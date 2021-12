El Mirall entra a la Vetlla jove de la Immaculada i ofereix el llibre ‘Autobiografía de un cura único’

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 3 de desembre, de la Vetlla de la Immaculada, que es fa dimarts 7 de desembre a la basílica de la Mercè de Barcelona, i d’un llibre que s’acaba de publicar titulat ‘Autobiografía de un cura único’ (Centre de Pastoral Litúrgica). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del director del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, Carlos Bosch, i del vicari de la parròquia de Santa Maria de Badalona, Ignasi Torrent, autor del llibre. Bosch ha dit que “tornar a celebrar la Vetlla de la Immaculada a la basílica de la Mercè, patrona de les tres diòcesis de la província eclesiàstica, és motiu de gran il·lusió”. Ha explicat també que “la vetlla tindrà dos grans moments: un primer centrat en Maria, a través d’un breu testimoni sobre la seva condició de model i inspiració per als joves, i un segon que serà la pregària del Misteri de la Visitació del Rosari amb una estona després davant de Jesús Eucaristia.





En un altre moment, Carlos Bosch ha recordat que “Maria era jove en els grans moments de la seva vida, quan rep l’anunci de l’àngel i en altres situacions, però ella es fia de tot i s’aixeca, perquè és el model per excel·lència per als joves, a més de mare i ajuda”. El prevere ha assegurat també que “Maria ens aixopluga sobre el seu mantell per acostar-nos al seu fill”. El director del Secretariat de Pastoral amb Joves ha afirmat, a més, que “aquest curs hi ha uns petits horitzons, com ara l’acte Sent la Creu, el 6 de març amb el cardenal filipí Luis Antonio Tagle”, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma.





Un sacerdot de vocació molt tardana





En la segona part de la taula, el sacerdot Ignasi Torrent ha presentat el seu llibre ‘Autobiografía de un cura único’ (CPL 2021). Ha destacat que “recorda una vida, amb tot el que s’ha fet, per projectar el propi futur”, quan està a punt de complir 75 anys. Torrent ha explicat que la narració és cronològica “amb moltes vivències al costat de la mare, que ha estat clau en la formació de la fe”. El prevere ha aclarit que el llibre “s’havia de titular ‘un capellà impresentable’, però finalment no ha estat així”. S’ha presentat com “un home de certa mentalitat anarquista, pensada més per ajudar els necessitats que no pas per quedar-se en uns preceptes”. Ignasi Torrent ha comentat que sempre, a la vida, s’ha sentit

“empès a fer coses”, per exemple quan va decidir fer-se capellà, per predicar l’amor de Déu i el seu perdó.





Ignasi Torrent, que s’ha definit com una persona “hiperactiva”, ha assegurat que “ara toca demanar molta ajuda a altres”. El prevere ha insistit que no va escriure el llibre “per publicar-lo, sinó que va ser Jaume Aymar qui va recomanar la seva publicació”. Igualment ha afegit que el llibre “pot ajudar moltes persones davant la necessitat d’enfocar les seves vides.

Ja en el final, hem ofert un breu apunt sobre el Giving Tuesday, que es va fer dimarts per estimular la donació d’aliments i altres necessitats. Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, ha explicat que tot això va en línia de continuïtat amb l’acció de l’entitat catòlica. “Els nostres més de 550 projectes anuals nous que duem a terme arreu del món intenten donar als altres, especialment als qui més ho necessiten, motiu pel qual demanem solidaritat a tothom per dedicar el projecte a la Costa d’Ivori”, ha explicat.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'estel de Maria, col·locada des de dilluns 29 de novembre al capdamunt de la Torre de la Mare de Déu, a la basílica de la Sagrada Família, i sobre la propera benedicció el 8 de desembre. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Veniu, oh Emmanuel', un himne d'Advent que ens prepara per viure aquest diumenge, el segon del temps de preparació i espera que estem vivint: https://www.youtube.com/watch?v=0eKTcPIQiL4.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre el dolor expressat pel cardenal Joan Josep Omella arran de l'incendi en un edifici de Barcelona, que va provocar 4 morts d'una família vulnerable, sobre la 12a edició de les Jornades Bíbliques amb la celebració jubilar d'aquest dissabte al santuari de Sant Josep de la Muntanya, sobre la pregària internacional programada per al 12 de desembre a la basílica de la Sagrada Família, sobre la nova campanya de Nadal de Càritas Catalunya amb el lema 'Aquest Nadal cada portal és important'. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).