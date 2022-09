El Mirall ofereix un pelegrinatge jacobeu per Catalunya i presenta la nova seu de la llibreria Claret

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 16 de setembre, d’un pelegrinatge pel Camí de Sant Jaume, sortint el 24 de setembre des de la catedral de Barcelona i amb 4 opcions, i del recent trasllat de la llibreria Claret, des de l’antic local del carre Roger de Llúria de Barcelona fins al barri de Gràcia de la ciutat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Ramiro Arca, president de l’associació Amics de l’Apòstol i del Camí de Santiago a Barcelona, i el claretià Joan Bové, director de l’editorial Claret. Ramiro Arca ha presentat la iniciativa de pelegrinatge com “una trobada i concentració a la Plaça de la Catedral de Barcelona, amb un inici de la ruta pel Passeig de Gràcia fins a la Plaça Lesseps, la possibilitat d’ampliar el camí fins a Sant Cugat o Rubí, una tercera possibilitat fins a Montserrat i finalment la quarta per als qui s’animin a seguir l’itinerari fins a Santiago”.





En un altre moment, el president de l’entitat jacobea barcelonina ha recordat que la proposta dels dies 24, 25 i 26 “és per a pelegrins i no pelegrins que rebran, en tots els casos, una credencial especial confeccionada per l’entitat”. Per a més informació, es pot trucar al telèfon d’Amics de l’Apòstol a Barcelona: 647 012 660. Finalment, Arca ha proposat que “aquells qui vulguin matinar més es presentin el mateix 24 de setembre a les 9.30h a la basílica de Santa Maria del Mar” i anar a peu fins al Pla de la Seu.





La nova llibreria Claret, al carrer Sicília de Barcelona





En la segona part del col·loqui, el director de l’editorial Claret, Joan Bové, ha explicat que “els trasllats són moments de canvis que aprofitem per renovar-nos, cosa que ha facilitat aprofitar l’agost per portar materialment tots els llibres des del carrer Roger de Llúria fins al carrer Sicília”. Ha elogiat “els treballadors, que han ajudat molt en una feina logística, manual i de molt d’esforç organitzatiu”. Bové ha comentat igualment que “la llibreria es va inaugurar dilluns 12 de setembre amb molta il·lusió”, alhora que ha recordat que “es portava més d’un any de feina per preparar el trasllat a un espai que incorpora noves tecnologies, un canvi indispensable, tot i que es manté l’esperit de la llibreria Claret però incorporant aquells elements que ajuden a buscar llibres en els temes de pensament humanístic, contingut infantil i altres”.





Joan Bové ha destacat que “un dels projectes que té Claret entre mans és la nova web de l’editorial i la llibreria, que s’estrenarà en poques setmanes i que serà conjunta, amb la idea que augmenti la navegabilitat i es faciliti tot en un espai virtual àgil, cosa que es potenciarà i s’afegirà al que ja es feia, des de fa un temps, que és vendre per internet”. El director de Claret ha invitat tothom a entrar a www.claret.cat per accedir a tota la informació. En aquesta línia, ha recordat que “sempre s’han tingut en compte els clients i els treballadors, persones que permeten obrir la persiana cada dia i servir tothom”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bové ha explicat que “calien dos canvis: el d’ubicació, amb la nova llibreria al barri de Gràcia, i un segon gran àmbit d’actuació com ha estat la reforma de la web”. El claretià ha dit que “s’han sentit moltes opinions de la llibreria des de la nova obertura, la majoria favorables, però sobretot s’està destacant que es manté l’esperit de Claret i, a més, molts diuen que la llibreria els agrada molt, especialment per la lluminositat de què disposa, amb quatre aparadors, així com l’element de l’assessorament bibliogràfic, l’escolta de les necessitats dels clients i amics que venen a l’establiment i allò que la venda a distància no pot donar”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’, tercera de la temporada, ha començat amb una reflexió sobre el 18è aniversari de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb l'arribada del seu bisbe Agustí Cortés, i la trobada que aquesta Església local viurà diumenge 18 de setembre a les 18.00h a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Amar a Cristo en los pobres', de Jésed, un tema que ens ajuda a viure aquest diumenge XXV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=F6pHH5mcMR0





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el recent nomenament d’Òscar Martí com a nou director del setmanari ‘Catalunya Cristiana’, la Jornada de Portes Obertes a la Basílica de la Sagrada Família programada per als dies del 23 al 25 de setembre, el relleu al capdavant de les Germanetes dels Ancians Desemparats d'Aitona, amb Carme Riadigos que substitueix María Goretti com a superiora, i les catequesis a la Sagrada Família de Barcelona programades per al 28 i el 29 de setembre i per a l'1 d'octubre dins la iniciativa Temps de la Creació. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).