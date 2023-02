El Mirall presenta la iniciativa de joves ‘Sent la Creu’ i una nova campanya de 40 Dies per la Vida Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 17 de febrer sobre Sent la Creu, una trobada que la Pastoral amb Joves de Barcelona organitza cada any coincidint amb el primer diumenge de Quaresma i que enguany serà el 26 de febrer a la basílica de la Sagrada Família. També ha presentat una nova edició de 40 Dies per la Vida a Barcelona, que consisteix a pregar davant de centres on es practiquen avortaments entre el 22 de febrer (Dimecres de Cendra) i el 2 d’abril (Diumenge de Rams). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Luis Meseguer, compositor de diverses peces musicals per a la trobada juvenil de la setmana vinent, diumenge 26 a les 18 hores, i Miquel Blanc i Isabel de Puig, dos dels impulsors de 40 Dies per la Vida. Isabel de Puig ha explicat que aquesta iniciativa “és una campanya mundial de dejuni i pregària que té lloc durant la Quaresma i també durant la tardor, i que consisteix a pregar ininterrompudament davant d’avortoris des de les 8 i fins a les 20 hores, de manera pacífica i en comunitat, per les dones, per les famílies i pels qui estan involucrats en aquesta pràctica”.





Miquel Blanc ha recordat que els tres centres davant dels quals hi haurà grups de pregària són els situats als carrers Anglí, Viladomat i Dalmases de la capital catalana. Sobre els intents legislatius de prohibir aquestes concentracions, Isabel de Puig ha aclarit que “tots els voluntaris signen una declaració de pau en què es diu que només s’hi ha d’anar a pregar, sense interactuar amb ningú, i encara menys amb els qui entren a la clínica o en surten”. Ha comentat, això sí, que “algunes dones poden sentir-se interpel·lades, cosa que pot ser una molèstia”. De Puig ha invitat tothom a buscar per internet “40 Dies per la Vida Online, per fer la inscripció a la finestra corresponent”. També ha aclarit que “es demana que, si pot ser, els voluntaris s’apuntin un dia cada setmana en el mateix horari i dia, tot i que també tothom es pot inscriure en torns o oferir-se com a suplent”.





Isabel de Puig ha recordat que “també és important intentar invitar altres persones a sumar-se al que és de fet una comunitat, reunida amb Jesús present, com ell va dir”. Miquel Blanc ha anunciat que “se celebrarà diumenge 19 de febrer a les 19 hores la Missa d’inici de la campanya a la parròquia de la Miraculosa de Barcelona, una segona Eucaristia el 12 de març igualment a les 19 hores a la catedral i finalment el dilluns sant, 3 d’abril, la de clausura a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià”. 644 66 38 09 és el telèfon de contacte, per a informació i oferiment de voluntariat, de 40 Dies per la Vida.





Sobre el moment actual, amb una llei d’avortament lliure per terminis, Isabel de Puig ha assegurat que “hi ha molta esperança perquè cada cop es prega més en moltes ciutats, ja que tots estem sent més conscients de la tragèdia i el genocidi que és l’avortament, que mata cada any 95.000 nadons a Espanya i està malauradament normalitzat”. De Puig ha afegit, a més, que “no pot seguir la situació així amb unes lleis tan agressives com les que hi ha”. Com a conclusió, ha dit que “es tracta d’ajudar les dones perquè no hagin de prendre la decisió de l’avortament, que no és mai solució, sinó que incrementa el problema”.





Música mirant la Creu d’Ucraïna





En la segona part del col·loqui, el jove músic Luis Meseguer ha explicat que ha composat “l’himne del Sent la Creu, així com tres arranjaments: l’aclamació a l’evangeli, l’ofertori i el Sant” a partir de la versió d’Albert Taulé però “des d’una perspectiva més contemporània i actual”. Igualment ha afegit que “la lletra de l’himne, agafada en part de l’himne ‘O Crux Splendidior’, s’ha adaptat al català amb una part original sobre la creu”. Després d’apuntar que s’ha fet “amb proves virtuals”, Meseguer ha destacat que, per a ell, “entrar en la litúrgia i en el cant dels àngels, com diu l’Apocalipsi, pretén arribar a tota l’assemblea amb un llenguatge proper gràcies a la interpretació del cor”. El jove músic ha dit que “a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) es fomenta l’especialització, i la música sacra és una opció”, la que ell mateix ha triat. “Una investigació prèvia de cada composició ajuda a trobar la manera de musicar, en el que és una bona forma de fer art”, ha assegurat.





En un altre moment, Luis Meseguer ha subratllat que “tots els joves que van a la Sagrada Família porten tot el soroll, que deixen de banda, i pensen que allò realment important en la vida és la creu, el sacrifici de Jesús, que dona sentit a tot”. Sobre la creu d’Ucraïna, “que es farà present amb l’arquebisbe major d’Ucraïna” a través d’un missatge especial, el jove músic ha comentat que té “moltes ganes de sentir l’explicació de l’arquebisbe ucraïnès sobre la història del seu poble, des de la seva espiritualitat oriental, de la qual tenim molt per aprendre”. Ha recomanat especialment “el cant d’ofertori, en part en ucraïnès, una forma de pregar que ajuda a degustar millor les paraules”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament de David Abadías, aquesta setmana, com a bisbe auxiliar de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Amad a vuestros enemigos’, tema d'Ixcís · Fermín José Negre Moreno que ens ajuda a viure aquest diumenge VII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=ItVFkAgp5FU





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el congrés internacional 'L'Església és tota ella sinodal: vers l'etapa continental del Sínode' celebrat aquesta setmana a Barcelona, el retorn d'una imatge romànica de la Mare de Déu a Sant Bartomeu de Llaés de la mà del jove de 20 anys Lluís García, el record al bisbe Toni Vadell el cap de setmana passat a Llucmajor (Mallorca) i l'ordenació dels nous preveres Andreu Figueras, Albert Font i Damià Tarragó diumenge 12 de febrer a la catedral de Tarragona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).