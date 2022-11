El Mirall presenta la XVII Jornada Sant Jordi i la XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 18 de novembre, de la XVII Jornada organitzada pel Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, programada per a aquest dissabte 19 de novembre a Barcelona, i de la XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que projecta 88 pel·lícules en 35 sales de 25 municipis. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Marcel·lí Joan, coordinador de la Jornada Sant Jordi, i Peio Sánchez, sacerdot de l’arxidiòcesi de Barcelona i director artístic del certamen cinematogràfic. Marcel·lí Joan ha destacat que el Grup Sant Jordi “ha evolucionat perquè ara es parla de Jornada Sant Jordi, després que el bisbe Joan Carrera proposés la celebració d’aquesta trobada l’any 2005, amb convocatòria només del Grup Sant Jordi, fundat pel mateix prelat, però ara la dinàmica és més enriquidora i positiva, fins al punt que ara són sis entitats les convocants, amb els Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, el Consell de Laics dels Caputxins, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Justícia i Pau i Cristianisme al Segle XXI, que s’hi ha afegit aquest any”. El coordinador de la jornada ha afegit que “el lloc és, com gairebé sempre, l’Hotel Alimara, molt ben situat al costat de la Ronda de Dalt de Barcelona a partir de les 9.30 i fins després de dinar”.





Marcel·lí Joan ha explicat que, aquest divendres al vespre, “s’ofereix als qui venen de fora de Catalunya, 21 persones en total, un sopar de benvinguda”. Hi ha presència de Madrid, les diòcesis basques, Menorca i Castelló, segons ha destacat també el periodista. Joan ha recordat el fet que “el protagonisme és per al Papa Francesc, al qual cal donar suport perquè està rebent un conjunt d’atacs increïbles tant de dintre com de fora de l’Església”. Els organitzadors parteixen de la idea, segons ha subratllat el responsable de la jornada, que “el projecte de l’actual Sant Pare consisteix a obrir les portes de l’Església a les perifèries, motiu pel qual cal donar-li suport, tenint en compte també que l’oposició que té el Papa dins de l’Església al món és molt significativa, com es veu en un recent comentari de Juan Vicente Boo, que va dir ara fa pocs mesos que és el pontífex més atacat dels últims dos segles”. Ha lamentat, en aquesta línia, que “hi ha a Espanya un nucli important de bisbes que són contraris a Francesc, encara que es proclamin favorables, tot i que el grup més hostil es troba als Estats Units, on acaben d’escollir com a representant i portaveu un hooligan de l’antifranciscanisme, l’arquebisbe castrense, de línia ultraconservadora”.





El coordinador ha anunciat que la Jornada Sant Jordi “reunirà unes 120 persones, xifra que podia ser més gran, però malauradament de vegades a l’Església hi ha contraprogramacions” que caldria evitar. Sobre els ponents, ha destacat “la periodista i vaticanista argentina Elisabetta Piqué, que és amiga del Papa Francesc juntament amb el seu marit, alhora que va ser la primera comunicadora que va vaticinar l’elecció de Bergoglio com a Papa”. Igualment ha afegit que Piqué “va ser corresponsal de guerra”. D’altra banda, ha dit que “abans la conferència marc anirà a càrrec de Martí Gelabert, un dominic de Menorca que, a més de gran teòleg, és el vicari episcopal per a la Vida Religiosa de l’arxidiòcesi de València”.





Catalunya s’omple de cinema religiós





En la segona part del col·loqui, Peio Sánchez ha presentat la XIX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, després de destacar que la Jornada Sant Jordi, on ell participa també habitualment, “és un lloc de referència per a l’Església de Catalunya”. El director artístic del certamen català de la gran pantalla ha presentat “com a forta característica el tema de les dones, l’espiritualitat i la religió, amb pel·lícules molt variades, des de ‘La deseducació de Cameron Post’, sobre les pseudoteràpies de transformació i tortura a les persones homosexuals, fins a ‘Adam’, film marroquí sobre una aliança de dues dones, passant per ‘Déu és dona i es diu Petrunya’, sobre l’Església ortodoxa, i ‘La candidata perfecta’, sobre una lideressa en defensa de les dones a l’Aràbia Saudita”, entre d’altres. Sánchez ha comentat també que “Sant Ignasi és un altre tema, amb ‘Van arribar de nit’, ‘Silenci’ i el documental ‘El camí ignasià’”. Finalment ha recomanat “una part de documentals i curtmetratges de producció catalana, amb la recuperació de ‘Protestants, la història silenciada’ i una pel·lícula interessant sobre el sufisme a Catalunya. D’altra banda, ha destacat que “es fa una aportació d’educació i rehabilitació molt gran amb les projeccions a les presons i en centres de justícia juvenil”.





En un altre moment, Peio Sánchez ha afegit “la importància del cicle del director Franco Piavoli, desconegut i alhora molt interessant, sobre el cinema contemplatiu, que provoca la interiorització de la persona i alhora la transmissió del misteri”. Finalment el director artístic ha recordat que “segueix la presència de la Mostra en dues plataformes, FilminCat i AContra+ i, d’altra banda, es promociona a les escoles amb unes guies que permeten estimular la reflexió a l’aula”. A més, hi haurà “el reconeixement d’un cineasta amb un premi que es lliurarà el 29 de novembre a la Basílica de la Sagrada Família, guardó al qual s’afegeix el que reconeixerà un jove que exalti la llibertat religiosa”. Tota la informació, de les sales i les pel·lícules, es troba en el web www.cinemaespiritual.cat.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'acte institucional celebrat aquesta setmana, al Palau de la Generalitat, pels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loiola a Catalunya, amb un missatge del Papa Francesc adreçat al cardenal Joan Josep Omella. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Al·leluia, el Senyor és el Rei poderós', interpretada pel Grup Bona Nova, un tema que ens ajuda a viure la solemnitat de Crist Rei, aquest diumenge, que és l’últim de l'Any Litúrgic: https://www.youtube.com/watch?v=a00-kNUD20o





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: una taula rodona celebrada dimecres 16 de novembre al Petit Palau de la Música de Barcelona, amb els músics Mireia Barrera, Joan Magrané, Jordi Savall i Bernat Vivancos; una petició feta pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i la Parròquia de Piera després que l'Ajuntament de la localitat hagi tancat un centre parroquial en què s'acullen uns 20 menors tutelats i l'entrada en vigor de la tercera edició en català del Missal Romà el diumenge 27, primer d'Advent, amb una crida dels delegats diocesans de Litúrgia de les diòcesis amb seu a Catalunya. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).