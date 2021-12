El Mirall rep la Llum de la Pau, ofereix la pel·lícula ‘Tengamos la fiesta en paz’ i mostra la Torre de Maria

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 10 de desembre, de la imminent arribada de la Llum de la Pau a Catalunya, de la pel·lícula ‘Tengamos la fiesta en paz’, estrenada ara fa una setmana a Catalunya, i de les celebracions de dimecres 8 a la basílica de la Sagrada Família. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Sara Eslava, membre de la comissió Llum de la Pau de Betlem i de l’Agrupament Escolta i Guia Jaume Ortiz de Badalona, i de Juan Manuel Cotelo, director de cinema i autor del film. A més, l’espai ha compartit amb els oients un ampli resum de la celebració a la basílica de la Sagrada Família.





Sara Eslava ha explicat que “la Llum de la Pau és un projecte internacional escolta iniciat a Àustria i que passa per un viatge a Betlem per encendre-hi una primera espelma i portar-la al país centreeuropeu per fer-hi un acte i escampar després el foc per altres territoris, com a símbol de pau”. També ha explicat que “aquest gest té una gran força, simbolitza molt els valores de l’entitat i és com una manera per fer visible el moviment i donar-se a conèixer”. La responsable ha dit que “el projecte va començar a la televisió pública austríaca i entre els escoltes i guies del país centreeuropeu”. Igualment ha destacat que “el 1986 es va fer per primera vegada el recorregut a Betlem, per encendre-hi la primera espelma, moment que ha donat pas a un creixement que ha fet la iniciativa més gran”. Sara Eslava també ha comentat que “el primer acte a Catalunya es va fer el 1999 i, per tant, ara s’arriba ja a la 22a edició”.





En un altre moment, la integrant de l’Agrupament Escolta de Badalona i de la comissió de la Llum e la Pau ha dit, a més, que “els implicats en l’acte a Catalunya són tres entitats escoltes: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, la Salle i Maristes” i que aquest any “Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és la que acull l’acte central”. Finalment Sara Eslava ha explicat que “l’acte central és primer a Salzburg i després a Estrasburg, amb el lema, proposat per les entitats, que és ‘Quilòmetre zero’, i es vol enfocar en un paradigma de responsabilitat”. Sara Eslava ha assegurat que “el trajecte de la Llum de la Pau va de Betlem a Àustria, d’Àustria cap a França i després cap a Catalunya, on es perd una mica el rastre però es va escampant per tot el món”. Ha explicat que “l’acte central d’enguany és a Salzburg, però els minyons i guies catalans van a un poble a prop de Montpeller per agafar la flama i portar-

la cap a Badalona”. En aquesta línia, ha afegit que “l’acte pels 20 anys, l’últim que es va fer abans de la pandèmia, va ser el 2019 a Sant Pere de Torelló”. Finalment ha animat tothom a “acostar-se el 19 de desembre a les 5 de la tarda a la Plaça Font i Cussó de Badalona, des d’on qui vulgui es podrà portar una espelma”.





Una història infantil i familiar de festa per portar-la a casa





En la segona part de la taula, Juan Manuel Cotelo ha destacat que la pel·lícula “vol fer riure, cantar i ballar i en última instància, com que és nadalenca i familiar, es tracta d’ajudar les famílies a estimar-se una mica més, en la pràctica amb detalls concrets o algun gest d’amor a casa, fet que seria l’èxit màxim”. El director del film ha dit que els actors i l’equip “ho va passar molt bé, amb un confinament de 40 dies però amb bon humor, malgrat alguns accidents casolans i diverses anècdotes com ara un moment en què un dels nens va trepitjar el cabell a l’àvia”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Cotelo ha destacat que “es volia fer la pel·lícula un any abans, però no es va poder rodar el 2020 per la pandèmia, i l’1 de gener passat es va decidir fer la pel·lícula començant a fer realitat el projecte aconseguint el finançament encara que inicialment no se’n tingués”. El director i guionista ha recordat que “la batalla de la família no està perduda, ni de bon tros, perquè val la pena i perquè molta gent està donant suport a la família”. Finalment ha definit la pel·lícula com “una trapelleria infantil que podria comportar per als nens un càstig gros, però el pla propicia que els pares puguin estimar-se més.





Benedicció de la Torre de Maria de la Sagrada Família





D’altra banda, hem compartit amb els oients un reportatge sobre la festa de la Immaculada aquest dimecres 8 de desembre a la basílica de la Sagrada Família, que ha fet un pas més en la seva història de camí cap a la finalització. Aquesta festa de la Immaculada ha estat marcada per la benedicció de la Torre de la Mare de Déu i l’encesa de l’estel que la corona, un moment que es va viure poc després de les 19.30 hores, en completar-se la processó final de la Missa que va presidir el cardenal Joan Josep Omella. Però la sorpresa del dia va ser, sens dubte, el missatge que el Papa va adreçar a tothom i que es va projectar en un vídeo abans de la benedicció final de l’Eucaristia. Francesc destaca la importància de la llum que aquest nou estel de 12 puntes ofereix a Barcelona i al món. El pontífex va recordar especialment les persones necessitades i excloses, alhora que va expressar el seu desig que els diocesans de Barcelona “facin la ciutat més habitable i acollidora per a tothom”.









La Missa de la tarda, a la nau principal de la basílica de la Sagrada Família amb la litúrgia pròpia de la solemnitat de la Immaculada, va ser el moment religiós més important del dia. En l’homilia, el cardenal Joan Josep Omella va repassar l’orografia de Barcelona des de la importància de diversos temples i esglésies que tenen Maria, Josep i Jesús com a referents. L’arquebisbe de Barcelona va recordar que Antoni Gaudí és l’autor d’una obra incomparable sense que inicialment fos l’arquitecte encarregat, ja que “hi va arribar per voluntat de Déu”.





A la Eucaristia, van concelebrar l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i els bisbes auxiliars de Barcelona Sergi Gordo i Xavier Vilanova. Entre les autoritats civils, destaca la presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. El cardenal Omella s’ha mostrat en tot moment molt content per la resposta de la gent i pel resultat global de la jornada.





La jornada va ser, en definitiva, d’allò més rica. Al matí, es va fer tot un cerimonial de cultura popular, amb sardanes, castells i altres expressions a l’interior de la Sagrada Família. Al final de la Missa, a més del missatge del Papa, l’Orfeó Català i el conjunt instrumental Ensemble Emporion van interpretar un Magnificat composat especialment per a l’ocasió, sota la direcció de Marc Timón Barceló, autor de l’obra.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el recent nomenament de Salvador Cristau per a bisbe titular de Terrassa. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Viva llum d'alba', un tema que invita a la fraternitat mentre esperem el Déu amb nosaltres. Així ambientem l'escolta de Sant Joan Baptista que la litúrgia ens ofereix per a aquest diumenge tercer d'Advent, Dominica Gaudete o del goig, de l'alegria: https://www.youtube.com/watch?v=IMr239Dcd7c





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre una pregària internacional de Taizé que es fa aquest diumenge 12 de desembre a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, sobre un procés de discerniment de cinc anys que inicia ara el convent de Santa Clara de Manresa, sobre una exposició oberta aquest dijous al Museu Diocesà dedicada a la construcció de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família i sobre la festa de Santa Eulàlia de Mèrida. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els

divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).