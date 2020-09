El Mirall presenta la Nit de les Religions i s’acosta a la fundació Nuestros Pequeños Hermanos

El programa ‘El Mirall’ ha estat dedicat, aquest divendres 11 de setembre, a la Nit de les Religions, que se celebra aquest cap de setmana a Barcelona, i a la fundació Nuestros Pequeños Hermanos, entitat que té la seva seu espanyola a Barcelona. Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), ha presentat aquestes portes obertes de les creences presents aquí com “dos dies en què se celebra la diversitat religiosa o de conviccions a Barcelona, amb l’oferiment de les comunitats i entitats perquè siguin més conegudes”. En aquesta línia, ha recordat que “no només s’ofereix visitar els llocs de culte, sinó realitzar activitats i crear un espai de diàleg”. Igualment ha comentat que “cada creença tria mostrar allò que li sembla més oportú en una decisió que té opcions ben diferents, com ara teatre, concerts, exposicions, taules rodones o rutes”. Sobre el Covid-19, Torradeflot ha assegurat que “s’ha intentat fer de la necessitat virtut, amb algunes propostes presencials i altres virtuals”. El responsable de la Nit de les Religions ha recordat, a més, que “enguany és imprescindible cita prèvia per entrar en els llocs de culte o altres espais”.

En un altre moment, Francesc Torradeflot ha assegurat que “s’ha volgut convertir la necessitat en una oportunitat”, i s’ha mostrat esperançat que “les activitats siguin tan participatives i inclusives com sigui possible”. Sobre les visites guiades, ha explicat que “són rutes a diversos llocs de culte d’un barri en què hi ha gran diversitat religiosa o conviccional, mentre es descobreixen diferents cosmovisions o maneres de viure”. El director de l’AUDIR ha comentat que “la presentació d’aquest dissabte permet gaudir de les paraules i les reflexions d’un dels grans mestres del diàleg interreligiós, que és Xavier Melloni, i de l’editora Inês Castel-Branco. Igualment Torradeflot ha recomanat als ciutadans que “vagin als centres de culte i que observin i escoltin en profunditat persones amb les quals no tenim contacte freqüent”. Ha animat també a participar en el certamen, perquè “la Nit és una activitat important per al model de societat que volem, que ha de ser divers, tolerant i participatiu en una gran comunitat en què tothom sigui respectat i estimat en la diversitat”.

D’altra banda, el director de la fundació Nuestros Pequeños Hermanos a Espanya, Xavier Adsarà, nomenat recentment president de l’entitat a Europa, ha explicat que “l’aventura de NPH va començar el 1954 gràcies a 8 nens que van robar les almoines a la parròquia on servia el capellà franciscà William Wasson a la ciutat de Cuernavaca (Mèxic) i després van ser capturats per la policia i portats a un jutge”. El religiós, però, es va presentar davant la instància judicial “per demanar la custòdia d’aquests infants perquè l’únic que havien fet era robar per gana o necessitat, motiu pel qual no se’ls havia de castigar ni portar-los a la presó”, ha explicat Adsarà.

El nou president de NPH Europa ha dit també que, per a ell personalment, va començar “ja fa vint anys aquesta aventura, després de buscar una entitat catòlica a l’Amèrica llatina”. Ha subratllat que una persona que coneixia a la seva parròquia li va parlar “de Nuestros Pequeños Hermanos i de la possibilitat d’anar a Hondures, on hi ha el Rancho Santa Fe, una llar que acull més de 600 nens abandonats i alts índexs de vulnerabilitat”. Finalment ha comentat que no s’ho va pensar dos cops. “Vaig dir que sí, vaig estar-m’hi un mes i vaig entendre que aquest era el meu lloc, on podia servir la societat, perquè els valors que hi vaig veure i que s’hi respiraven eren els mateixos que m’havia ensenyat la família”, ha assegurat.

Xavier Adsarà ha explicat que, com a nou president de NPH a Europa, pot “aportar una experiència de més de 20 anys sobre el terreny, després d’haver estat a Hondures, Guatemala, Mèxic, Haití, Nicaragua i la majoria de les 9 llars de la fundació, convivint amb voluntaris i personalitats de tot el món”. En la mateixa línia, ha conclòs que pot “integrar totes les seus o entitats que Nuestros Pequeños Hermanos té a Europa”. Sobre Haití, 10 anys després del terrible terratrèmol, ha dit que “es troba en un col·lapse absolut, en un temps en què continua patint sismes, tempestes tropicals, pluges i el desinterès d’una comunitat internacional que ha abandonat el país a la seva sort, com també una inestabilitat social, econòmica i política que s’ha agreujat, també amb l’augment de grups armats i de la violència que encara empobreix més la població”.

Pel que fa als altres països llatinoamericans on treballa NPH, Adsarà ha qualificat la situació “de molt crítica, derivada en bona part de la realitat econòmica mundial derivada de la crisi del Covid-19, cosa que provocat una disminució brutal de les aportacions que molta gent fa a entitats com ara Nuestros Pequeños Hermanos”. El president de la fundació a Europa ha recordat que “tots ens podem preguntar què pot fer cadascú per revertir aquesta situació”. Ha comentat que els qui vulguin “poden fer apadrinaments o aportacions regulars de 10-20 euros com a socis”. Xavier Adsarà ha revelat finalment que l’entitat “també té un programa de voluntariat internacional al qual tothom es pot apuntar a partir dels 21 anys per anar-hi per un període entre dues setmanes i sis mesos”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió inicial sobre el sacerdot Manel Pousa, el Pare Manel, que va morir dimecres passat a Barcelona després d’una trajectòria exemplar de compromís amb els pobres i els exclosos. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta setmana sobre la pau que manifestem els creients. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Pau a la terra', de Kairoi i interpretada pel Cor de Joves de la Parròquia de l'Assumpció d'Alboraya (València). Ens parla del perdó unit precisament a la pau, com la litúrgia d'aquest diumenge XXIV duran l'any: https://www.youtube.com/watch?v=6JkY_fu1O0w. I uns breus apunts d'actualitat sobre la Missa d'Acció de Gràcies per la vida de Pere Casaldàliga, celebrada el 8 de setembre a Barcelona, i sobre la presentació aquest dijous de la Memòria 2019 de Càritas Catalunya, entre altres temes, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).