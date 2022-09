El Mirall ofereix un concert de Mans Unides per a un projecte a Uganda i s’acosta al treball de les confraries

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 30 de setembre, de la preparació d’un concert, organitzat per Mans Unides per al 6 d’octubre a benefici d’un projecte a Tororo (Uganda), i de l’última Trobada Nacional de Confraries, celebrada a Lleó. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de la presidenta delegada de l’ONG catòlica a Barcelona, Mireia Angerri, i el director del Secretariat de Germandats i Confraries de l’Arquebisbat de Barcelona, Manuel Zamora. Angerri ha explicat que Mans Unides “ha preparat aquest concert amb molta il·lusió, a partir d’una conversa amb el monjo de Montserrat Sergi d’Assís Gelpí, que treballa a Uganda amb una comunitat benedictina de Tororo”. En aquesta línia, ha afegit que “el procés va començar ara fa dos anys, fins que s’ha arribat a posar la cirera al pastís amb aquest concert”. La presidenta de Mans Unides a Barcelona ha comentat que “allà els benedictins tenen un projecte molt important de formació professional, però hi ha un problema molt greu amb l’abastiment de l’electricitat”.





En un altre moment, Mireia Angerri ha explicat també que “el concert està programat per al dijous 6 d’octubre a les 21 hores, i hi ha entrades disponibles a través de la plataforma www.entradium.com o des el web www.mansunides.org, com també a través de les xarxes socials”. Del projecte, ha destacat que “la missió de Tororo treballa per donar possibilitats de futur a nois i noies que poden aprendre un ofici després de la seva fundació, a través d’estudis com ara mecànica de vehicles, fusteria, electricitat, perruqueria, informàtica o disseny i confecció de roba”. Igualment la delegada de Mans Unides a Barcelona ha lamentat que “a Uganda hi ha un índex molt alt de violència, de prostitució i de malalties, cosa que fa molt urgent la promoció d’una formació professional que dona eines per al desenvolupament de cadascú”. Angerri, a més, ha recordat que “tots els qui es formen necessiten subministrament elèctric, i no són autònoms per desenvolupar un curs perquè se’ls talla sovint l’electricitat”. També ha dit que aquest “és un problema general arreu de l’Àfrica”.





I pel que fa al concert, la dirigent de l’ONG catòlica ha assegurat que “el concert és molt emocionant, ja que presenta diverses connexions amb Sergi d’Assís Gelpí, que havia estat responsable de l’Escolania de Montserrat i és molt amic de Daniel Mestre, director de la Coral Càrmina, i que va contactar de seguida amb l’Orquestra Terrassa 48”. Igualment ha destacat que ”el tenor i el baríton que cantaran com a solistes van ser

companys de Sergi d’Assís Gelpí”. Angerri ha recordat, en aquest context, que “Mans Unides treballa cada any sobre 500 projectes nous de cooperació, entre ells aquest d’Uganda, i cadascun té un tros del cor de l’entitat”. L’entrada solidària té un preu de 20 euros.





Més enllà d’aquest concert, la presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona ha apuntat que l’entitat “no s’atura, en el marc d’una nova campanya contra la fam, la d’aquest any, en uns temps molt convulsos per la pandèmia sanitària, però sobretot també per la fam i emergències com ara la d’Haití, on la situació és especialment dramàtica”. Ha conclòs que “aquesta feina no es pot aturar, tenint en compte que hi ha 800 milions de persones al món que passen fam”. Finalment Mireia Angerri ha invitat tothom “a col·laborar amb Mans Unides, que no ha estat mai de grans donatius, sinó de petites aportacions que sumen”. Ha expressat, a més, una “gran alegria pel fet que les dones siguin, des de fa més de 60 anys, molt importants” dins l’entitat, nascuda el 1959 per iniciativa d’un grup de dones de l’Acció Catòlica.





Les confraries reprenen la presencialitat

A més, en el col·loqui, ha estat present uns minuts Manuel Zamora. El director del Secretariat de Germandats i Confraries de l’arxidiòcesi de Barcelona ha comentat que la 33a Trobada Nacional de Confraries, celebrada del 23 al 25 de setembre a Lleó, “ha estat impressionant perquè hi havia moltes ganes de rencontre, i l’organització va ser extraordinària, amb 70 voluntaris”. Ha explicat que “la xerrada central va anar a càrrec del cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, amb moltes vivència”. Zamora ha destacat també el fet que se celebrés una processó pels carrers de Lleó, fet que “va compensar el problema habitual de la dispersió en els actes de Setmana Santa, on cadascú fa la seva en un lloc diferent”.





En un altre moment, el director del Secretariat de Germandats i Confraries de Barcelona ha anunciat que “es farà a Barcelona, els dies 8 i 9 de desembre del 2023, un congrés nacional de Dones Confrares, per donar visibilitat femenina a aquesta realitat”. Manuel Zamora ha comentat que, “tot i que a Barcelona no cal tant l’impuls del paper de la dona en la pietat popular, altres llocs sí que necessita aquest major reconeixement”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Grup de Treball Estable de Religions, una eina de diàleg nascuda a Barcelona ara fa 18 anys i que consolida la fraternitat entre les creences. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Un futur que sigui nou', interpretada pel grup de joves de les

diòcesis catalanes Worship.cat, tema que ens ajuda a viure aquest diumenge XXVII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=wAZhB--C45g





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: l'ordenació sacerdotal d'Íñigo de Alfonso, Fernando Gilabert i Jaime Moyá diumenge 25 de setembre a la basílica de la Sagrada Família, la Missa pontifical de la Mercè presidida dissabte 24 pel cardenal Joan Josep Omella, l'ordenació presbiteral de Carles Sánchez diumenge 2 d'octubre a Girona i una petició de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part Càritas, perquè el govern català actualitzi amb urgència el barem que dona accés a les prestacions socials. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).