El Mirall ‘pelegrina’ a Montserrat i ofereix la trobada ecumènica "Temps de la creació".

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 1 d’octubre, d’un pelegrinatge especial que l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa ha organitzat per a aquest dissabte a Montserrat, com també d’una pregària ecumènica programada per al diumenge 3 a la Basílica de la Sagrada Família. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Marta Ventura, presidenta de l’entitat mariana a la Província Eclesiàstica, i Montserrat Puigdellívol, directora del Secretariat d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona. Ventura ha explicat que el pelegrinatge “és un acte de trobada, de convivència hospitalària, on passaran tot el dia els qui habitualment van a Lourdes, aquesta vegada als peus de la Moreneta i compartint un dia de vivència”. Ha afegit que “hi haurà estones de música, alegria amb moments íntims i intensos que sovint es viuen entre les persones que acompanyen els hospitalaris”. La presidenta de l’Hospitalitat ha destacat, a més, que “els participants compartiran l’Eucaristia, presidida pel bisbe Agustí Cortés, i després un dinar amb 400 persones”. Com a fet més significatiu, Marta Ventura ha comentat que “es farà la processó a la tarda amb la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, un fet que no es produïa des de la Segona Guerra Mundial, i es venerarà la patrona de Catalunya després dintre de la basílica, amb torxes”. En definitiva ha qualificat la trobada de “festiva i molt emotiva”.





En un altre moment, Marta Ventura ha subratllat que “el sentit que es vol donar al pelegrinatge és el mateix que si s’hagués anat a Lourdes i, per tant, es tracta de donar gràcies a la Mare de Déu pel retrobament tots junts”. Dit això, ha apuntat que “hauria estat desitjable anar a Lourdes, però era inviable perquè, per exemple, moltes persones no poden sortir de les residències o cases on viuen per més d’un dia i una nit”. La presidenta de l’Hospitalitat també ha apuntat que “els malalts han rebut aquest pelegrinatge alternatiu amb molta il·lusió, perquè molt poques persones han pogut gaudir d’un dia de convivència com aquest”. Ha recordat que l’activitat més multitudinària d’aquests mesos de pandèmia “va ser la celebració del juny a la Basílica de la Sagrada Família, però ara vindrà molta gent de residències, perquè també es fa un horari que permet els malalts sortir i tornar a la tarda” abans de sopar. S’ha mostrat esperançada “que el dia sigui increïble”.





La presidenta de l’Hospitalitat ha assegurat que l’entitat “espera que aquest pelegrinatge permeti als participants retrobar-se”, i ha anunciat que “l’any vinent els pelegrinatges seran ja novament a Lourdes, del 23 al 27 de juny i del 22 al 26 de setembre”. Ventura ha recordat que “Montserrat és un símbol d’unió entre tots els cristians, i especialment per als catalans, amb la idea de gaudir d’una jornada de convivència”. Finalment, ha afirmat que és en aquestes vivències on “es percep l’amor dels altres i sobretot el de Maria”.





‘Temps de la creació’ a la Sagrada Família





En la segona part de la taula, hem parlat del ‘Temps de la Creació’, un període especial que es viu entre l’1 de setembre i el 4 d’octubre a partir de diverses declaracions i seguint la voluntat del Papa. Les diòcesis de la Província Eclesiàstica de Barcelona estan organitzant, amb aquest motiu, unes catequesis i una trobada ecumènica al temple d’Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Montserrat Puigdellívol, directora del Secretariat d’Ecumenisme de l’Arquebisbat de Barcelona, ha explicat que el fet que els cristians treballin junts aquests dies troba el seu sentit en el lema “una casa per a tothom, renovant l’oikos de Déu, amb la crida del Papa Francesc a tots els cristians a participar-hi i unir-s’hi per renovar la fe en el Déu creador, així com en defensa de la casa comuna”. La responsable d’Ecumenisme ha afegit que “s’han preparat diferents activitats entre les confessions cristianes”. Ha concretat que, “abans de la celebració del 3 d’octubre, s’han organitzat unes visites en format d’itinerari catequètic fins a arribar a la cripta, a partir d’elements de la natura que Antoni Gaudí va utilitzar com a elements simbòlics”. Puigdellívol ha anunciat que “la tercera de les tres visites té lloc aquest dissabte 2 d’octubre a la tarda, després de les del 28 i 30 de setembre”.





Montserrat Puigdellívol ha comentat que “la celebració ecumènica del 3 d’octubre s’ha organitzat des de les tres diòcesis de la Província Eclesiàstica i representants de les diverses confessions cristianes”. Pel que fa al programa de la trobada, ha explicat que “tindrà un moment de benvinguda, la lectura d’un missatge del patriarca ecumènic, altres lectures, un moment d’acció de gràcies i lectures, un fragment del missatge del Papa Francesc i l’arquebisbe de Canterbury, unes paraules de comiat del cardenal Omella, una benedicció i cants a càrrec del cor Carlit Gòspel”. La directora del Secretariat d’Ecumenisme ha dit finalment que el diàleg entre cristians “està forjat en les relacions d’amistat, cosa que es tradueix en la col·laboració des de projectes solidaris conjunts i ens porta els uns al coneixement dels altres, tot i que el procés és de llarg recorregut aproximant-nos a la comunió en Crist, que és allò que ens uneix”.





I encara com a culminació de la taula de testimonis, hem recollit un comentari de Josep Riera, del Secretariat de Missions de l’Arquebisbat de Barcelona, sobre la preparació del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe (DOMUND), que serà el 24 d’octubre. Ha destacat que “el lema, ‘Explica el que has vist i escoltat’, està inspirat en l’experiència dels apòstols, recollida en el llibre dels Fets, perquè això no pot quedar guardat sinó que ha de ser compartit”. Riera ha destacat que “Obres Missionals Pontifícies reforça la seva aposta digital, potenciant la web i promovent la cursa del DOMUND i difonent un vídeo amb el testimoni de diversos joves en la missió”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat precisament amb una reflexió sobre la preparació del Diumenge Mundial de les Missions (DOMUND) a les diòcesis amb seu a Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó ‘Amor sin límites', un conegut tema de José Luis Perales que ens ajuda a interioritzar el missatge litúrgic d’aquest diumenge XXVII durant l’any, amb Jesús defensant, davant dels fariseus, el matrimoni i l’amor per sempre: https://www.youtube.com/watch?v=2v6_BRyPbhU.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la participació de Catalonia Sacra en les Jornades Europees de Patrimoni (del 8 al 10 d'octubre) amb 30 activitats, sobre una campanya de l'ONG FISC-Catalunya (Lestonnac) a favor de la població d'Haití, sobre l'inici del curs per al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, sobre la suspensió de responsabilitats pastorals decretada per l'Arquebisbat de Tarragona per al sacerdot Manuel Fuentes, acusat d'abusos sexuals, sobre la recent mort del prevere Pere Fibla als 62 anys, després d'uns anys a l'arxidiòcesi de Tarragona, i sobre l'ordenació de Matteo Bordignon i Santi Martínez Alonso dissabte 25 de setembre a la catedral de Tortosa. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).