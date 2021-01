El Mirall recorda Pere Casaldàliga i repassa l’acció de l’Hospital de Campanya de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha recordat aquest divendres, 8 de gener, la figura de Pere Casaldàliga, que ens va deixar el 8 d’agost i ha estat nom propi de l’actualitat eclesial durant el 2020, i ha repassat la feina caritativa i generosa de la Parròquia de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona. En la taula de testimonis d’aquesta primera edició de l’any 2021, hi han participat la periodista Carme Escales, que ha investigat sobre el bisbe català i el va visitar dues vegades (anys 1994 i 2002), i el rector de l’església de Santa Anna, Peio Sánchez. Carme Escales ha dit que “és difícil separar el vessant personal de Casaldàliga del seu àmbit professional, perquè és una sola cosa en una coherència total”. La periodista ha comentat que la vida del prelat ha estat un “fer costat als qui ho passen malament, per exemple amb una cuina oberta que tenien allà perquè hi passés tothom qui necessités menjar”. Ha recordat igualment que “la vida de Casaldàliga ha estat un ajudar a viure millor a gran escala, amb els seus pensaments, la seva poesia i els seus missatges en general, però sobretot en converses i les eucaristies, en tota una crida a eradicar la gran diferència entre pobres i rics”.

Carme Escales ha destacat, sobre el també missioner claretià, “la simplicitat del seu fer i la contundència del seu pensament, per exemple quan analitzava les causes de la injustícia a nivell global”. Ha assegurat que “referent necessari” podria ser “un titular per resumir la vida de Pere Casaldàliga, que ha difós un missatge que no mor i que pot ser la llum de qualsevol far que orienta els vaixells”. La periodista ha fet seu un missatge que el bisbe català va transmetre, ja el 1988, sobre les eleccions. “Diu que un bon candidat és el qui està sempre al costat del poble, qui no és corrupte i no abusa dels treballadors, el qui sap respectar la pròpia família i dona valor a la sanitat, la fe i la cultura de la gent”, ha comentat. Escales ha explicat que “la condició de bisbe de Casaldàliga xoca molt amb la imatge que tenim de l’Església com a institució, encara que l’actual Papa expressa més empatia amb els vulnerables”. En aquesta línia, ha afegit que, “amb persones com Pere Casaldàliga, es demostra que el valor de la fe i la senzillesa apunten més coherència”.

De cara al futur per mantenir viva la figura de Casaldàliga, la periodista catalana ha subratllat que “es podrien fer moltes coses, entre elles instaurar un Premi Casaldàliga, des de l’Església i la societat, que fos

participatiu i per ajudar a descobrir altres exemples com ell, cosa que dignificaria l’Església a partir de la senzillesa d’acord amb el missatge i el model de Jesucrist”. Igualment ha afegit que “es podria recuperar la seva candidatura a Nobel de la Pau i impulsar un procés de beatificació i canonització, com també una càtedra de Casaldàliga”. Carme Escales ha elogiat que “Casaldàliga parlava obertament de política com a engranatge necessari de canvi social, àmbit en què interpel·lava tothom”. De cara al futur, ha assegurat que voldria “seguir treballant sobre la figura de Pere Casaldàliga, amb els seus valors, i ajudar a difondre els seus missatges”.

L’església de Santa Anna-Hospital de Campanya

D’altra banda, el rector de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, Peio Sánchez, ha explicat que “aquest Nadal ha estat marcat fonamentalment per la pandèmia, que ha suposat, per al servei d’acollida a persones sense llar, una ampliació de les mesures fortes de seguretat sanitària”. El prevere ha afegit que “estem envoltats de moltes persones que fan les compres nadalenques al centre comercial de la ciutat”, i que “aquest paral·lelisme entre les cues del consum i les de la fam fa sentir la contradicció que predomina en la nostra societat, cada vegada més dual”. El rector de Santa Anna ha aclarit que “hem assistit a un escalfament de la societat, amb més voluntaris, més ajuts econòmics i materials, i a l’arribada del suport social de diverses entitats, fet que ha permès recuperar l’escalf i la força de la solidaritat”.

Peio Sánchez ha destacat també que els qui gestionen l’obra solidària de l’Hospital de Campanya “han viscut a fons el Misteri de l’Encarnació de Déu, amb tres pessebres: el que hi ha al carrer, el que s’ha posat dintre de l’església, que representa l’acolliment, i un altre a la casa, on viuen 10 persones, que és el de cadascun dels cors”. En un altre moment, el sacerdot ha admès que “es viu ara un moment difícil per la crisi social, perquè s’han afegit, a les persones que ja s’acollien a Santa Anna, altres que passen a viure al carrer”. Igualment ha comentat que “es recullen persones i famílies que viuen al carrer i abans no s’hi estaven”. Sánchez ha assegurat que “aquest crit obrirà un període de dos anys en què es viurà una greu emergència social, un panorama que confirma l’opció de ser església en forma d’hospital de campanya per pal·liar tota la greu situació”.

El rector de Santa Anna ha apuntat que “les properes setmanes estaran marcades pel fred, una previsió que ha obligat a ampliar els esmorzars matinals que escalfen una mica les persones després d’una nit ben freda”. A més, ha explicat que “s’ha reforçat el servei d’atenció mèdica i salut mental, que suposa un seguiment més personalitzat de cadascuna de les 120 persones acompanyades habitualment”.

Finalment, ha destacat que es posen en marxa ara “diverses iniciatives formatives sobre autonomia del treball i altres llums d’esperança”. I sobre els vincles de l’Hospital de Campanya, Peio Sánchez ha dit que “l’organització de tot l’equip es nodreix de la complicitat de moltes persones, entre ells els professionals, els 150 voluntaris, les famílies que acullen un total de 120 unitats familiars, els metges i infermeres, el grup d’acompanyament psicològic, els benefactors i les empreses que ajuden a sostenir econòmicament tot el que es fa i moltes institucions que donen suport en xarxa per a qüestions puntuals”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el clar i senzill missatge de l'Església davant la pandèmia a Catalunya. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó ‘Un solo Señor’, de Lucien Deiss, tema que ens ambienta la celebració aquest diumenge de la festa del Baptisme del Senyor, amb la qual tanquem el temps litúrgic de Nadal: https://www.youtube.com/watch?v=s0F18LZV_o4.

Uns apunts d'actualitat, sobre la Missa en record de la qui va ser delegada de Joventut de Barcelona Rosa Deulofeu, celebrada aquest dijous 7 de gener, i sobre el IV curs per a nous formadors de Seminaris, que es va fer dilluns passat amb la participació de l'arquebisbe Joan-Enric Vives, han completat el programa