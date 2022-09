El Mirall recorda la figura de Josep Urdeix i la tasca de l’Hospital de Campanya de l’església de Santa Anna

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 2 de setembre (primera edició de la temporada), de la figura del diaca Josep Urdeix, que va morir el 26 d’agost als 81 anys, i de l’Hospital de Campanya de l’església de Santa Anna de Barcelona, on s’ha intensificat aquest estiu l’acollida de persones sense llar. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del també diaca Aureli Ortín, ordenat el mateix any que Urdeix, i el sacerdot Peio Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna i també responsable de la seva obra social. Ortín ha destacat que el diaca difunt “ha fet una gran tasca de difusió de la renovació litúrgica propiciada pel Concili Vaticà II”. Igualment ha subratllat que ”ha estat lúcid fins al final, tot i que molt limitat de mobilitat pel parkinson”. El diaca Ortín ha comentat que “la vivència de l’inici de la recuperació de l’exercici permanent del diaconat va ser molt bonica, ja que es tracta d’un ministeri que existeix des dels inicis de l’Església”.





En un altre moment, Aureli Ortín ha parlat del diaconat en les últimes dècades per dir que “s’ha anat implantant progressivament aquest ministeri, al qual poden accedir homes casats, que ara són el 95 per cent de tots els ordenats”. Ha explicat igualment que “hi ha uns 50 diaques a Barcelona, 130 a Catalunya i uns 540 al conjunt d’Espanya”. Ortín ha elogiat precisament la tasca de l’Hospital de Campanya, com un exemple de ”la Paraula de Déu que es proclama, se celebra en l’Eucaristia i després s’aplica a l’ajuda als més necessitats”.





L'església de Santa Anna, amb un hospital de campanya operatiu





En la segona part del col·loqui, Peio Sánchez ha lamentat que “aquest any l’increment de persones que viuen al carrer ha estat molt fort, del 20 per cent concretament, una tendència que s’ha notat al juliol i a l’agost, dins un procés d’increment seriós d’aquestes persones amb màxima marginació”. Fins i tot ha pronosticat que “en pocs mesos tindrem segurament campaments a la ciutat de Barcelona”. El rector de l’església de Santa Anna ha destacat que “moltes persones que busquen ajuda tenen sostre però no poden pagar-se les despeses”. A més, Peio Sánchez ha recordat que “molts serveis públics tanquen a l’estiu, ja que l’administració es preocupa de les operacions fred a l’hivern però no pas de fer el mateix a l’estiu per la calor”.





Sobre l’organització de l’Hospital de Campanya de Barcelona, el rector de Santa Anna ha comentat que “s’han mantingut en tot moment els serveis, amb els esmorzars, els dinars i els sopars, amb 150 persones, 120 i 160 respectivament, amb serveis espirituals, atenció mèdica i acompanyament social”. Després de descriure la situació i el perfil de persones que han caigut en l’exclusió, Peio ha dit que “el voluntariat disminueix a l’estiu, cosa que també és un inconvenient”, alhora que ha apuntat que “diferents camps de treball arribats d’Itàlia, del País Basc i de diferents llocs de Catalunya han ajudat l’Hospital de Campanya, tots amb un sentit cristià”. En aquesta línia, ha afegit que “aquest hivern la solidaritat serà molt important, cosa que obliga a posar-nos tots mans a l’obra i obrir les nostres butxaques per la situació que patirem”.





Peio Sánchez ha qualificat finalment de “molt necessari cuidar les persones i no oblidar que cadascuna és presència de Déu”. Ha anunciat finalment que “aviat s’obrirà un pis per a dones en situació de màxima vulnerabilitat, que han patit abusos i que necessiten protecció”. També ha dit que “es farà, de l’11 al 13 d’octubre a Barcelona, una trobada d’hospitals de campanya, amb presència de representants d’esglésies d’arreu del món, per aprofundir en la feina que totes fan i per presentar, a més, un estudi teològic del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral” precisament sobre aquesta problemàtica, la de les persones que viuen al carrer.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’, primera de la temporada, ha començat amb una reflexió sobre el Temps de la Creació (de l'1 de setembre al 4 d'octubre), iniciativa del Papa Francesc per aprofundir en la conscienciació sobre la cura de la terra i amb activitats a Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Déjame seguirte, Señor', de Javier Bru, un tema que ens ajuda a viure aquest diumenge XXIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=zq5yeniaDj0





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la inclusió del centenari de la religiosa Genoveva Masip entre els esdeveniments de la Generalitat per al 2023, una monja molt reconeguda per la seva tasca a favor dels més desfavorits, el retorn de la campana Mònica a Lleida, exposada ja a la Seu Vella, i la trobada de les comunitats de la Salle diumenge 28 d'agost al col·legi de la Bonanova de Barcelona. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).