El Mirall presenta la VII Nit de les Religions i s’acosta a una entitat catòlica d’ajuda a víctimes d’abusos

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 9 de setembre, de la VII Nit de les Religions, programada per als dies 17 i 18 de setembre a Barcelona, i de la Fundació Sunt Lacrimae, que ajuda espiritualment i humanament víctimes d’abusos a través del recés ‘Del dolor a la gràcia’. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la terapeuta Noemí Venegas, directora de la Fundació Sunt Lacrimae (amb seu a la diòcesi de Vic i amb servei per a tot Espanya), i la periodista Aroa Ortega, membre de l’equip organitzador del certamen interreligiós de la capital catalana, organitzat per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). Aroa Ortega ha explicat que la Nit “és una cita anual adreçada a la ciutadania, oberta a tot el públic de totes les edats, per generar diàleg i coneixement entre les creences i conviccions”. L’organitzadora de la Nit de les Religions ha dit, a més, que “augmenten les rutes guiades, amb més famílies cada vegada que volen participar-hi, ja que els nens veuen l’activitat com un aprenentatge”. Com a exemple, ha subratllat “una visita a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, que val molt la pena perquè habitualment aquest espai no està obert al públic, i ofereix una gran documentació amb fonts teològiques coincidint també amb els seus 250 anys”.





En un altre moment, Aroa Ortega ha destacat que els llocs per visitar durant la Nit de les Religions “no són només centres de culte, sinó altres espais i locals”. Igualment ha comentat que l’interès per visitar els llocs de portes obertes “augmenta perquè veure centres de diverses tradicions ofereix una perspectiva molt enriquidora”. La periodista ha recordat que, “quan s’acaben aquestes jornades i es visita un temple on hi ha pràctica religiosa diferent a la pròpia, hi ha la sensació d’haver vist realitats noves però també punts en comú”. Sobre l’acte inaugural de dissabte a les 12 a les Cotxeres de Sants de Barcelona, ha comentat que “serà institucional però obert a tothom”. A banda d’això, Ortega ha recomanat “una visita programada al Cementiri de Montjuïc, on igualment es veu la diversitat de les persones allà enterrades segons la pròpia cultura o creença”. Es pot trobar tota la informació en el web www.audir.org





Proximitat a les víctimes dels abusos





Per la seva banda, Noemí Venegas ha definit la Fundació Sunt Lacrimae com una eina “per recollir les llàgrimes del dolor de l’abús, que sovint és silenciat, tot i que també n’hi ha d’amor, de joia i de pau, motiu pel qual es

vol que es recullin totes”. Ha comentat, a més, que “la fundació té com a eix central el recés ‘Del dolor a la gràcia’, de cinc dies en què es combinen la pràctica de la fe catòlica, amb el misteri pasqual del Senyor en el centre, però s’entrellaça a una aproximació de les ferides provocades pel trauma de l’abús però per guarir-les profundament després d’obrir-les”. La directora de l’entitat ha qualificat també de “molt recomanable que la persona tingui abans un acompanyament espiritual i terapèutic, anant al que és la ferida i plantejant diverses formes d’abordar-la”. Del 30 d’octubre al 4 de novembre, hi haurà un proper recés ‘Del dolor a la gràcia’.





Noemí Venegas ha assegurat que “la fundació, quan neix ara fa més d’un any, pretén donar resposta a un dolor que existeix i respondre a la crida del Papa Francesc a la tolerància zero davant l’abús”. Igualment ha recordat que aquesta resposta “és una necessitat dins del moment anomenat ‘kairós’, el que Déu proveeix perquè les coses es produeixin”. La directora de l’entitat ha conclòs que “hi ha campanyes de sensibilització que comporten poder parlar de l’abús com a trauma en la persona, des de la voluntat de sortida cap a la guarició”. Venegas ha dit que “el dolor és un trauma, un trencament, perquè desconfigura la persona des de la integralitat que tots som com a criatures a semblança de Déu, tot des del cos, des del pensament i des de l’ànima, tres dimensions que queden totalment en crisi”. Ha conclòs que “la proposta de guarició no pot venir només per un acompanyament terapèutic, sinó també espiritual, perquè la mateixa persona pugui obrir-se a la ferida profunda”, per tancar-la bé. La responsable del programa ‘Del dolor a la gràcia’ ha aclarit que el mètode “vol guarir tothom, no només els catòlics, perquè la persona és el més important”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’, primera de la temporada, ha començat amb una reflexió sobre la pastoral vocacional i l'inici del curs, aquesta setmana, al Seminari Conciliar de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Pare, tornem a tu', de Kairoi, un tema que ens ajuda a viure aquest diumenge XXIV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=japfPrCbQzY





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la Missa de la Diada (organitzada per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat per a aquest diumenge 11 de setembre), un informe sobre llibertat religiosa i de consciència (2020-2021), presentat aquesta setmana a l'Observatori Blanquerna de Religió i Cultura amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, i la formació permanent que ofereix aquest curs novament la Facultat de Teologia de Catalunya. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre

els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).