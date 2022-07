El Mirall resumeix el X Congrés Mundial d’Antics Alumnes Jesuïtes i presenta la festa de Sant Jaume

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 22 de juliol, del X Congrés Mundial d’Antics Alumnes Jesuïtes, celebrat la setmana passada a Barcelona, i de la festa de Sant Jaume a Catalunya aquest dilluns dia 25. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Francisco Guarner, president de la Unió Mundial d’Antics Alumnes Jesuïtes, i Ramiro Arca, responsable de l’Associació d’Amics de l’Apòstol a Barcelona. Guarner ha definit l’entitat internacional que presideix com “l’agrupament dels diferents grups d’antics estudiants de col·legis i universitats, a través de les seves federacions o confederacions, com poden ser a Catalunya Esade Alunni o els Jesuïtes de Casp”. El responsable dels alumnes d’escoles de jesuïtes ha explicat que “el congrés ha estat molt global, amb presència d’associacions i col·legis d’arreu del món, i amb joves, adults i persones més grans, en una combinació de gent d’un ampli espectre cultural i religiós, sempre amb una qualitat comuna: ser antics alumnes de centres de la Companyia de Jesús”.





Francisco Guarner ha dit que “la forma de plantejar el congrés va ser a partir d’una conferència del general dels jesuïtes, Arturo Sosa, fent seves unes paraules de Pedro Arrupe el 1973 a València, quan va definir els antics alumnes com uns homes i dones al servei dels altres”. El president de la Unió Mundial d’Antics Alumnes ha destacat que es tracta de “contribuir a un món més just i més solidari”. Igualment ha afegit que “s’ha parlat dels principals punts o problemàtiques que té el món actualment, sobretot els qui protagonitzen les migracions obligades, el paper de la dona en l’Església, la innovació tecnològica i l’ecologia amb els reptes per a la natura i el medi ambient per a les persones, així com la manera que tenen les religions de ser un mitjà de compromís i de diàleg entre les persones”. En aquesta línia, ha afegit que “això ajuda a veure com ens comportem”. Guarner ha assegurat que “els objectius del congrés de cara al futur han consistit a adonar-nos del compromís de futur, amb orgull d’aquesta educació i amb desig de transmetre aquests valors que ens ha donat l’educació, des del sentit de pertinença però amb una activitat realitzada”.





En un altre moment, el també president del X Congrés Mundial d’Antics Alumnes Jesuïtes ha apuntat que, “per a la Companyia de Jesús i la seva obra jesuïta a Catalunya, aquesta trobada ha estat un tornar a tenir aquell entusiasme de Sant Ignasi de Loiola, que va venir ara fa 500 anys a Catalunya per donar lloc a la fundació dels jesuïtes, des d’un agrupament

de persones que viuen aquests valors”. Francisco Guarner ha definit el congrés com “un cop d’il·lusió per plantejar el futur amb il·lusió, a partir de l'exemple d’Ignasi de Loiola”.





Festa de Sant Jaume i rutes jacobees catalanes





A la segona part del col·loqui, el responsable de l’Associació d’Amics de l’Apòstol i del Camí de Sant Jaume a Barcelona, Ramiro Arca, ha comentat que “el dia de l’apòstol es presenta com una festa, a través d’una Missa el 25 de juliol a les 12 a l’església de Sant Jaume del carrer Ferran, tot malgrat la calor i amb l’esperança que el foc no arribi aquí”. Arca ha dit que “el nombre de pelegrins està augmentant ara dia rere dia, cosa que està molt bé, i els camins s’estan recuperant amb més canvis que mai”. El president de l’Associació d’Amics de l’Apòstol ha aclarit que “la realitat dels pelegrinatges no canvia pel fet de ser ara Any Sant Jacobeu”. Igualment ha afegit que “els pelegrins no baixen altres anys no jacobeus”.

En un altre moment, Ramiro Arca ha animat els pelegrins a “fer el Camí de Sant Jaume a peu, concretament els 1.100 quilòmetres de Barcelona a Santiago”, i ha revelat que ell l’ha fet. Ha recordat, a més, que “veritablement la ruta comença a casa de cadascú”, sigui on sigui. I sobre la festa del 25 de juliol, el president de l’entitat jacobea ha reivindicat novament “que Sant Jaume sigui un dia festiu arreu d’Espanya, perquè els pelegrins han de fer alguna cosa perquè es valori un premi com aquest, que és el més gran que es pot fer a l’apòstol”. Finalment Arca ha transmès un missatge d’esperança: “La grandesa del camí és tenir fe i pensar que sempre tenen un premi si es fa amb ganes”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Trobada de Laics de Parròquia que es fa del 21 al 24 de juliol a Barcelona, organitzada per l'Acció Catòlica General d'Espanya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Pare nostre, tu que fas', una versió en català del 'Sounds of Silence' de Simon and Garfunkel, interpretada per Oriol Sabé, per ambientar aquest diumenge XVII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=0tavZfnsBek





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el XXX Curset de Formació Instrumental i Litúrgica per a Organistes d'Església (a Montserrat del 22 al 27 d'agost), la presentació aquest dimarts 19 de juliol del llibre 'Diari d'un pelegrí modern' (escrit per Pep Mària i editat per PPC en castellà i per Claret en català), la queixa del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans a la Generalitat davant el treball preventiu de l'administració, que entenen que s'hauria d'haver fet

abans de l'actual onada d'incendis, i sobre el nomenament de Núria Mañé com a nova directora de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).