El Mirall parla del Dia del Seminari, de la pel·lícula ‘Corazón de padre’ i de Sant Josep de la Muntanya

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 18 de març, del Dia del Seminari, amb l’ordenació aquest dissabte de tres nous diaques a la catedral de Barcelona, de l’estrena de la pel·lícula ‘Corazón de padre’, amb testimonis sobre Sant Josep, i de la cloenda aquest dissabte del centenari de la coronació de la imatge de Sant Josep de la Muntanya, que dona nom a un conegut santuari del barri de la Salut de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Josepmaria Anglès, guionista del documental sobre l’espòs de Maria, i Àngels Arrabal, secretària de l’Associació de Sant Josep de la Muntanya. Salvador Bacardit ha comentat el lema de la jornada d’aquest any, pensat perquè els preveres no estiguin sols, sinó caminant junts. “El missatge de la campanya, ‘sacerdots en una església en camí’, està enfocat a la tasca que tenen els preveres d’acompanyar les comunitats i a l’aprenentatge, amb els estudis, la pregària i la vida pastoral”, ha destacat. En la mateixa línia, el rector del Seminari Conciliar ha dit que aquest centre “té ara en total una trentena de joves entre 19 i 50 anys, tots amb diversitat d’edat i de procedència”. Ha explicat que hi ha tres grans etapes: “la de l’introductori, la de filosofia i la de teologia, que són tres comunitats que donen pas a l’última fase, ja prèvia a l’ordenació diaconal i presbiteral”.

Sobre l’ordenació de tres nous diaques aquest dissabte a les 12 a la catedral de Barcelona, Salvador Bacardit ha qualificat el moment de “bon estímul i motiu d’agraïment i de goig, després de les cinc ordenacions presbiterals el 27 de febrer passat, tot respostes a una crida que el Senyor continua fent”. Finalment el responsable vocacional ha reivindicat “la participació de les comunitats cristianes, amb la pregària i amb les aportacions econòmiques, perquè la formació dels futurs preveres demana no només unes instal·lacions sinó també unes despeses formatives complexes, cosa que fa necessària l’ajuda econòmica, juntament amb la necessària pregària, per ajudar a acompanyar els futurs pastors”. Finalment Bacardit ha agraït “el testimoni dels seminaristes que van els caps de setmana a les parròquies, amb tots els qui estimen i acompanyen la tasca de formació per als preveres d’una Església que camina de manera sinodal”.

Sant Josep, protagonista

La pel·lícula ‘Corazón de padre’, un documental de Goya Producciones, ha ocupat una altra part de la taula de testimonis. El film arriba ara als cinemes i, amb aquest motiu, el guionista Josepmaria Anglès ha explicat que “aquesta producció ofereix un recorregut per la figura de Sant Josep, no tant l’històric sinó el personatge vist des d’avui”. Ha comentat igualment que “parla de la Sagrada Família, amb el vincle amb l’espòs de Maria, de Sant Josep de la Muntanya, dels Joves de Sant Josep com a grup de laics que ajuda persones en situació d’exclusió social i moltes altres històries, entre elles una família, un matrimoni, un artista que es va convertir a la fe i, a més, un petit recorregut per catedrals dedicades a Sant Josep, tot plegat un mosaic que presenta Sant Josep com una figura molt polifacètica”.

Anglès ha afegit que “avui, en l’època que vivim tan marcada per les xarxes socials, tenim molta superficialitat, ja que sembla que el més important és aconseguir popularitat i notorietat, mentre Sant Josep estimava sempre des del silenci, la humilitat i la discreció, qualitats a partir de les quals va ser el pare de Jesús”. En aquesta línia, el guionista ha qualificat el missatge de “molt revolucionari, com diu el Papa Francesc a l’exhortació ‘Patris Corde’, davant d’una realitat marcada pel matrimoni en crisi, cosa que fa alhora molt més important la figura de Sant Josep”. Finalment Josepmaria Anglès ha subratllat que “és difícil trobar algú que no conegui res de Sant Josep, però aquesta pel·lícula dona moltíssima informació cultural enriquidora, ni que sigui des de l’interès per l’art, per la família o per la paternitat, i aquest documental pot aportar moltes coses”. A més, ha revelat que l’equip del film “destinarà un 15 per cent dels diners recaptats a ajudar els afectats per la guerra d’Ucraïna”.

Sant Josep de la Muntanya: centenari de la coronació

I l’últim testimoni ha estat el d’Àngels Arrabal, secretària de l’Associació de Sant Josep de la Muntanya, que ha comentat que la clausura del centenari de la coronació de la imatge de l’espòs de Maria “serà una cloenda molt especial, presidida pel nunci del Papa a Espanya Bernardito Auza, amb la presència de la general de la congregació de les Mares dels Desemparats, la cònsol general de les Filipines i preveres i religiosos significatius de l’arxidiòcesi de Barcelona”. També ha explicat que “el Sant Josep que es posa al presbiteri és l’autèntic que va comprar la beata Petra de Sant Josep, i després la imatge tornarà a casa seva”. Arrabal ha recordat que “Petra de Sant Josep va comprar la imatge de Sant Josep a Barcelona, quan les religioses vivien a la casa de Sant Gervasi, entre 1897 i 1890”. Igualment ha destacat que “després, ja al barri de la Salut a la Muntanya Pelada, es va col·locar en una capelleta, avui ja gran capella”.

La secretària de l’Associació de Sant Josep de la Muntanya ha dit, a més, que “la coincidència d’aquesta commemoració del santuari barceloní amb l’Any de Sant Josep convocat pel Papa Francesc, ha ajudat molt a realçar la importància de la contemplació de la figura de l’espòs de Maria, que ha ajudat molts homes i dones a ser millors cristians”. Dins les activitats, ha subratllat “el cicle de conferències a l’octubre, que va donar el bisbe Toni Vadell”, difunt des del 12 de febrer passat. En un altre moment, ha recordat la importància del fet que “molta gent s’ha acostat fins al santuari”. Finalment Arrabal ha assegurat que “la tasca social de les Mares dels Desemparats és silenciosa, discreta però en sintonia amb la crida de la Mare Petra de ser mares per als desemparats, i això és el que fan, dirigint les desenes de professionals que treballen a la casa d’acollida”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'enviament de dos ambulàncies i material d'ajuda aquesta setmana a Ucraïna, gestionat per Càritas Diocesana de Barcelona i l'Arquebisbat, com un exemple de l'acció de l'Església. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Oceans' (On els meus peus poden fallar), un tema interpretat per Worship.cat que ens parla de la necessitat de confiar en la gràcia de Déu per convertir-nos i que ens ambienta el missatge d'aquest diumenge III de Quaresma, en què el Senyor ens invita precisament a la conversió: https://www.youtube.com/watch?v=BVXVfGFBlB0

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la celebració especial de dissabte passat a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, pels 400 anys de la canonització de Sant Ignasi de Loiola i en el marc dels 500 de la conversió del fundador de la Companyia de Jesús, sobre l'inici del ministeri de Francesc Conesa com a bisbe de Solsona i sobre la recent elecció de Manel Riera com a president del Consell General de Germandats i Confraries de l'arxidiòcesi de Barcelona. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).