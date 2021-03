El Mirall entra en la Setmana Santa de les confraries i presenta el projecte d’Església domèstica Som Cristian

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha comentat aquest divendres, 26 de març, la previsió de la Setmana Santa 2021 a la Província Eclesiàstica de Barcelona i al conjunt de Catalunya. A més, ha presentat el grup Som Cristians, iniciativa de famílies per impulsar la vivència de la fe des d’una opció d’Església domèstica. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Manuel Zamora, del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona, i el matrimoni format per Imma Cano i Xavier Garí, fundadors i coordinadors de Som Cristians. Zamora ha assegurat que “la Setmana Santa no es presenta de la manera que agradaria, tot i que no és el mateix que l’any passat”. Ha recordat que “les confraries sobretot són entitats del carrer que porten la litúrgia als qui habitualment no van a l’església, però ara estan molt tocades”. El confrare ha explicat que “les germandats i les confraries han de reinventar-se, d’acord amb el que demana el Consell, i ara les iniciatives han vingut per quedar-se”.

Manuel Zamora ha dit que “la possibilitat d’exposar els passos dins les esglésies és la que va tenir millor acollida”, i ha situat “les processons estàtiques, amb el poble que visita les confraries als temples”, com una de les grans alternatives. “El Sant Crist de la Bona Mort serà al centre del Claustre de Santa Anna, de Barcelona, con si fos un sense sostre més des de Dijous Sant al migdia fins Divendres Sant a la nit”, ha anunciat. El dirigent del Consell de Germandats ha recordat que “les activitats són obertes, i cadascú pot demanar informació a les entitats més properes”. Ha afegit que “la projecció d’imatges de setmanes santes passades, a la façana d’alguna església, com també petites fotografies, representacions parcials o totals de la Passió del Senyor, la sortida dels passos amb els manaies a l’escalinata de la catedral de Girona, xerrades i conferències són algunes de les variades activitats” previstes.

En un altre moment, Zamora ha dit que “les germandats estan molt lligades al territori, i la caritat hi és molt present, de manera especial l’any passat, en tot un vessant social que s’ha multiplicat, acompanyat d’una crida a la pregària comuna”. En aquest context, ha anunciat“la recent Missa de rogativa convocada per les germandats a la basílica de la Mercè, on es va demanar pel final de la pandèmia”. Igualment ha comentat que les germandats i les confraries “són entitats amb una vida pròpia tot l’any”. I el confrare ha conclòs que, “en moments complicats com aquest, surten oportunitats com ara el fet d’ensenyar a la gent que hi ha prioritats fins ara no mostrades prou”.

Famílies en comunió per ser Església domèstica



D’altra banda, el projecte Som Cristians, d’Església domèstica, es basa en l’amistat per viure una fe profunda i transmetre-la amb coherència i amb sentit, sempre respectant la voluntat dels fills. Parteix de la idea que calen alternatives concretes i viables que ajudin a avançar en aquest terreny. Imma Cano i Xavier Garí, matrimoni que fins i tot ofereix la seva llar. Cano ha explicat que el col·lectiu “va néixer ara fa poc més d’un any, a partir d’un grup de famílies preocupades per la manera de transmetre la fe als fills mentre es vetlla per la pròpia”. La responsable de l’entitat ha recordat que “l’any de pandèmia ha facilitat organitzar i poder oferir diverses temàtiques a distància, des d’un cinefòrum fins a una experiència de pregària comuna, passant per testimonis de saviesa, tot per poder arribar a les necessitats que tots els matrimonis puguin tenir”.

Xavier Garí ha explicat que “Som Cristians utilitza tots els recursos possibles en la virtualitat, començant per la pàgina web, amb la informació més actualitzada i donant a conèixer les experiències compartides”. Ha dit també que el grup “penja les activitats a les xarxes, sobretot Facebook, Twitter i Instagram”. Igualment ha recordat que “els missatges són fonamentalment testimoniar la fe, formar-se tots i compartir aquesta fe”. Garí també ha explicat que “el sentit d’Església busca viure en comunitat com a seguidors de Jesús, sentint-se tots iguals, cadascú amb el seu carisma i buscant la voluntat de Déu sempre”. Ha afegit que es fa “intentant donar vida al Regne i fer-lo realitat ara i aquí”. El fundador de Som Cristians ha reivindicat “la importància de ser tots Església domèstica, que també passa per fer realitat la necessitat de viure la fe amb més proximitat”. En aquesta línia, ha dit que “el camí i l’experiència de la fe, si es viu en massa o en esglésies on molt sovint molta gent no és coneix, és empobrida”. Igualment ha assegurat que “aquesta vivència empobrida és pot compartida”, cosa que fa que “l’Església domèstica hagi de ser propera, tot i que també és la més difícil, però el més important és que els seguidors de Jesús visquin i comparteixin Jesús en el tu a tu”.

Finalment, Garí ha explicat que Som Cristians “viu el sentit eclesial des de l’ecumenisme, a partir de diferents carismes i estils”. Ha recordat que “la història del cristianisme és prou llarga, amb una Església que és la de totes les comunitats i totes les tradicions”. El fundador de Som Cristians ha situat aquí “evangèlics, anglicans i ortodoxos, juntament amb els catòlics, que han evolucionat responent a la crida de Déu, cosa que no les divideix o les separa, sinó que és un enriquiment preciós”. Finalment Imma Cano ha recomanat visitar “la web http://www.somcristians.cat/, on es troben totes les activitats, ara virtuals, o enviar un correu electrònic a l’adreça somcristians@gmail.com i oferir o demanar participació en les activitats”. Ha aclarit que “no es demana cap compromís” i que les activitats són diferents i independents.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la Setmana Santa, que serà diferent i alhora amb noves oportunitats. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de la cançó 'Hosanna', del grup Worship.cat, un tema inspirat en el capítol 12 de l'evangeli de Joan i que ens serveix de punt de partida per viure aquest diumenge de Rams:

https://www.youtube.com/watch?v=KJQl7Fz9U5M

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre una doble jornada dedicada a l'eutanàsia i organitzada per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, sobre la presentació d'uns nous mosaics de Marko Rupnik al santuari de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, sobre la nova agenda d'activitats 2021 de Catalonia Sacra, sobre un recent document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa dedicat als mitjans de comunicació i sobre el nou orgue de la cripta de la Basílica de la Sagrada Família. L’anunci, per a abans d'aquest divendres a les 20.00h, d’un sorteig de dues entrades dobles per a la pel·lícula 'Unplanned', de la mà de 40 Dies per la Vida, ha completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).