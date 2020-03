El Mirall ofereix el Telèfon de l’Esperança i un llibre sobre Sant Ignasi de Loiola

Ignasi Miranda / Montse Roset

L’ampliació i el creixement aquests dies en el servei del Telèfon de l’Esperança de Barcelona i un llibre sobre Sant Ignasi de Loiola han estat aquest divendres, 27 de març, els dos temes centrals del programa ‘El Mirall’. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Esperança Esteve, directora de l’històric servei telefònic fundat pel sacerdot català Miquel Àngel Terribas l’any 1969, i el jesuïta i antropòleg Xavier Melloni, autor del llibre ‘Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola' (Fragmenta, 2020).

El Telèfon de l’Esperança de Barcelona ha afegit, al seu tradicional número 93 414 48 48, també el 682 900 500. La directora ha explicat que aquesta nova línia “ja està funcionant, perquè han augmentat molt la trucada, i fins i tot aquest cap de setmana s’amplia”. Esperança Esteve ha explicat que “el problema del coronavirus apareixia, la primera meitat de març, associat a altres realitats o situacions difícils, però els últims dies el Covid-19 i la por o la incertesa ha pujat fins al primer lloc de les preocupacions”. En aquesta línia, ha afegit que “el perfil habitual és una dona a partir dels 50 anys que viu sola i que està veient aguditzat el sentiment de vulnerabilitat i desprotecció”. La responsable del servei telefònic ha comentat, a més, que “els 200 voluntaris han hagut de reorganitzar-se per no posar-se en risc, com tampoc cap treballador de la Fundació Ajuda i Esperança”, que el gestiona.

Per la seva banda, Xavier Melloni ha explicat que “el llibre sobre Sant Ignasi és fruit de bastants anys de reflexionar sobre ell”, i ha destacat que “l’arquetip seu de pelegrí, fora de les zones de confort, cap a una terra desconeguda que és sovint ingrata però que ens permet créixer”. El jesuïta ha dit que, en aquest context de confinament, “hi ha sortides extàtiques, com ara l’enamorament, que són també d’èxode com en totes les condicions humanes, en què estem sempre sortint des d’un doble vessant, joiós i dolorós”. El també antropòleg ha presentat el fundador de la Companyia de Jesús com “un home que vol anar a Jerusalem, però queda desorientat en convertir-se en un nòmada, i queda marcat per una Europa convulsa i tota una geografia que podem seguir pas a pas, en un recorregut que és un guió inacabat, com tenim

tots en les nostres vides, i que finalment té sentit”. Sobre la situació terrible de confinament, Melloni ha recordat que “la Pasqua no arriba si no hi ha abans passió”. Finalment ha conclòs que es tracta “d’intentar transformar el confinament obligat en un recés voluntari i col·lectiu”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el sentit que l’Església dona a la situació de confinament i d’alarma pel coronavirus, també a partir d’una reflexió del cardenal Joan-Josep Omella durant l’homilia de la festa de l’Anunciació, dimecres 25 de març. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a la reflexió titulada 'La vida possible', aquesta vegada a partir del paral·lelisme entre la quarantena pel Covid-19 i la del desert de la Quaresma. Finalment, la música d'inspiració cristiana, amb el tema "Oh, Crist, Senyor meu" interpretat en català pel grup Bona Nova, de la Renovació Carismàtica a partir d'un original del cantautor nord-americà Dennis Jernigan, ha completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).