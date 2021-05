El Mirall recull el testimoni de Samuel Gutiérrez, i del missioner evangèlic Jaume Torrado

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 14 de maig de la vocació al sacerdoci i de l’experiència d’una comunitat evangèlica catalana al Tigré (Etiòpia), on es viu una guerra terrible. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Samuel Gutiérrez, que serà ordenat prevere aquest diumenge (18.00h) a la catedral de Sant Feliu de Llobregat, i Jaume Torrado, bisbe i pastor evangèlic que participa en emergències humanitàries, l’última al Tigré (Etiòpia). Samuel Gutiérrez, que serà ordenat prevere aquest diumenge a les 18.00h a la catedral de Sant Feliu de Llobregat, ha destacat que viu “aquests moments previs a l’ordenació amb una gran alegria, pel do rebut per fer present Crist cap i pastor, així com per ensenyar i santificar sobretot amb els sagraments, i també amb un cert vertigen, per la desproporció que suposa la responsabilitat d’aquest ministeri combinada amb la petitesa del ministre, una desproporció que és ocasió d’abandonar-se al Senyor que pot fer-ho tot”.

El diaca, des del 16 de maig nou sacerdot, ha recordat que “ser prevere representa donar la vida perquè altres tinguin la vida del Crist, com deia recentment el bisbe de Tortosa, Enric Benavent”. Ha afegit que “es tracta de donar la vida, en una responsabilitat que és enorme, dins una densitat de la missió, que passa per entrar en el misteri”. Igualment Samuel Gutiérrez ha comentat que els sacerdots “es fan també ofrena del Crist per als altres, a través dels sagraments, i és la prova que tot depèn de Déu enmig d’una realitat de pandèmia, desigualtats i altres problemes”.

En un altre moment, Samuel Gutiérrez ha dit que la seva vocació “és la història d’una amistat amb Crist, des d’un encontre personal que ha donat pas a un anar creixent en aquesta relació i enamorar-se del Senyor expressant aquest amor en la pregunta sobre allò que ell vol i sobre on vol ser estimat”. El seminarista ha recordat “els anys passats treballant al setmanari Catalunya Cristiana, però el canvi no és tan gran perquè el sacerdot és un comunicador”. Ha qualificat de “detall de Déu” la coincidència de l’ordenació amb la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. “He viscut tota la història anterior com a escola i seminari de vida”, ha subratllat. Gutiérrez ha expressat el seu “desig

que Déu realitzi allò que ha somiat” per a ell, “per poder servir tothom amb tot l’amor diví”.

El nou sacerdot de Sant Feliu ha explicat que, “en aquest temps de pandèmia, com en altres moments, l’únic missatge per transmetre és el del Crist i el seu evangeli”. Igualment ha comentat que “els preveres no es prediquen a ells mateixos, sinó l’amor del Senyor, des de moltes facetes que passen per estimar i servir en tot, com deia Sant Ignasi de Loiola”. Samuel ha conclòs que l’essència és que “Déu ens estima, un missatge primordial, perquè ens ha enviat el seu fill, ha patit i ha mort amb nosaltres però sobretot ha ressuscitat, un missatge d’esperança que és la nostra llum”. Finalment, Gutiérrez ha demanat als creients que preguin per ell.

Missió de l’Església de Déu per l’entitat El Bon Samarità

Per la seva banda, el pastor evangèlic Jaume Torrado, que acaba d’arribar d’una missió d’un mes a Etiòpia, ha explicat que “el conflicte del Tigré és molt complex, amb més de dos anys fraguant-se la tragèdia actual”. Després de recordar el context de les 10 regions que representen grups ètnics, Torrado ha comentat que “el 2018 va haver-hi un canvi de govern i es va provocar l’any passat l’anul·lació d’unes eleccions, situació que va provocar un conflicte gran entre el govern federal i el del Tigré”. També ha dit que “això va provocar la guerra i, immediatament, el bloqueig total del territori, de carreteres, altres comunicacions i la prohibició fins i tot d’accés a la premsa”. Ha revelat que tot plegat “ha provocat aproximadament un milió de desplaçats i també milers de morts, com també violacions de drets humans”.

Jaume Torrado ha explicat també que s’ha enviat a la zona “un equip d’emergència internacional”, i que aquesta “ha estat la missió humanitària més colpidora”, fins al punt que l’ha afectat personalment. El pastor també ha subratllat que “el conflicte armat està molt actiu encara” i que “és molt difícil arribar a tots els espais”. Ha qualificat la situació de “molt greu” i, a més, ara “amb la temporada de pluges”, cosa que afegeix complicacions, principalment “desnutrició. També ha lamentat que “hi ha denúncies molt greus pel que passa amb els desplaçats interns”. Torrado, fundador i director de l’ONG Samaritan Purse, ha destacat que ara, “a la regió, s’estan fent tasques importantíssimes, amb atenció a 400 pacients diaris”.

El pastor ha dit que l’entitat “treballa en diferents projectes, en col·laboració amb Nacions Unides, com ara la distribució d’aliments, programes de malnutrició greu en infants i la construcció d’uns 3.000 refugis”. Igualment ha recordat que treballa per pal·liar les

complicacions provocades per llargs desplaçaments o altres cases. Finalment Jaume Torrado ha comentat que “el futur és molt incert” i que el conflicte “afecta molt psicològicament”. També ha anunciat que la idea del seu equip “és romandre al Tigré” fins que calgui. També ha lamentat que aquest conflicte “podria afectar tota la banya d’Àfrica, perquè la zona és molt muntanyosa”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració, aquest diumenge, de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Beneiré el Senyor', tema interpretat pel grup Worship.cat per ambientar aquest diumenge, solemnitat de l'Ascensió del Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=fsj_msYI1CI

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre la convocatòria d'un consell extraordinari per elegir presidenta de l'Acció Catòlica Obrera (ACO) i sobre la il·luminació exterior de la Basílica de la Sagrada Família aquest mes de maig. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja)