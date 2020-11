El Mirall presenta tres campanyes de Mans Unides i ambienta la litúrgia de l’Advent

gnasi Miranda / Montse Roset

Una campanya de Mans Unides a Barcelona per recollir les últimes pessetes i sostenir els seus projectes, així com la promoció d’ambaixadors de les parròquies i una iniciativa telemàtica en diverses zones sobre materials didàctics, ha estat aquest divendres, 27 de novembre, un dels temes del programa ‘El Mirall’ a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja). Una altra qüestió tractada és l’inici de l’Advent aquest diumenge amb les seves eines de litúrgia i pregària. La presidenta delegada de Mans Unides a l’arxidiòcesi de Barcelona, Mireia Angerri, ha explicat que “tot va començar amb la notícia que es coneixia al setembre, informació sobre una data límit per canviar les antigues pessetes a euros, quan la delegació d’Osca va encetar la campanya solidària, a la qual es van unir les altres delegacions, entre elles la de Barcelona”. Ha destacat, en aquest context, que “queden per canviar 1.600 milions d’euros, 260.000 milions de pessetes, molts diners que tenim entre tots als calaixos”. Ha afirmat que “tenim temps de donar-los una última oportunitat solidària”.

Angerri ha posat un exemple: “Amb un bitllet de 1.000 pessetes, 6 euros, podem escolaritzar dos nens de primària al Congo”. La delegada de Mans Unides ha dit que la campanya de la pesseta solidària “s’ha articulat des de la seu de Barcelona (carrer Provença, 229) enviant missatges als col·laboradors, com també a diverses escoles que ja ajudaven en diferents projectes, i s’hi han implicat”. Igualment ha explicat que “s’han unit també diverses parròquies”. Mireia Angerri ha comentat que, “en aquests moments, Mans Unides porta recollides més de 50.000 pessetes”, i ha afegit que “la previsió és aconseguir mig milió d’euros”. Per cert, ha aclarit que “el Banc d’Espanya ampliava el termini”, que inicialment era fins al 31 de desembre, tot i que l’entitat catòlica de cooperació “impulsa la campanya fins al 15 de desembre”, segons ha conirmat la seva presidenta a Barcelona.

D’altra banda, Mireia Angerri ha presentat la campanya d’ambaixadors de Mans Unides a totes les parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona com una iniciativa “molt important, perquè les parròquies són un referent i un puntal, per trobar la complicitat dels seus feligresos, entre els quals es busquen voluntaris o ambaixadors, representants, que ajuden a mobilitzar la solidaritat”. La representant de l’ONG ha comentat que

“s’han enviat cartes als rectors amb un pòster que conté explicacions sobre el que fa Mans Unides, tot acompanyat d’un e-mail i el telèfon de la delegació, que és el 93 487 78 78”. Ha confirmat que “la campanya compta amb el suport del cardenal arquebisbe Joan-Josep Omella, que n’ha parlat amb els seus vicaris episcopals”.

I pel que fa a la campanya telemàtica a les escoles de Barcelona, l’Hospitalet i el Maresme per oferir online materials didàctics d’educació per al desenvolupament, Angerri ha subratllat que “és molt important perquè, malgrat la situació que vivim i les limitacions actuals d’acció a les escoles, no es pot renunciar a l’àrea d’educació per al desenvolupament”. La delegada ha comentat que “s’ofereix un servei que ajudi els mestres a treballar el tema a l’aula”. En aquest sentit, ha destacat “els tallers en diferents nivells, amb els comptes en valors, les dinàmiques de pau, el Monopoly de projectes de cooperació i les cartes per jugar als drets humans, a banda de les exposicions itinerants de la fam, el malbaratament alimentari, l’aigua, el món en femení i la cura del planeta, tot amb les seves guies didàctiques”. Mireia Angerri ha invitat tothom “a participar en aquestes propostes, tant en la recollida de les pessetes solidàries com en la campanya dels ambaixadors o el treball en valors a les escoles”. Es pot trobar més informació al web www.mansunides.org o al telèfon 93 487 78 78 i a les xarxes socials.

D’altra banda, l’inici de l’Advent, aquest diumenge 29 de novembre, ha estat motiu de reflexió en la segona part de la taula de testimonis. Joan Obach, delegat de Pastoral Sacramental de l’Arquebisbat de Barcelona, ha definit l’Advent com “un temps en què ens fixem en la paraula, que vol dir ‘el qui ha vingut, el qui ve i el qui vindrà’, també un temps d’esperança”. El prevere ha explicat que “la corona d’Advent és l’element característic, tot i que no és pròpiament litúrgic, i ens indica una austeritat per centrar-nos en la vinguda del Senyor a la fi dels temps, en la necessitat de tenir una actitud de conversió, en l’anunci de la vinguda del Senyor amb alegria i finalment en l’arribada del Salvador a través del misteri de l’Encarnació”. En aquesta línia, ha subratllat la importància “d’elements d’austeritat que ens obren precisament a l’esperança”.

Obach ha assegurat que “tots els qui no poden participar en les celebracions, per motius de salut o per una por lògica i comprensible per la pandèmia, són convidats a viure les celebracions des dels mitjans de comunicació, però també recorrent a textos”. En aquesta línia, ha afegit que “els malalts o persones febles sempre són presents en la pregària dins un temps que és de consol i ajuda per posar el cor en qüestions essencials, fixant la mirada en aquest Senyor que ens ajuda a viure”. El delegat de Pastoral Sacramental ha recordat que “l’Advent

és un temps litúrgic fort i important que, tot i que passi de vegades inadvertit, ens ajuda a contemplar les obres meravelloses fetes per Déu, amb l’actualització i la recopilació en la persona de Jesucrist”.

Joan Obach ha conclòs que, “com ens ha recordat el Papa a l’encíclica ‘Fratelli tutti’, hem de tenir clar que trobem Jesucrist en les persones necessites necessitades i en el fet de compartir amb ells practicant la caritat”. Finalment ha expressat el seu desig que “l’Advent ens ajudi a fer realitat un món més just, més solidari, sempre centrant-nos en allò que és essencial, sobretot en aquests temps difícils”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre diverses obres de solidaritat en què l'Església està implicada aquests dies: la feina de l'Hospital de Campanya-Parròquia de Santa Anna de Barcelona, la Marató de TV3 amb la participació de l'Escolania de Montserrat i la campanya de Càritas Catalunya "La pobresa també rebrota". Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Quan desvetllarem els cors', tema d'Akepsimas i amb lletra de Xavier Morlans per ambientar l'Advent ("Déu amb nosaltres farà fugir les pors"): https://www.youtube.com/watch?v=r6a4SjlOsbI.

Uns apunts d'actualitat, sobre la "Vetlla d'espiritualitat i art" celebrada divendres passat a l'església de Santa Anna de Barcelona, per reivindicar la importància de la cultura, i sobre un projecte finançat de reformes importants a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).