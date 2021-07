El Mirall ofereix un llibre sobre apostolat del mar i anuncia un nou projecte de 40 Dies per la Vida

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 2 de juliol del llibre ‘L’Apostolat del Mar, una pastoral d’Església en sortida’, presentat aquesta setmana, i d’un nou projecte de 40 Dies per la Vida. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del diaca Ricard Rodríguez Martos, autor del llibre i director de Stella Maris a Barcelona, i Marcos Agudo, un dels promotors de l’entitat que organitza pregàries continuades davant de centres on es practiquen avortaments. Rodríguez Martos ha explicat que “la pandèmia va significar, durant els primers mesos, la impossibilitat de fletar els vaixells”. Davant de situacions com les de no tenir comunicacions, ha comentat que “alguns demanaven targeta SIM per comunicar-se amb les seves famílies, cosa que va motivar l’enviament de missatgers a la terminal de càrrega”. Després, segons el delegat de l’Apostolat del Mar, “es permetien les visites a coberta, sense entrar en la zona habitable del vaixell, i de vegades demanaven que se’ls fessin compres, perquè no podien baixar a terra”. El diaca ha comentat també que, “durant el temps més fort de confinament, també s’estava en contacte per les xarxes socials i contacte espiritual amb algun vaixell perquè, amb la litúrgia de la Paraula, poguessin celebrar la Paraula sense capellà”.

En un altre moment, Ricard Rodríguez Martos ha assegurat que “l’Apostolat del Mar fa una tasca semblant a la dels missioners, perquè surt del centre, va al port i puja als vaixells, anant sempre a l’encontre de la gent de mar per posar-se a la seva disposició”. Igualment ha afegit que aquest àmbit pastoral “fa com el bon samarità, que no pregunta a ningú qui és ni en què creu, sinó que es troba amb algú que necessita alguna cosa i alhora s’ofereix a ajudar-lo perquè és un germà”. El delegat ha posat, com a exemple d’Església en sortida, “la imatge de la furgoneta de Stella Maris, recorrent el port de moll a moll, mostrant-se de manera que tothom sap qui és: una institució de l’Església catòlica”. Rodríguez Martos ha dit que “també es fa acció d’Església en sortida quan l’Apostolat del Mar participa en la vida del port, treballant colze a colze amb organitzacions portuàries per aconseguir que aquest espai sigui el més humà possible, sempre aportant davant de persones i entitats allò que es pugui”.

El diaca i també professor de Nàutica ha explicat que, “en el llibre, trobem una anàlisi a fons del concepte d’Església en sortida desenvolupat pel Papa Francesc a l’exhortació apostòlica ‘Evangelii Gaudium’, fent referència també als fonaments bíblics i als aspectes morals, i després es fa una exposició del món marítim i portuari, dels agents, de les persones que hi intervenen i de tot el que representa tant per al port com per a la societat que l’envolta”. A banda d’aquests temes, ha destacat que “es fa un repàs històric de l’evolució de les missions per a mariners, cristianes i variades al llarg dels segles, amb atenció especial a la catòlica Stella Maris, i finalment es detallen les diverses accions de l’Apostolat del Mar analitzant-les a la llum de la idea d’Església en sortida, concepte en el qual encaixen perfectament les activitat d’aquest àmbit pastoral”.

El delegat de l’Apostolat del Mar de Barcelona, després de recordar que “es van haver de cancel·lar els actes del centenari previstos, sobretot un congrés mundial al Port de Glasgow previst per a principis d’octubre (només es va poder celebrar una Missa solemne al port de la ciutat escocesa)”, ha comentat que “els diferents apostolats del Mar han intentat fer difusió d’aquests 100 anys d’història, amb articles, referències a la commemoració en programes de televisió i poca cosa més”. Finalment, el diaca ha assegurat que, “a Catalunya, hi ha actualment els centres de Barcelona i Tarragona, que han quedat coixos per la pandèmia, amb pèrdues de voluntaris i dificultats per dur a terme la feina”. Ha valorat, però, que “les circumstàncies han obligat a ser creatius i a estar el més a prop possible dels tripulants”. De Stella Maris, ha definit la situació com “de constant evolució i de recorregut dinàmic però sempre amb el mateix objectiu: ser al costat de la gent, tot i que no sempre puguem solucionar els seus problemes i ajudant tothom en el que sigui possible”.

40 dies per la Vida, del 22 de setembre a l’1 de novembre

D’altra banda, el promotor de 40 Dies per la Vida Marcos Agudo ha definit aquest col·lectiu com “un moviment catòlic americà nascut el 2004 present en més de 1.000 ciutats del món i que arriba a Espanya el 2015”. Ha destacat que “es fan pregàries davant de centres d’avortaments, primer per la Quaresma i ara per primera vegada també del 22 de setembre a l’1 de novembre, iniciativa pionera a Espanya”. Agudo ha lamentat que “Catalunya és la pitjor regió d’Espanya pel que fa a avortaments, amb més de 20.000 bebès avortats cada any”. Ha dit també que l’objectiu és “pregar de 8 del matí a 8 del vespre, fent comunitat durant quaranta dies davant de centres avortistes, des de la confiança en Déu”.

Agudo ha recordat que “l’avortament és avui dia la injustícia més gran que coneix la humanitat”, i ha aclarit que “és una batalla absolutament espiritual, pitjor que la de David i Goliat”. El representant de 40 Dies per la Vida ha denunciat que, “a Espanya, moren cada hora 9.000 bebès avortats”. En un altre moment, ha afegit que “es necessitaran a l’octubre més voluntaris, perquè és la primera vegada que es fan torns en dos centres avortistes”. En el web www.40diasporlavidabcn.es, tothom qui vulgui es pot inscriure. Marcos Agudo ha subratllat que “es necessita pregar més, en més ciutats espanyoles, i ara es farà per segona vegada un mateix any. Finalment ha apuntat que “l’important és seguir resant perquè Déu acabi amb l’avortament a Catalunya i arreu del món” i que, “per consolidar la iniciativa, cal tenir fe en Déu i confiança la pregària i en el dejuni, tot i que també es necessiten més voluntaris que preguin amb 40 Dies per la Vida”. Igualment ha apuntat que “la idea és que la iniciativa acabi sent de moltes més ciutats i més hores”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, que l'Església celebra aquest diumenge amb el lema "Ocupa-te'n! Bons samaritans en el camí". Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó ‘No fixeu els ulls, de Luis Alfredo Díaz per ambientar el missatge litúrgic d'aquest diumenge XIV durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=LzTjpIVLFGk

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre una concentració de l'Escola Concertada dilluns 28 de juny a Barcelona per reclamar un millor tracte de l'Administració a aquests centres, la majoria de l'Escola Cristiana, i sobre el recent nomenament de Carles 'Litus' Ballbé, capellà de l'arxidiòcesi de Barcelona i exjugador d'hoquei, com a nou responsable de Pastoral en l'Esport de les diòcesis espanyoles. Tot això, amb un sincer agraïment a Luis-Esteban Larra pels seus pensaments d’aquesta temporada, ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).