El Mirall entra en el treball de l’apostolat seglar i en la festa de la Mare de Déu del Rocío

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 21 de maig del Dia de l’Apostolat Seglar i de l’Acció Catòlica, que se celebra el diumenge de Pentecosta, i de la festa de la Mare de Déu del Rocío, l’endemà. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Anna Maria Almuni, delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat de l’Arquebisbat de Barcelona, i Joaquín Ramírez Manzano, president de la Germandat del Rocío de Barcelona. Almuni ha explicat que “la celebració d’aquest any, per la Pentecosta i com a diada de l’Apostolat Seglar, té una voluntat de reprendre aquella il·lusió del 2020 al Congrés de Laics”. Ha comentat que “aquella va ser una experiència il·lusionant, il·lusionadora, vivència de l’Esperit que ha donat una renovada Pentecosta”. La delegada ha recordat que “ara és un moment de reprende la renovada Pentecosta, motiu pel qual ha estat convidat el bisbe auxiliar de Barcelona Toni Vadell, que va ser ponent final del congrés, i Andreu Ibarz, que va ser congressista, perquè ajudin a fer aquest pont des d’aquell moment fins a avui”. En la mateixa línia, ha afegit que “s’ha continuat treballant des del congrés per valorar què es pot fer ara a l’arxidiòcesi de Barcelona, amb la manera d’avançar en la sinodalitat i la comunió i des dels itineraris marcats ara fa un any”.

Almuni ha comentat que “el treball ha donat unes pistes sobre la manera de continuar amb experiències concretes, cosa que es treballarà el divendres 28 de maig a les 17.30 hores al Seminari, per al qui hi vulgui participar”. La responsable de l’apostolat seglar ha recordat que “molts laics i laiques ja tenen celebracions de la Pentecosta a les seves parròquies, motiu pel qual cal deixar que l’empenta de pregària de cada grup funcioni”. Per això ha presentat la trobada posterior com “un punt de l’inici d’un procés que ens permet seguir caminant com a poble de Déu en sortida”. Anna Almuni ha comentat, a més, que “la Delegació de Formació i Acompanyament del Laïcat està involucrada actualment en projectes molt interessants, perquè tenen a veure amb la nova manera d’entendre’ns com a laics en l’Església, des de la manera de treballar que proposava el congrés, basada en discerniment, sinodalitat i comunió, que encaixen perfectament en el que proposa el Pla Pastoral”.

En un altre moment, Almuni ha explicat que “tot va encaixant” i que “el tema de l’acompanyament, amb molt de suport des del postcongrés, és una línia sobre la qual també es treballa des de fa tres anys a nivell de diòcesis amb seu a Catalunya”. Ha comentat que “s’està treballant en la formació de laics acompanyants en la fe d’altres”. A més, ha afegit que “es treballa en les comunitats acompanyants o acompanyament comunitari, així com en una línia de formació davant la qual el postcongrés ens portarà a més presència en el món d’avui, des d’un esperit d’Església en sortida, de laics que se senten responsables de la presència de l’evangeli a la societat”. Igualment ha dit que “el repte més important per a la delegació és ara el de generar aquesta comunió entre els secretariats que la formen: Pastoral de Discapacitats, Pastoral Gitana, Confraries, Pastoral Obrera i Apostolat Seglar”. Almuni ha assegurat que “és molt important aquesta experiència de laics amb accents ben diferents dins l’Església, cosa que és clau per anar avançant, cadascú des de la seva especificitat”. Ha definit aquest potencial com una “forma de transformació”.

La delegada de Formació i Acompanyament del Laïcat ha destacat finalment que “els laics i laiques són responsables de fer present l’evangeli en el món d’avui, en un moment en què tenim grans reptes i alhora grans il·lusions, tot sabent que comptem amb el Papa i els nostres bisbes, al costat dels quals el laïcat es veu impulsat”. Tot i això, ha admès que “la pandèmia ens ha situat en moments de canvi, cosa que ens demana saber estar en el moment que toca, desperts, amb els ulls oberts i responent al moment que estem vivint, amb capacitat de creativitat i de viure disposats al canvi i al servei”. Finalment Anna Almuni ha conclòs que “el moment actual ens demana estar enmig del món, caminar de peus a terra, dialogar amb la increença, ser-hi i no quedar-nos tancats; en definitiva, sortir, sortir i sortir”.

La devoció al Rocío

D’altra banda, la celebració de la festa de la Mare de Deu del Rocío es viu aquest dilluns amb esperança des de cada lloc, també a Catalunya. Joaquín Ramírez Manzano, des del març president de la Germandat del Rocío de Barcelona, ha explicat que “ens toca viure una època difícil per la situació actual de la pandèmia, que ens ataca, amb moments tristos que es viuen amb nostàlgia amb la Mare de Déu del Rocío”. Igualment ha comentat que la germandat “intenta unir els seus esforços, amb recolliment i fervor, mirant de mantenir sempre la fe viva en honor a la Mare de Déu, esperant que la situació acabi aviat”. Ramírez ha recordat que “es fan les celebracions seguint rigorosament les precaucions sanitàries i per evitar contagis, així com les normes de convivència per evitar contagis i mals majors”.

El president de la Germandat del Rocío ha explicat que “les visites periòdiques a la vila del Rocío estan restringides totalment, sense participació en pelegrinatges i suportant tot amb l’esperança que tot es pugui fer aviat”. El president de la Germandat ha conclòs que “la Germandat de Barcelona viu aquest moment amb la nostàlgia del passat, recordant els moments que es passaven al costat de Nostra Senyora, en unió amb tot el món rociero”. Ramírez Manzano ha dit que els devots i germans “intenten unir la pregària a la Mare de Déu, confirmant la devoció i demanant que la pandèmia no provoqui més angoixa ni tristeses, tot recordant també els qui es troben ja a les marismes del cel, al costat de la Pastora”. Ha situat l’objectiu a “mantenir viva la fe entre els germans i la devoció rociera a Catalunya, on la seu principal és a la parròquia de Sant Jaume, des de l’orgull de germans”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Rosari que es resa aquest dissabte a les 18.00 hores des de Montserrat, seguint la convocatòria del Papa per demanar el final de la pandèmia. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Vine, Sant Esperit', un tema de Marco Barrientos interpretat en català pel Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, per ambientar la festa de Pentecosta: https://www.youtube.com/watch?v=y0VK0nfg4fY

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre l'aclariment de l'Arquebisbat de Barcelona en relació amb algunes notícies que apuntaven cap a una reducció dràstica de parròquies (en realitat serà una reestructuració en zones parroquials), sobre la recent celebració d'una activitat amb joves de l'arxidiòcesi de Barcelona per gaudir de la natura ("Connecta"), sobre l'ordenació sacerdotal de Samuel Gutiérrez el diumenge 16 de maig i sobre la reobertura del temple de la Sagrada Família els caps de setmana al matí a partir del 29 de maig. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).