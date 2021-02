El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 26 de febrer, del treball socioeducatiu amb infants vulnerables que realitza la Fundació Pere Tarrés i de la Campanya 40 Dies per la Vida. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions Institucionals de l’entitat cristiana educativa, i María Jaurrieta, responsable de Comunicació de la iniciativa contra l’avortament. Ruiz de Gauna ha explicat que la xarxa socioeducativa “és una agrupació de diferents centres a l’àrea de Barcelona i en altres indrets de Catalunya per donar suport educatiu i de lleure als infants i les famílies en situació de vulnerabilitat”. Igualment ha destacat que, “al llarg d’aquests mesos de pandèmia, s’ha acompanyat tots els infants i les famílies molt intensament, a distància a través dels dispositius online i presencialment quan ha estat possible, des d’un treball sobre com se sentien i sobre les seves emocions”.

El dirigent de la Fundació Pere Tarrés ha comentat, a més, que “es facilita material escolar i es connecten tablets i ordinadors, alhora que s’ha impulsat la captació de fons perquè els nens i nenes participessin en activitats d’estiu”. Rafael Ruiz de Gauna ha assegurat que l’entitat ha vist “que hi havia més infants que demanaven participar en les activitats del centre socioeducatiu, sovint derivats de serveis socials o de les escoles”. També ha dit que, “malgrat tenir més de 170 infants en llista d’espera, la fundació ha pogut obrir només tres grups directament amb fons propis de la Pere Tarrés”. El director de Relacions Institucionals ha subratllat que “el treball que es fa amb els infants i les famílies és grupal i alhora individualitzat i personalitzat, amb tutories per veure l’estat dels nens i les nenes i com se’ls pot ajudar, mentre se’ls dona suport en els deures escolars i es fan algunes fitxes d’aquelles activitats en què tenen més dèficit”. Alimentació, higiene i programes específics d’oftalmologia i odontologia completen el treball, segons ha apuntat també.

Ruiz de Gauna ha comentat que “la xarxa té molts reptes els propers mesos, dels quals alguns són més institucionals, perquè els ajuntaments reconeguin com a essencials aquests serveis des del suport econòmic i el funcionament administratiu necessari perquè es puguin estabilitzar”. Ha explicat que, “pel que fa a la intervenció o l’acompanyament socioeducatiu, el repte és continuar garantint la seguretat dels centres, per la pandèmia, i treballar més la digitalització no només dels infants, perquè puguin seguir amb l’aprenentatge, sinó també amb les famílies, perquè utilitzin aquestes eines com a dispositiu per poder seguir funcionant dia a dia”. Igualment ha afegit que és molt profitós “començar a preparar les activitats de lleure de l’estiu, perquè són moments imprescindibles per a aquests nens i nenes i perquè puguin gaudir d’espais socialitzadors que els aportin estímuls per als propers mesos”.

Ruiz de Gauna ha apuntat que “es pot col·laborar amb els centres de maneres diferents: d’una banda a través dels donatius que es puguin fer de manera particular per contribuir al fons de material escolar, digitalització beques i altres necessitats (www.peretarres.org) i, de l’altra, des de les empreses per animar els llocs on treballen a ser solidaris amb la vulnerabilitat que viuen molts infants del nostre país i dedicar unes hores com a voluntari”. El director de Relacions Institucionals ha destacat, aquí, que molts dels voluntaris “contribueixen al reforç escolar d’aquests nens i nenes, a la tarda quan fan els deures, perquè puguin tenir una atenció més individualitzada i aprenguin les matèries bàsiques necessàries per al seu desenvolupament”. Rafael Ruiz de Gauna ha assegurat que “és injust que un país com el nostre tingui més d’un 30 per cent de nens i nenes en situació de pobresa, cosa que limita el seu desenvolupament i condiciona el seu futur”. A partir de la mateixa idea, ha assegurat que “calen mesures que abordin aquesta situació, a través d’un pacte dels partits polítics i els agents socials que permeti treballar-hi i que hi hagi recursos públics, amb la complicitat de la societat civil”. Així s’ha referit a un manifest que la Pere Tarrés va adreçar als partits de cara a les eleccions, en què demanava un gran acord per la infància.

Pregària en silenci al carrer Anglí de Barcelona

La campanya 40 Dies per la Vida ha estat l’altre tema de conversa en el programa ‘El Mirall’. Del 17 de febrer (dimecres de cendra) al 28 de març (Diumenge de Rams), es fan concentracions de 8 del matí a 8 del vespre per pregar pels bebès morts, per les mares que avorten o s’ho plantegen i per totes les persones relacionades, d’una manera o un altra, amb quest drama. Maria Jaurrieta, responsable de Comunicació de la inciativa, ha explicat que l’objectiu “és pregar pel final de l’avortament, una xacra social i el genocidi més gran de la història, com es demostra amb els 73 milions de nens morts el 2019 al món”. Ha comentat també que, “a Catalunya, tenim el trist rècord de ser la comunitat espanyola amb més avortament”. La responsable de Comunicació ha destacat que “els impulsors de la campanya 40 Dies per la Vida diuen ‘prou’, perquè cada vida és igual de digna”. Ha assegurat que “la lluita és difícil, però des de la confiança en Déu, al qual es prega perquè és el Déu de la vida”.

María Jaurrieta ha explicat que “la iniciativa va íntimament unida a l’itinerari quaresmal, amb el 40 com un número relacionat amb la purificació i el canvi del cor”. També ha comentat que “el qui prega, quan arriba al seu torn, sap que la campanya es basa en el dejuni, privació de coses bones, en la pregària pacífica al Déu de la vida perquè transformi tots els cors, i en l’abast comunitari, perquè tots estan units per la campanya i també amb els malalts que pateixen i ofereixen el seu sofriment, com també amb tota l’Església. Jaurrieta ha dit que “totes les persones que col·laboren en 40 Dies per la Vida són voluntàries, connectades amb els milions de persones que preguen arreu del món pel final de l’avortament”. Els torns s’organitzen per dies i el compromís, pot ser de participació més o menys freqüent. Tota la informació es pot trobar al web www.40diasporlavidabcn.es o al telèfon 644 66 38 09. Finalment la responsable de la campanya ha assegurat que “es pot estar salvant un nen a Texas mentre preguem aquí”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'inici de la Quaresma a l'arxidiòcesi de Barcelona amb l'acte 'Sent la creu', en què el cardenal veneçolà Balthazar Porras va fer una crida a la proximitat amb el sofriment del seu poble. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'La transfiguración', tema d'Edgar Larrea que ens ambienta el missatge d'aquest segon diumenge de Quaresma, en què es proclamarà aquell moment lluminós i misteriós de Jesús davant dels apòstols Pere, Jaume i Joan:

https://www.youtube.com/watch?v=EfZSoj4hU0o

Uns apunts d'actualitat sobre la primera part d'un congrés internacional titulat 'Les ferides i les esperances d'un món malalt a la llum de la teologia de l'Encarnació', organitzat per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, sobre la Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya celebrada dissabte 20 de febrer i sobre un concert de sardanes composades per capellans i religiosos, programat per a aquest diumenge a les 17.00h a l'església del Carme de Barcelona (Avinguda Diagonal, 422), han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).