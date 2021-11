El Mirall presenta les Jornades Bíbliques de Barcelona i s’endinsa en la vivència de l’Advent

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 26 de novembre, de les 12es Jornades Bíbliques, que es fan del 27 de novembre al 4 de desembre a Barcelona, i de l’Advent a nivell litúrgic i espiritual. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del diaca Quique Fernández, coordinador de l’Escola d’Animació Bíblica, que organitza les jornades, i Josep Teixidó, delegat episcopal de Pastoral Sacramental de l’Arquebisbat de Barcelona. Quique Fernández ha presentat l’activitat com “un canal de reg, que no deixa que hi hagi aigües tancades sinó que canalitza l’aigua viva”. En aquesta línia, ha afegit que “l’Escola d’Animació Bíblica, seguint el Papa, ha volgut que la família i la Bíblia arribin a la nostra diòcesi”.





L’organitzador de les Jornades ha destacat que “comencen el dissabte 27 a les 13 hores amb la Missa solemne de la patrona de la Parròquia de la Medalla Miraculosa, on l’Escola d’Animació Bíblica té la seva seu, i seguirà amb una xerrada sobre família i bíblia, diumenge a les 17.30 hores, del germà paulí Pepe Pedregosa i el diaca Santiago Aragonés, consiliari de la Pastoral Familiar de Barcelona”. Ha comentat també que “dimarts es parlarà de les relacions familiars a la llum de la Bíblia, així com una sessió dimecres sobre l’evangeli de la família, amb Àlex Visus, una exposició organitzada pel Secretariat de Pastoral amb els Marginats i finalment un gran acte de conclusió dissabte 4 al santuari de Sant Josep de la Muntanya, amb una xerrada de Josep Otón sobre Sant Josep, unes paraules d’explicació sobre la tasca de la Mare de Déu dels Desemparats i una Missa jubilar de Sant Josep presidida per Alberto Para, director del Secretariat de Catequesi”.





En un altre moment, el coordinador de l’Escola d’Animació Bíblica ha explicat que “la participació és oberta, benvinguda i gratuïta, i no requereix cap inscripció”. A més, ha anunciat que “les tres xerrades es poden seguir per zoom, si es demana la clau d’accés a la web www.eabiblia.org”. Quique Fernández ha assegurat que “hi ha plena coincidència entre els objectius de les jornades i els de l’Escola d’Animació Bíblica, que és un servei integrat en les diòcesis on és present, com es veu aquest any a Barcelona amb la participació de tres secretariats: diumenge amb la Pastoral Familiar, el de Marginats a l’exposició i el de Catequesi a l’acte final de dissabte 4”. Igualment ha

destacat que “l’Escola d’Animació Bíblica participa igualment en tasques diocesanes, amb la Lectio de Catequesi i col·laboracions amb mitjans de l’Arquebisbat com són Catalunya Cristiana i Ràdio Estel”. Finalment Quique Fernández ha dit que “no hi ha cap problema que aquestes Jornades Bíbliques convisquin amb la Setmana de la Bíblia, i s’han fet els canvis de dates que han estat necessaris”.





L’Advent, “temps intens” de preparació





En la segona part de la taula, Josep Teixidó ha explicat que “la litúrgia de l’Advent és sòbria però carregada de simbolisme, tot i ser breu, però alhora és molt densa i condensada en uns dies que no són penitencials, sinó de preparació interior, i d’una espera joiosa entesa des del desig de celebrar la solemnitat del Nadal i la manifestació de Crist a la humanitat en l’Epifania”. El delegat diocesà de Pastoral Sacramental ha comentat, a més, que aquesta litúrgia de l’Advent “té dues parts: del primer diumenge al 16 de desembre, en què se’ns parla sobretot de la vinguda de Crist al final dels temps i de com ens hem de preparar interiorment per rebre el Senyor que ve en el misteri del Nadal, i una segona part, del 17 al 24, més prenadalenca amb textos que ens anticipen l’arribada del Salvador, com l’anunci i el naixement de Sant Joan Baptista, o els de Maria i Josep, entre altres moments”.

Teixidó ha apuntat que “el missatge de l’Advent, amb tota la preparació externa com ara la Corona d’Advent, de la tradició nòrdica i no pas element litúrgic, i la litúrgia de la Paraula, se’ns diu que, malgrat els desastres, tot passarà i tindrem la confiança en el Senyor que sempre està en nosaltres perquè, enmig de la foscor de la història, reneix el rebrot de David i, per a nosaltres, ve el Messies”. El delegat episcopal s’ha adreçat “a les persones que no poden anar físicament a l’església” per indicar-los que “mirin de preparar-se interiorment llegint la Paraula de Déu cada dia, amb altres elements com ara xarxes socials o mitjans, pregar amb les antífones de l’Advent del 17 al 24 de desembre i experimentar la misericòrdia de Déu en el sagrament de la Reconciliació”.





Finalment Teixidó ha admès que “sembla que l’Advent sigui el gran oblidat, però és un temps preciós, d’esperança i d’espera joiosa, com els pares quan arriba i neix un fill”. Igualment ha recordat que ”cadascú s’ha de preguntar com viu la preparació per al Nadal, per rebre el Senyor”, i ha reconegut que l’Advent sembla el temps oblidat, però “és preciós, d’esperança i espera com els pares que estan a punt de veure el naixement d’un fill”. Finalment Josep Teixidó ha conclòs que “la lectura de textos meditats i la pregària poden ajudar a interioritzar la Paraula de Déu i de les antífones, cosa que ens recorda que Jesús no va néixer només a Betlem, sinó que ha de néixer en els nostres cors”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Servei del Catecumenat a l'arxidiòcesi de Barcelona, que viu aquest cap de setmana l'ingrés de desenes de persones que volen rebre els sagraments de la iniciació cristiana. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Tota la terra', que ens invita a viure l'inici de l'Advent, aquest diumenge, en actitud d'espera i en sintonia amb el món que aprofundeix en les arrels del Déu amb nosaltres: https://www.youtube.com/watch?v=5QNaxy1uFiE





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la presentació aquesta setmana de Manresa 2022, amb una àmplia previsió d'activitats religioses i culturals pels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a la ciutat, sobre la recta final de la Cadena de Pregària per les Vocacions a les diòcesis amb seu a Catalunya, sobre una petició de mesures pels infants vulnerables feta per Càritas en el marc d'una trobada a nivell espanyol a Tiana (Maresme) i sobre el lliurament del IV Premi de Cinema Espiritual de Catalunya a la directora Judith Colell. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).