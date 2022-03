El Mirall entra a la nova etapa de la diòcesi de Solsona, reviu ‘Sent la Creu’ i recorda Jaume Galobart

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 11 de març, de l’arribada d’un nou pastor a la diòcesi de Solsona aquest dissabte, de la visita del cardenal filipí Luis Antonio Tagle el cap de setmana passat a Barcelona, amb l’acte ‘Sent la creu’, i de la figura de Jaume Galobart, delegat del Catecumenat i d’Apostolat Seglar de Terrassa, que ens va deixar divendres passat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Francesc Conesa, que pren possessió aquest dissabte com a bisbe de Solsona, Carlos Bosch, delegat de Pastoral amb Joves de l’Arquebisbat de Barcelona, i Josep Monfort, vicari episcopal del Bisbat de Terrassa i company de tasques pastorals amb Jaume Galobart. El bisbe Conesa ha dit que viu “aquests dies amb alegria i il·lusió per l’inici d’una nova etapa”, alhora que ha expressat “sentiments de gratitud per tota l’ajuda i l’acollida rebudes a Menorca i a Solsona”. En aquesta línia, ha afegit que prega “perquè Déu ajudi en el servei”.





Sobre la necessitat de superar el desconcert d’aquests mesos després de la inesperada renúncia de Xavier Novell, Francesc Conesa ha explicat que “el més sa per a l’Església és mirar cap a fora, amb la tasca d’anunciar Jesucrist, que és la que té endavant”. Per fer això, ha proposat “discernir com pot treballar l’Església diocesana en l’anunci de l’evangeli i, després, mirar enrere per veure què ha passat i com cal reaccionar davant de tot plegat”. En un altre moment, el bisbe alacantí ha comentat que li agradaria que “tothom descobrís” en ell “l’actitud de servei, a partir d’un text de Sant Pau que diu que allò que es vol no és dominar la fe, sinó contribuir a l’alegria”.





Conesa ha defensat que hi hagi “un temps per escoltar tothom per conèixer després què vol l’Esperit de Déu per a aquesta Església”. El pastor ha dit que valora molt “l’Eucaristia i el fet de celebrar-la per primera vegada amb preveres, diaques i laics i laiques de Solsona”, tot i que ha conclòs que “el moment més emotiu és segurament el d’ocupar la seu”. Francesc Conesa ha conclòs que ara espera “continuar aprenent, perquè els bisbes reben molt de les seves comunitats”, i ha assegurat que “viure la fe amb els altres és allò que ens fa créixer”. Igualment ha afegit que és conscient de la seva “responsabilitat com a guia i pastor d’aquesta Església”.





La creu dels 500 anys de cristianisme a les Filipines





En la segona part de la taula de testimonis, hem compartit amb els oients un resum del que va ser el cap de setmana passat la vetlla ‘Sent la creu’, a la basílica de la Sagrada Família, i la visita del cardenal Luis Antonio Tagle a Barcelona. Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, ha destacat que “Sent la Creu sempre es pot dir que ha anat bé perquè és un signe de comunió entre els joves i un bon inici de la Quaresma”. Sobre la prèdica del cardenal Tagle, ha dit que “ens ha apropat al patiment del poble filipí, cosa que s’ha sumat a la gran coral formada per persones de diferents realitats”. De la creu, ha subratllat que “manifesta el patiment del poble filipí, a causa de tifons, terratrèmols i altres catàstrofes, i alhora és un símbol d’arribada del cristianisme al país que ara és el tercer en percentatge de cristians”. Bosch ha fet seves unes paraules de Tagle, que assegurava que “no hi ha missió sense creu”.





En un altre moment, el responsable de joves a Barcelona ha destacat, del testimoni de Ricardo Pareja, que “va ser un testimoni colpidor, amb un gest com el de demanar la benedicció abans de parlar, que expressar desig de misericòrdia i de confiança de la pròpia vida a les mans del Senyor”. Bosch ha recordat que el missatge ensenya que “Déu treu bé de tots els mals i que aquest noi vol ser instrument de la misericòrdia del Senyor posant-se en les seves mans perquè l’experiència de la creu és de salvació, tot i que coneix la seva malaltia”. El prevere de Barcelona va explicar també que la conferència-col·loqui de Barcelona “va mostrar una manera d’acollir d’acompanyar, de transmetre i viure la fe”. Pel que fa a la conferència-col·loqui de dissabte a l’Auditori del Fòrum, Carlos Bosch ha destacat que va ser una aportació sobre “una manera de viure, acompanyar i transmetre la fe, de manera amable i alhora des de la profunditat de l’encontre amb Jesucrist, que acollia i acompanyava”.





Petit homenatge a Jaume Galobart





I en una tercera part dedicada a la figura de Jaume Galobart, el vicari episcopal del Vallès Oriental a la diòcesi de Terrassa, Josep Monfort, ha comentat que el coneixement entre tots dos “ha permès des de fa 25 anys fer un camí junts, principalment en la pastoral de Joventut i del catecumenat, des de la idea d’enfortir el compromís de Déu en els joves, a través d’un equip on es volia sempre ajudar els moviments i concentrar esforços, tot amb el ressò de la Pentecosta sempre en la seva vida”. El prevere, molt proper a Jaume Galobart, ha comentat també que “ha estat molt el compromís cristià, per exemple a l’antiga

arxidiòcesi de Barcelona amb el cardenal Ricard Maria Carles i des de l'equip de joventut dirigit per Rosa Deulofeu”.





El vicari episcopal del Vallès Oriental ha reconegut que “els serveis de Jaume Galobart sempre han estat discrets, amb poques paraules i sempre amb esperança i confiança en el Senyor”. En definitiva ha conclòs que “era un home molt fidel al que havia rebut, i ho traduïa amb paraules d’avui”. Monfort ha assegurat que Jaume Galobart “tenia una visió universal i alhora arrelada de l’Església en una vida d’entrega, d’esperança i de saber ser company de camí amb persones molt diferents”. Finalment Monfort ha dit que Jaume Galobart “tenia un sentit de militància cristiana i de concreció dels valors cristians en la vida, amb sentit ètic i cultural”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'acció de Càritas i de l'Església a Catalunya per ajudar els afectats de la guerra a Ucraïna. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la la cançó 'Transfiguració', interpretada pel grup Hillsong Worship i que ens situa en el diumenge II de Quaresma: https://www.youtube.com/watch?v=pri10SRoBPc





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre les Misses Polifòniques de Barcelona, iniciativa religiosa i cultural que compleix el desè aniversari amb concerts el 3 d'abril i el 29 de maig a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, sobre una conferència-col·loqui celebrada aquest dijous a Barcelona, amb intervenció del sacerdot Ignacio Doñoro de los Ríos, fundador d'Hogar Nazareth a la Selva Amazònica del Perú, on acull nens amb greus dificultats, i autor del llibre 'El secreto de Jesús' (Nueva Eva), i sobre els actes d'Europassion 2022, gran trobada europea de representacions teatrals de la Passió celebrada el cap de setmana passat a Esparreguera.