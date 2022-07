El Mirall presenta ‘El Dharma de l’Índia’, nou volum de les obres completes de Raimon Panikkar

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 8 de juliol, del llibre ‘El Dharma de l’Índia’, el segon sobre l’hinduisme dins les obres completes de Raimon Panikkar. Ha estat en una conversa amb Xavier Serra Narciso, coordinador de l’edició catalana del volum, publicat recentment per Fragmenta. Serra Narciso ha destacat que “Raimon Panikkar diu que l’hinduisme pretén ser la religió de la veritat, mentre el cristianisme creu que és la veritat de la religió, cosa que dibuixa una universalitat en la creença hindú”. En aquesta línia, ha definit l’hinduisme com “un magma que pot donar sentit a tot allò que ve de fora”. D’alguna manera, segons el coordinador editorial, es presenta “un Dharma primordial que és comú a tota la humanitat”. A més, ha comentat que “Dharma està traduït de moltes maneres, entre elles religió, costum, norma, harmonia o fins i tot podríem dir ‘logos’, un terme que recull una manera de viure i de ser”.





En un altre moment, Xavier Serra Narciso ha explicat que “tots podem intuir allò a què estem cridats, com si fos una vocació”, tema que igualment surt en aquest llibre de Raimon Panikkar. “Això passa més enllà del bé i del mal, de la moralitat, perquè les accions de tothom són valuoses, siguin com siguin, i Dharma té aquest sentit”, ha destacat. Igualment ha comentat que “seria un terme equivalent a thao, paraula xinesa”. Serra ha apuntat que ‘L’experiència vèdica’, primer volum sobre hinduisme a les obres completes de Panikkar, és un treball que encara es llegeix a l’Índia i entre hindús, perquè no entenien el sànscrit dels textos vèdics, i curiosament els textos vèdics estan publicats sense cap nota a peu de pàgina ni cap cita bibliogràfica”. En canvi, aquest nou volum “és tot el contrari, tot i que les diferències són complementàries i convé llegir aquest tenint l’anterior al costat”.





Llibre en tres parts sobre hinduisme i saviesa





Xavier Serra Narciso ha explicat que “aquest text té el seu origen en un escrit castellà que era com un diccionari sobre l’espiritualitat hindú i la veu hinduista”. També ha comentat que ‘El Dharma de l’Índia’ té “una estructura molt didàctica, tot i que el pensament de Raimon Panikkar no és mai senzill, amb una primera part de presentació, una segona d’interpretació o hermenèutica i una tercera sobre allò que l’hinduisme pot aportar al món d’avui”. El coordinador editorial d’aquest volum ha dit que, “quan Raimon Panikkar se’n va per primer cop a l’Índia el 1954 i abans de participar en una sessió del Concili Vaticà II, descobreix la religiositat

còsmica, la que parteix de la idea que creure no vol dir anar a missa, sinó que és la vida on allò que és secular és sagrat”. Finalment Xavier Serra ha anunciat que “les obres completes de Raimon Panikkar en català segueix el fil de l’edició italiana, on ja s’han publicat 17 volums, mentre que ara n’hi ha 13 en català i es preparen els volum sobre el budisme i la relació entre cristianisme i hinduisme”.





Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració aquesta setmana de la festa de Sant Miquel dels Sants i el 75è aniversari de la parròquia que porta el nom d'aquest sant català, al barri de Gràcia de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Como el buen samaritano', tema de César García-Rincón interpretat pel Cor d'Infància Missionera Perpetu Socors que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge, XV durant l'any, en què es proclamarà la paràbola del Bon Samarità, el qui s'atura a auxiliar un home malferit: https://www.youtube.com/watch?v=Hf0B61W_VdA





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la celebració de les festes de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí a Terrassa de l'1 al 6 de juliol; la festa de dilluns 4 de juliol pels 691 anys de la Catedral de Tarragona, la reunió del cardenal Joan Josep Omella aquesta setmana amb els membres de la Plataforma Internacional de Cooperació i Immigració, que ha viscut un seminari a Barcelona conjuntament amb la Universitat Abat Oliba, i l'ordenació diaconal del seminarista Martí Triquell diumenge 3 de juliol a la catedral de Terrassa. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).