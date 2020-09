El Mirall obre temporada amb un homenatge i un record a Pere Casaldàliga

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ ha obert temporada, aquest divendres 4 de setembre, amb un repàs a la vida, les grans aportacions i sobretot la personalitat de Pere Casaldàliga, que va morir el 8 d’agost passat als 92 anys. Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe català i també presidenta de l’Associació Araguaia, ha presentat el carismàtic pastor com “un activista social lluitador pels drets humans que alhora era un místic”. Ha admès que va viure la pèrdua “amb molta tristesa, tot i que no hagi estat una mort sobtada per l’edat i la malaltia” de Pàrkinson que patia. En aquesta línia, ha afegit que “el sentiment d’orfandat, a mesura que van passant els dies, es va fent ben present perquè l’oncle era un referent molt proper, malgrat la distància”. Glòria Casaldàliga ha subratllat que la família “viu moments d’agraïment i alhora de compromís amb les causes del bisbe Pere”. Tot i que ha reconegut que es veu “incapaç de destacar una qualitat” del seu oncle, ha recordat que “tenia una gran espiritualitat, com es pot veure només llegint els seus poemes”. En síntesi, la presidenta de l’Associació Araguaia ha conclòs que Pere Casaldàliga “és una persona molt plena que tenia gran tendresa, coherència, esperança i radicalitat”.

En un altre moment, Glòria Casaldàliga ha comentat que “el bisbe Pere també era un gran comunicador, com es veu en el seu vessant de poeta, cosa que li permetia fer reflexions clares i contundents amb molt poques paraules”. Com a frase especialment coneguda, n’ha destacat aquesta: “Les meves causes valen molt més que la meva vida”. Referint-se també a algunes de les frases més significatives, recollides el dia del funeral del 15 d’agost a Balsareny, la neboda del prelat ha comentat que, “en amor, en fe i en revolució, no és possible la neutralitat” i que “tot és relatiu menys Déu i la fam”. Glòria Casaldàliga ha comentat que, “per a Pere Casaldàliga, no va ser difícil ser bisbe i assumir l’opció radical pels pobres vivint, a més, en la pobresa”. Igualment ha assegurat que, “tot i que va acceptar ser bisbe, va concebre el funcionament de la prelatura en clau molt assembleària i democràtica”. A més, la presidenta de l’Associació Araguaia ha fet seva una frase del bisbe Pere: “De la Teologia de l’Alliberament, ara queden Déu i els pobres”.

Glòria Casaldàliga ha explicat que Pere Casaldàliga “ens deixa un gran llegat de llibres, poemes, entrevistes i altres textos”. La neboda del bisbe ha dit que “molts d’aquests escrits, en llegir-los, mostren una actualitat

increïble, com és el cas de la crida a humanitzar la humanitat practicant la humanitat, referint-se a immigrants i refugiats quan va rebre el Premi Internacional Catalunya” l’any 2006. Ha fet també una crida a “donar suport a les organitzacions eclesials i moviments socials que ell va ajudar a crear al Brasil, com ara la Comissió Pastoral de la Terra, el Consell Indigenista Missioner, comunitats eclesials de base i altres òrgans”. Sobre l’Associació Araguaia, Glòria ha dit que “té clar que ha de continuar lluitant i donant suport a les causes del bisbe Pere, perquè estan més vives que mai”. En aquest context, ha comentat “una entrevista en què Casaldàliga afirmava, a la revista ‘Éxodo’, que les causes no són només seves perquè la solidaritat, el diàleg interreligiós, la superació de l’esquizofrènia humana que divideix el món i altres realitats són valors que obliguen a treballar, tot i que caldrà fer un pas endavant”. Ha conclòs que “ara tocarà vetllar pel llegat que Pere Casaldàliga ens deixa i fer que continuï en els nostres cors”.

La presidenta de l’Associació Araguaia ha explicat, a més, que “el bisbe Pere ha ajudat a crear entitats i moviments, després del 2003 quan va deixar la titularitat de la prelatura de Sao Félix do Araguaia, i ha donat suport al seu successor i a la feina que s’hi feia”. Igualment ha comentat que, “tot i els problemes de comunicació que tenia últimament, Pere Casaldàliga continua mostrant el camí que cal seguir”. Glòria Casaldàliga ha dit que “la celebració del 8 de setembre, a l’església del Cor de Maria de Barcelona, serà de caràcter privat a causa de la situació del Covid-19, però es podrà seguir pel canal de Youtube dels claretians i a través de Ràdio Estel”. Ha comentat que “es vol que siguin presents en aquesta Missa tots els símbols que representen les causes per les quals ell ha lluitat”. Ha atribuït el manteniment de la data del 8 de setembre al fet que “farà un mes de la seva mort i també és el 75è aniversari de la seva professió religiosa en la congregació claretiana”. Finalment Glòria ha mostrat la seva esperança que “més endavant, quan la pandèmia estigui més controlada, es pugui fer un acte d’homenatge a Pere Casaldàliga amb testimonis, la seva poesia i els seus escrits”.

Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió inicial sobre la festa de la Nativitat de Maria (8 de setembre) i aquest difícil estiu marcat per la pandèmia. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Pere llibertat', composada per Xavier Morlans l'any 1989, dedicada al bisbe Casaldàliga i interpretada el 9 d'agost a l'església de Santa Anna de Barcelona: https://drive.google.com/file/d/1BVMzn9MvGAdpndcLPu2ZNVfBYFyYg_IJ/view?usp=sharing.

Generalitat per restaurar la Basílica de Santa Maria del Mar i la celebració de la festa de Sant Gil al santuari de Núria han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).