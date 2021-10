El Mirall presenta el testimoni de Xavier Montané, ordenat sacerdot, i de 4 màrtirs que pugen als altars

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 29 d’octubre, del procés vocacional per al sacerdoci, a partir d’una història concreta, i també de la beatificació de 4 sacerdots màrtirs que se celebra aquest dissabte (a les 11.00h) a la catedral de Tortosa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Xavier Montané, ordenat prevere el diumenge 24 d’octubre a Sant Feliu de Llobregat, i Carlos Comendador, postulador de la causa que porta ara als altars aquests testimonis de la fe, operaris diocesans víctimes de la persecució religiosa a Espanya. El nou capellà, de 29 anys i ordenat coincidint amb la Jornada Mundial de les Missions, ha explicat que es va aconseguir “que la celebració fos un gran esdeveniment, amb molta participació tant en la mateixa cerimònia com en la preparació, sobretot interior i de disposar el cor, per exemple amb vetlles de pregària”. En aquesta línia, ha afegit que “es volia copsar i viure que l’Església s’enriquia, no pas per l’ordenació d’un sacerdot concret, sinó perquè hi naixia un nou ministeri al servei de la vida i del món, motiu de gran alegria i festa en tothom”. Montané ha recordat que “l’experiència ha de ser paradigmàtica, perquè és també un moment d’acció de gràcies en què Déu mostra la grandesa que mou a anar a fons”.





Xavier Montané, a més, ha destacat que el camí vocacional que ha viscut “ha estat progressiu, d’anar prenent consciència del que significa el ministeri, ser prevere, i mostra que, després d’entrar al Seminari amb unes inquietuds i una motivació, després tot es va madurant després de la primera crida, fins al punt que el seminarista s’adona que tot és més carn que no pas la primera idea que es té, molt més abstracta”. Igualment ha apuntat que allò que va fer que seguís endavant “és l’exemple d’un sacerdot proper, que va transmetre una vida coherent, la de viure servint”, i això va cridar-lo amb persistència. El nou sacerdot va assegurar també que compartir molts moments amb el capellà Carles Muñiz li va permetre “veure que allò era una vida coherent basada en el fet de viure donant la vida pels altres”. Ha conclòs també que “s’ha fet molt planer, però és la realitat”. També ha afirmat que s’ha vist ajudat pel fet de “descobrir la grandesa de l’Eucaristia, amb elements materials com ara el pa, i la Bona Nova de descobrir, en el dia a dia, que el misteri pasqual és autèntic, en el sentit que la mort no té l’última paraula”.

Finalment ha dit que vol “donar la vida amb aquest anunci que treu dels moments difícils”.





En un altre moment, Xavier Montané ha relacionat el canvi de ser prevere “amb el pa de l’Eucaristia, que ens reuneix en una sola taula on som cridats tots, i amb la contribució a tot allò que passa per la vida sacramental i pastoral, per avançar en la comunió, ser u”. El nou sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu ha dit que “el confinament va ajudar a tenir clar el sentit de la vocació”, en el seu cas. Igualment ha comentat que “és moment de discernir quina és la pròpia crida, però també de desert ja que, allà on no hi ha res, la crida és molt més forta”. Montané ha explicat que “cal viure la joia del misteri pasqual perquè això impregni i mogui tothom a la conversió”.





“Matats només perquè eren sacerdots”





En la segona part de la taula, hem parlat de la beatificació, aquest dissabte a Tortosa, de Francisco Gástor, Millán Garde, Noel Galcerá i Aquilino Pastor, els últims sacerdots operaris màrtirs del segle XX a Espanya. El postulador de la causa de beatificació, Carlos Comendador, ha comentat que “la celebració serà sobretot de goig, alegria i acció de gràcies pel reconeixement de l’Església”. Ha explicat que “seguirà el seu propi ritual, amb la petició, la lectura de les circumstàncies del martiri i de la carta apostòlica, la descoberta de la imatge dels nous beats i finalment l’exposició de les relíquies”. Comendador ha destacat que “el testimoni d’aquests màrtirs és de fidelitat a la fe i al sacerdoci, a més d’exemple d’una perseverança i un coratge que renoven el desig de santedat”. El postulador ha recordat que aquests màrtirs “van ser formadors fins i tot de futurs màrtirs, motiu pel qual l’Església ens els presenta com a intercessors”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sobre fet històric del martiri dels 4 preveres, Carlos Comendador ha explicat que “es va produir en llocs diferents, amb el denominador comú que tots estaven disposats a oferir la seva vida per la fe i el sacerdoci”. Ha comentat que “tres d’ells van ser martiritzats dos mesos després de l’inici de la persecució religiosa i l’altre, Millán Garde, va morir després d’haver-se quedat al seu poble i d’haver viscut amagat, com sempre en temps de persecució”. El postulador ha destacat la particularitat que “va morir apallissat a la presó”. Comendador ha dit que “la germandat de sacerdots operaris diocesans és una associació de dret pontifici fundada pel tortosí i beat Manuel Domingo i Sol el 1883”. Ha aclarit que “no és congregació religiosa, sinó un grup en què els membres viuen i treballen junts per intentar concretar el do i la gràcia de la fraternitat sacerdotal”. Es dediquen, segons ha afegit, “al foment, el sosteniment i la cura de les vocacions sacerdotals, religioses i apostòliques, a la

formació cristiana de la joventut i finalment a l’esperit de reparació acompanyat per la devoció al Sagrat Cor de Jesús”.





Comendador ha comentat, finalment, que la fraternitat d’operaris “ha treballat en seminaris de Catalunya, principalment els de Tortosa, Tarragona i Barcelona”. A més, ha conclòs que “aquests homes van ser assassinats només perquè eren sacerdots, no pas per cap ideologia política, i així ho han destacat els testimonis, que han confirmat que es tracta d’uns martiris que es van produir en un context clar de persecució religiosa”. El postulador ha recordat també que “la persecució dels cristians és una trista realitat també avui en 74 països del món”, i ha subratllat el fet que “aquests 4 sacerdots, a més, van morir perdonant i estimant”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el document 'La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya', elaborat pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa i presentat aquesta setmana. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Des de l'amor', tema del grup Xirat interpretat per Oriol Sabé per ambientar el missatge d'aquest diumenge 31è durant l'any, en què Jesús ens recorda que estimar Déu i els altres és la clau per entendre la llei i la vida: https://www.youtube.com/watch?v=IupDIWxzYPI





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre un acte públic de Càritas Barcelona en record de les persones sense llar mortes l'últim any (amb motiu del Dia de les Persones Sense Llar aquest diumenge), sobre la celebració a Barcelona dels 400 anys del naixement de Nicolau Barré (fundador de les Religioses de l'Infant Jesús), sobre la queixa de l'Escola Cristiana davant la denegació per part del Departament d'Educació de les presències de centres concertats a les taules locals de planificació educativa i sobre la inauguració del "curs del retrobament" a la Fundació Joan Maragall. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).