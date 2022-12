El Mirall presenta el llibre ‘Els portaveus de Déu’ i dos treballs sobre la basílica de la Sagrada Família

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 30 de desembre, del llibre ‘Els portaveus de Déu’, editat per Fragmenta, i de dos interessants treballs sobre Antoni Gaudí i la basílica de la Sagrada Família. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació dels respectius autors d’aquests volums, el doctor en Comunicació i músic Antoni Batista i l’arquitecte Chiara Curti. Batista ha destacat que el llibre “és una lectura periodística dels evangelis, amb una visió d’un comunicòleg que estudia aquest fenomen des dels textos sagrats, ja que no s’havien investigat des de la comunicació”. Ha recordat que tot comença en el fet que “evangeli vol dir precisament Bona Notícia”. El també professor de la Universitat Autònoma ha comentat, a més, que “el Papa teòleg Joseph Ratzinger ja deia que els evangelis són actuals en cada moment de la història, de la mateixa manera que un periodista es pot preguntar com va poder ser que 4 persones escrivissin, com si fossin 4 fonts, sobre la persona de Jesús”.

En un altre moment, Antoni Batista ha assegurat que, amb aquest treball, ha volgut “aproximar el missatge cristià a tothom, ja que hi ha un llenguatge religiós i un altre no tant però que ens pot acostar igualment a la religió, i aquest ha estat l’intent del llibre”. L’autor del volum ‘Els portaveus de Déu’ ha subratllat que l’evangeli “és un fet periodístic transcendental, amb una sintàctica en llengües semítiques i en grec i una pragmàtica que es veu en el fet que hi hagi milions de seguidors d’aquesta religió, així com una semàntica que és evident, perquè la teologia s’ha vestit de les interpretacions dels evangelis”. I com a conclusió, ha dit que “aquesta entelèquia que es diu Providència també fa la seva feina”. Batista ha explicat que, per elaborar aquest treball, ha partit “de Josep Rius Camps, que té una edició magnífica de l’obra de Lluc, però també d’Armand Puig, com a biògraf de Jesús i de la biografia del mateix Jesús escrita pel papa Benet XVI”. Finalment l'escriptor ha recomanat el llibre, “que ha sortit en català i sortirà aviat en castellà”.

Els tresors del gran temple d’Antoni Gaudí

En la segona part del col·loqui, Chiara Curti ha parlat d’un treball sobre la il·luminació del temple de la Sagrada Família de Barcelona, ‘La catedral de la llum’, un llibre que “interpreta l’obra no tant centrant-se en la simbologia de les seves imatges, sinó a través del relat que ofereix la llum en les diverses hores del dia”. En aquesta línia, ha afegit que “la imatge de Zacaries surt en l’inici del dia durant el temps Durant l’Any, mentre que la porta de la Nativitat s’il·lumina primer per Advent i Nadal”. A més, ha afegit que aquesta llum “relaciona parts del temple entre elles”. L’arquitecte ha assegurat que aquest treball “sembla una guia a través de la llum, cosa que mostra que la Sagrada Família no és només per a creients, sinó per a tothom, perquè ofereix a qualsevol persona la contemplació i el reconeixement de diferents realitats”.

També Curti ha destacat que “la llum del dia passa bona part de les hores per la futura façana de la Glòria i després, ja per la façana de la Passió”. Igualment ha afegit que “tot és un instrument òptic d’un temple que vol ser, a més, un far per a tota la ciutat”. D’altra banda, l’arquitecte ha explicat que “la construcció de la Sagrada Família com una catedral és el tema de la tesi doctoral” que acaba de veure superada. A més, ha revelat que el llibre “descobreix, com a novetat per a la ciència, que la Façana del Naixement es recolza en una altra que representa el Déu trinitari, en honor de la Trinitat que ningú no ha vist, perquè està tapada, i que s’il·lumina al voltant de la festa de Sant Joan Baptista, el qui anuncia la vinguda de Jesucrist, que és Déu”.

Pel que fa a l’altre ampli treball, la tesi doctoral superada recentment, Chiara Curti ha dit que va voler “fer un ampli estudi d’humanitats per explorar que l’obra arquitectònica està feta per persones, que viuen a dintre i formen part del procés creatiu”. Ha recordat que “tot comença amb una vida relacional”, com diu el seu títol. Finalment l’arquitecte ha destacat que “Gaudí es preocupava molt pels treballadors que construïen el temple, fins al punt que els pagava també quan no treballaven, i va voler viure acompanyat de gent”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ (l’última de l’any 2022) ha començat amb una reflexió sobre la festa de la Sagrada Família en l'octava de Nadal, amb l'Eucaristia solemne programada per al mateix dia a les 19.30h a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, presidida pel bisbe Javier Vilanova. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'La Sagrada Familia', tema del grup Compasión que ens ajuda a viure aquesta gran festa en l'octava de Nadal:

https://www.youtube.com/watch?v=GjMJxeONeRs

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el llibre 'La felicitat és l'amor i la veritat' (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), escrit pel monjo benedictí Carles Maria Gri, la renovació de Rafael Rodríguez Ponga com a rector de la Universitat Abat Oliba i la presència a Catalunya d'Enric Olivé, l'únic missioner català que queda a Xile, que ha assegurat que el seu servei des de fa més de 50 anys ve de l'Esperit de Déu. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).