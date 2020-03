El Mirall presenta la Passió de Llinars i dona veu als laics

Ignasi Miranda / Montse Roset

El ressò i el treball dels laics i laiques en l’Església després del congrés celebrat del 14 al 16 de febrer a Madrid, la Passió de Llinars del Vallès i la figura del cardenal Joan-Josep Omella, elegit aquesta setmana president de la Conferència Episcopal Espanyola, han estat aquest divendres, 6 de març, els principals temes comentats durant el programa ‘El Mirall’. Almuni ha destacat que aquell congrés “ha trencat motlles, amb participació important de catalans, entre ells el bisbe Toni Vadell, el sacerdot i teòleg Xavier Morlans i el rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, Salvador Pié-Ninot, autor d’un llibre que s’hi va presentar.

La delegada del Laïcat ha explicat que el Congrés de Laics “ha estat un esdeveniment, més enllà dels continguts, i ha deixat portes obertes a ser Església en sortida i a caminar més tots junts, en sinodalitat”. En aquesta línia, ha afegit que “l’obertura és a aparcar el que s’ha parlat o bé tirar-ho endavant”. Anna Almuni ha dit també que “els 4 itineraris de primer anunci, acompanyament, formació i presència en el món han deixat línies de fons que han estar presents en qualsevol tasca pastoral, sobretot dels laics però també en tota l’Església”. I ha conclòs que “ara ens queda continuar en aquesta línia i treballar junts en una xarxa de poble de Déu que sigui forta i viva, sempre al costat dels bisbes, però assumint la feina com a pròpia”. Els participants en el congrés, en un acte obert a tothom, estan convocats per a aquest dissabte 7 de març a una jornada de valoració i propostes que es farà al Seminari Conciliar de Barcelona a partir de les 9 del matí. La delegada ha anunciat, a més, que s’organitzarà “un segon congrés de laics, en un format més senzill, però amb la idea de mantenir viu el foc”.

Per la seva banda, Reyes Barragán ha explicat que la Passió de Llinars del Vallès es basa “en el concepte de primer anunci, perquè així la rep molta gent”. Ha dit que “és una representació, simple i austera perquè el públic se senti dintre de la història i pensada perquè tant creients com no creients hi puguin connectar”. La directora teatral ha dit que “els no creients poden sentir-se impactats, per exemple, per les benaurances o fets que són nous per a ells”. La posada en escena, segons ha destacat igualment Barragán, “és molt sincera, amb cada actor amb el seu paper i els seus sentiments posats al servei del relat”. Per comprar entrades o buscar més informació, es pot entrar en el web https://www.teatreauditorillinars.cat/.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre l'elecció del cardenal Joan-Josep Omella per presidir la Conferència Episcopal Espanyola i l'entrada del bisbe Josep-Àngel Saiz en la Comissió Executiva. La taula de testimonis ha estat dedicada a la figura i el potencial del nou president de l'Episcopat espanyol i al moment que viu el laïcat en l'Església, sobretot a Catalunya, després del Congrés de Laics celebrat recentment a Madrid (amb la trobada de tots els participants convocada per a aquest dissabte a les 9.00 al Seminari de Barcelona). També hem presentat la Passió de Llinars, amb representacions els dies 28 i 29 de març i 4 i 5 d'abril (17.00h al Teatre Auditori de Llinars del Vallès).

Després del col·loqui, els moments de música d'inspiració cristiana han emmarcat el tema "La transfiguración", del mexicà Edgar Larrea, inspirat en l'evangeli del Diumenge II de Quaresma. Ha completat el programa un breu apunt d'actualitat, sobre el testimoni del bisbe de Bangassou (República Centreafricana), Juan-José Aguirre, el diumenge anterior a la Basílica de la Sagrada Família a la trobada 'Sent la Creu', també acte central del Pla Pastoral Diocesà 'Sortim' en l'eix dels joves.