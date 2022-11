El Mirall ofereix les Jornades Bíbliques i explica com és enguany el Gran Recapte aquest divendres i dissabte

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 25 de novembre, de les 13es Jornades Bíbliques, que es fan des de dissabte 26 de novembre fins al 3 de desembre a Barcelona, i del 14è Gran Recapte, en marxa aquest divendres 25 i fins dissabte 26 arreu de Catalunya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del diaca Quique Fernández, director de l’Escola d’Animació Bíblica i organitzador de la setmana sobre la Paraula de Déu, i Bosco Fonts, director del Banc d’Aliments de Barcelona que posa en marxa cada any la recollida. Fonts ha explicat que “la campanya es veu en els comerços i supermercats, amb una participació enorme i amb milers de voluntaris que estan, com cada any, ajudant al màxim en aquesta campanya ciutadana que fa molta falta”. En aquesta línia, ha afegit que “hi ha hagut els últims mesos moltíssima demanda per tornar a donar aliments físics, i finalment s’ha fet de manera mixta, amb opció de lliurar donatius a distància o bé anar als establiments”.





El director del Banc d’Aliments de Barcelona ha comentat que “està tot obert a la participació divendres, dissabte i també diumenge en aquells llocs que estiguin oberts”. Bosco Fonts ha dit que “hi ha el que s’anomenen banyeres per col·locar els aliments que els compradors adquireixin i que vulguin deixar per al Gran Recapte”. En un altre moment, ha dit que els Bancs d’Aliments “són una organització molt transversal que ara està ajudant unes 244.000 persones a Catalunya, homes i dones que recorren als programes d’aliments, un 20 per cent més que abans de la pandèmia”. A més, Fonts ha recordat que “no es distingeix per cap raó, i ara es classificarà tot el que es reculli, després del Gran Recapte, i es distribuirà entre les 330 entitats ajudades pel Banc en el cas de la província de Barcelona”. El director del Banc d’Aliments ha anunciat que “tot es distribuirà ràpidament, amb el suport ciutadà, sense el qual no seria possible”. Fonts ha aclarit que “no es diferencia tampoc el destí dels aliments per raons de creences o de condició”.





Finalment Bosco Fonts ha comentat que “es malbaraten i es llencen molts aliments, motiu pel qual va néixer el 1986 a Barcelona el primer Banc d’Aliments d’Espanya, on ara hi ha 54 bancs”. El director de l’entitat barcelonina ha assegurat que, “per oferir el voluntariat o donatius, només cal entrar en el web www.granrecapte.com i mirar establiments propers o maneres de fer donatius, amb transferència o bizum al 33596”. També ha recordat que “els donatius tenen desgravació fiscal”. Igualment ha apuntat que “donar aliments als qui els necessiten en un moment determinat

assegura que després aquestes persones puguin dedicar-se a intentar encarrilar-se que és el que convé”. Ha acabat animant tothom “a participar de diferents maneres en el Gran Recapte”.









Sessions sobre la Paraula de Déu a Barcelona





En la segona part del col·loqui, Quique Fernández ha explicat que “les Jornades Bíbliques van començar dient-se ‘setmana’, però després les diòcesis amb seu a Catalunya van impulsar una setmana i es va canviar el nom, però tots hi estem implicats, amb l’Associació Bíblica de Catalunya”. El responsable de l’Escola d’Animació Bíblica ha comentat, a més, que “s’escull un lema cada any i, amb diferents formats de diàleg, xerrada i concerts, s’intenta multiplicar pans i peixos, almenys cinc, perquè el Senyor és després el qui els multiplica a partir del poc que tothom pugui posar”. A partir del títol ‘Comunicar la Paraula amb alegria’, Fernández ha destacat que “la taula rodona de dissabte està formada per una música i animadora de la fe, Anna Ludevid, una escriptora d’espiritualitat, Montse de Paz, i una periodista, Rosa Maria Jané, de ‘Catalunya Cristiana’, que comunica la Paraula”.





El diaca organitzador de les Jornades Bíbliques ha anunciat que “dissabte la sessió s’acabarà amb un concert, per comunicar la Paraula amb alegria”. La sessió és a la Llibreria Paulines, “amb els mobles al costat però amb presència de llibres que deixen molt maco l’espai”, segons ha recordat Quique Fernández. De les altres trobades, el director de l’Escola d’Animació Bíblica ha subratllat com a especialment interessants les sessions de “dimarts, amb bíblia i catequesi, i la de dijous, ja que l’alegria també existeix en la dificultat, en aquest cas amb els diaques Ángel Zambrana, Rubén García i Alfonso Caracuel, dedicats a diferents àmbits, concretament la pastoral amb els marginats, la residència sacerdotal Sant Josep Oriol i els tanatoris”.





D’altra banda, Fernández ha exaltat “la varietat de propostes, en les quals es pot participar de manera oberta de manera total o parcial, amb tota la informació al web www.eabiblia.org i la presència de tres seus, concretament la llibreria Paulines, la parròquia de la Miraculosa (carrer Consell de Cent, 110) i l’església de Santa Tecla”, a les Corts. Finalment, Quique Fernández ha destacat “la Missa que presidirà el bisbe Javier Vilanova dilluns 28 a les 20.00 hores a l’església de la Medalla Miraculosa, on es viu la festa patronal”, enguany el 28 de novembre per la coincidència del dia propi, el 27, amb el primer diumenge d’Advent. Igualment ha recordat que “l’Advent és tot just quan ens arriba la Paraula, perquè l’important no és el llibre, sinó Jesús”. El diaca ha recordat, referint-se al Gran Recapte d’Aliments, “la Paràbola del pobre Llàtzer i el ric Epuló, que ens ajudarà a ser generosos amb tothom”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la festa de Crist Rei (diumenge passat) i la seva celebració a Barcelona, amb el 90è aniversari de la parròquia que porta aquest nom, al barri de la Sagrera. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Vetlleu i pregueu', interpretada per Anna Massegú i Jordi Massegú per ajudar-nos a viure el Diumenge I d'Advent: https://www.youtube.com/watch?v=IjSSj5QvzLo





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la recent publicació d'un llibre de Núria Ferret titulat 'Acompañar en la enfermedad'., la concessió del Premi de Cinema Espiritual de Catalunya a Imanol Uribe i del Premi Tortuga del Cinema Espiritual a María Lorente i la desaparició del sacerdot de la diòcesi de Solsona Xavier Castelló, perdut a la zona del santuari de la Mare de Déu de Lord des del 17 de novembre. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).