fer que els polítics canviïn les seves idees sobre aquestes qüestions, que incideixen en la vida dels laics”. El secretari d’E-Cristians ha comentat que “el cardenal Omella va animar tothom a treballar junts, en una conjunció de tothom, i va ser molt eloqüent”. Entrant en les diferents sessions, distribuïdes en 4 taules rodones, Armengol ha dit que “la primera va estar dedicada a la dona embarassada i l’ajuda que li ofereix la Fundació Pro Vida, com també a la campanya 40 Dies per la Vida, amb les pregàries diàries davant de centres on es practiquen avortaments”. En aquesta línia, ha afegit que “la sessió va ser, com totes, bàsicament informativa i per ajudar la gent a conèixer tot el que passa”. Igualment ha recordat que “van participar en l’assemblea 176 persones de diversos àmbits, i tots van quedar encantats”.





Pel que fa a la segona sessió, Josep Armengol ha subratllat que “s’ha valorat el programa ‘Coeduca’t’ de la Generalitat, que imposa a les escoles un ensenyament que promou la pornografia i la masturbació entre nanos a partir dels 4 anys”. Igualment ha apuntat que “l’important és que els pares i mares coneguin que, als centres, hi ha aquestes coses”. La tercera, segons ha comentat Armengol, “es va dedicar al món de l’empresa, amb un empresari d’una associació dels Estats Units que treballa sobre la presència del catolicisme en aquest món i entre els empresaris, perquè assumeixin la Doctrina Social de l’Església, i que ara està funcionant aquí”. Finalment, en la quarta sessió sobre els joves, “es proposa que els nois i noies surtin al carrer amb les xarxes informàtiques i socials”, segons va explicar el secretari d’E-Cristians. Josep Armengol ha destacat, en recollir la darrera intervenció de Josep Miró i Ardèvol, el fet que “el cristianisme ha estat eliminat de la política, realitat davant la qual cal intensificar la vida de fe i recuperar les virtuts, així com organitzar un gran corrent social cristià que interactuï amb la política i, en definitiva, es busqui l’aplicació de la Doctrina Social de l’Església i la llei natural, des de la voluntat d’unir-se tots i treballar junts per construir l’alternativa cultural cristiana”.

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament del cardenal Joan Josep Omella, aquesta setmana com a nou membre del Consell de Cardenals (C9) que assessora el Papa sobre la reforma de l'Església. Després de la taula de testimonis i ja en els

instants finals, hem compartit la cançó 'Set de Déu', tema del grup Canta la teva Fe que ens invita a viure aquest diumenge III de Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=bSvq6JLQmg0





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la presentació dimecres d'un llibre amb les tres conferències quaresmals del bisbe Toni Vadell pronunciades el 2020 coincidint amb l'inici de la pandèmia, la presència a Catalunya del jesuïta hondureny i gran defensor dels drets humans Ismael Moreno (Padre Melo), la conferència quaresmal que pronuncia diumenge 12 de març a la Basílica de la Concepció el sacerdot ucraïnès de l'arxidiòcesi de Barcelona Iurii Stasiuk i el testimoni de conversió ofert per la infermera de Bilbao María Martínez Gómez dissabte 4 a la parròquia de la Palma de Cervelló. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).