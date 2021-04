El Mirall presenta unes meditacions que s’ofereixen els dilluns pel Youtube i fa balanç de la Setmana Santa

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 9 d’abril, d’unes meditacions que s’ofereixen cada dilluns a les 19.00h des de l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona. A més, ha fet balanç del que ha estat la Setmana Santa des de les diverses propostes de pietat popular. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del sacerdot Xavier Morlans, autor i impulsor de les meditacions i altres activitats des de la parròquia de Santa Anna (de la qual també és vicari), i Manuel Zamora, director del Secretariat de Germandats i Confraries de l’Arquebisbat de Barcelona. Morlans ha destacat que, “a partir del potencial de Youtube, que és molt gran i permet arribar a moltes persones a casa seva en aquest temps encara de pandèmia, aquestes meditacions volen, en una primera fase, enfortir sobretot la capacitat d’autoconeixement, bàsica per a qualsevol camí espiritual, i donar recursos per conèixer la pròpia personalitat”.

El també professor emèrit de Teologia ha explicat que s’ha centrat, “durant les quatre meditacions del març, en la qüestió del punt dèbil o la tendència dominant que tots tenim, una altra manera d’anomenar els pecats capitals, molt de moda, per cert”. Ha justificat això en el fet que “pecat és una paraula que té una connotació negativa, i el punt dèbil és com un mecanisme d’autodefensa davant les ferides de la vida: la de l’amor, la de la vida i la de la mort”. En un altre moment, el prevere ha comentat que “les reaccions a aquestes meditacions, iniciades el setembre, han estat molt interessants gràcies al boca-orella, que ha permès que un públic bàsicament madur, a partir dels 60 anys, hagi pogut seguir-les”. En aquesta línia, ha afegit que s’hi han unit, per exemple, “molts que volen retrobar-se amb les fonts de la mística cristiana”. Xavier Morlans ha animat “els qui vulguin a afegir-se a les meditacions perquè el tema del desig serà el que es tractarà els propers dilluns, a partir del pensament de René Girard”.

El també vicari de la parròquia de Santa Anna de Barcelona ha dit que, “des de l’Hospital de Campanya, se segueixen oferint diverses propostes, entre elles la Missa a les 12.30h, amb música, la predicació i altres elements, i una presentació directa de l’oferta cristiana com a culminació de les meditacions, a través d’un tapís que explica com Jesús respon als punts dèbils i al desig imitatiu del qual tots som una mica víctimes”. A més, Morlans ha fet una valoració molt bona del que fa a nivell social l’església i Hospital de Campanya. “Després de quatre anys, estem arribant a una fase de consolidació, gràcies al rector Peio Sánchez i a la religiosa Victòria Molins, molt implicada també”, ha dit. Igualment ha assegurat que “oferir la pregària, la catequesi i la caritat permet unir aquestes dimensions eclesials, posant-hi els pobres en el centre i reivindicant la justícia i una societat més equitativa”. Ha conclòs que la idea és “seguir avançant a partir d’aquesta proposta”, alhora que ha expressat el seu desig que “els qui vulguin escoltin les meditacions els dilluns a les 19.00h al canal de Youtube de l’Hospital de Campanya de Santa Anna”.

Una Setmana Santa de grans sensacions

Per la seva banda, Manuel Zamora ha subratllat que “el balanç de la Setmana Santa és molt positiu, amb un centenar d’activitats programades que s’han pogut realitzar, entre elles pregons, Via Crucis, mostres de fotografies, campanyes de recollida d’aliments, conferències i sobretot exposicions de les imatges que no han pogut sortir en processó, però que han rebut moltes visites a les seves esglésies, fins a 3.000 persones en un cas concret”. El director del Secretariat de Germandats i Confraries ha dit que “ha estat tot molt intens, perquè la gent s’ha tornat a engrescar i el confrare s’ha tornat a sentir part útil de la germandat, alhora que ha vist que l’entitat tornava a ser útil per al seu barri”. Zamora fins i tot ha pronosticat que “segurament moltes d’aquestes activitats programades s’acabaran incorporant al calendari de les germandats, potser no pas per Setmana Santa però sí en altres dates, com ara la festa de la Santa Creu del 14 de setembre o altres”.

En un altre moment, Manuel Zamora ha explicat que “cal valorar positivament el fet que hi ha hagut aquest any més moments per reflexionar cada activitat, perquè habitualment els organitzadors anaven molt atrafegats per Setmana Santa i no es podia gaudir tot com calia”. Ha afegit que “s’ha pogut compensar una mica l’absència de la processó”. El responsable diocesà de Barcelona ha destacat finalment una experiència personal: “A l’església de Santa Anna, es va posar el Crist de la Bona Mort al claustre, posant-hi cartrons al costat en record dels qui dormen al carrer. Un home sense llar va interpel·lar-me i va dir-me que el llit simbòlic que havíem posat allà no era d’una persona del carrer, sinó que semblava d’un hotel, i va acceptar fer-lo ell en una veritable lliçó”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el compromís social i eclesial d'Arcadi Oliveres, que ha mort aquest dimarts després d'una malaltia irreversible. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'El Crist ha ressuscitat', una versió de "Christ is Risen" de Matt Maher interpretada pel grup Worship.cat amb la veu d'Oriol Sabé. És un cant de resurrecció òptim per viure el segon diumenge de Pasqua amb el missatge del kerigma de l'Església: https://www.youtube.com/watch?v=YieK8qKmMrI

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre la recent mort del monjo de Poblet Josep Biosca als 95 anys, sobre la distinció de la Generalitat al sacerdot de l'arxidiòcesi de Barcelona Leandre Gassó, que ha complert 100 anys, sobre el nomenament d'agents pastorals de l'Arquebisbat de Barcelona per als tanatoris i sobre la preocupació expressada per Càritas Lleida davant l'arribada de temporers a la zona i davant la necessitat d'atendre'ls i acollir-los. Tot això ha completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).