El Mirall entra a la Manresa ignasiana i obre les portes a Càritas en la festa del Corpus

Els preparatius per al cinquè centenari de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, amb una invitació formal al Papa per venir a la capital del Bages entre el 2021 i el 2022, i la campanya de Càritas Catalunya en la festa del Corpus Christi, Dia de la Caritat, han estat els principals temes tractats aquest divendres, 12 de juny, durant el programa ‘El Mirall’. L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha qualificat de “molt profitosa i edificant” la trobada que va tenir el dissabte anterior al Vaticà amb el Papa Francesc, que va rebre una representació de l’Ajuntament, amb la presència també del provincial de la Cova de Sant Ignasi, el jesuïta Lluís Magriñà. Ha valorat especialment el fet de “veure un Papa tan humà i amb molt interès en el projecte Manresa 2022, com també les seves ganes de conèixer més la Cova on Ignasi de Loiola es va inspirar per escriure la base dels exercicis espirituals”. Igualment Junyent ha destacat que el consistori, “en la defensa d’un projecte que va més enllà de la dimensió de religiosa, va trobar una predisposició del Sant Pare perquè l’efemèride tingui el reconeixement i la consideració que mereix, alhora que va deixar oberta la possibilitat” de venir.

Valentí Junyent ha expressat el seu desig que Francesc “vingui a la ciutat”, tot i que ha admès que “la visita segurament no serà aïllada, perquè és un cap d’estat”, i que l’important és que, “encara que vagi a Santiago de Compostel·la o a alguna altra ciutat espanyola, seria interessant que visités Montserrat, Manresa i Barcelona en el tram lligat a l’estada de Sant Ignasi” a terres catalanes. La celebració de l’Any Jubilar Ignasià, del 31 de juliol de 2021 al mateix dia de 2022, l’alcalde de la capital del Bages ha explicat que coneix “la preparació de la Companyia de Jesús i de l’Ajuntament, i s’està preparant la ciutat amb transformacions importants i un canvi del Museu de la Ciutat, que passarà a ser el Museu del Barroc de Catalunya, així com moltes altres que pretenen assolir les millors condicions perquè sigui visitada el 2022”. Ha afegit que vol “donar, al marge de la confessió religiosa de cadascú, un aire espiritual transversal molt ampli a la commemoració”. Junyent ha reivindicat “una mirada més interna a allò que passa, amb les incerteses i les crisis, com ara aquesta del coronavirus”. L’alcalde de Manresa ha comentat, en un altre moment, que “la Ruta Ignasiana ha estat adaptada pel que fa al seu accés a la ciutat, uns trajectes que s’han potenciat per tenir-los en les millors condicions i aconseguir que estiguin ben senyalitzats, perquè els pelegrins ho trobin tot bé”.

D’altra banda, la taula de testimonis ha inclòs també la presència de Luis-Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya. La campanya de Corpus té, per a les diocesanes, el lema “A només 2 metres de tu”. Ha explicat que l’entitat catòlica “viu la campanya amb molta preocupació, per l’augment de persones que tenen necessitat, però també amb esperança davant la realitat de molta gent que s’acosta a la porta de l’Església i confia en els voluntaris i professionals” del braç caritatiu. Com a gran recepta davant “els temps dolents que venen”, ha expressat el desig “que tots sumem i hi donem una resposta solidària”. El també cap de Comunicació de Càritas Catalunya ha constatat que “el 2019 continuava la tendència a un cert estancament en el nombre de persones ateses, però ara hi ha hagut un canvi a causa de la pandèmia”.

Luis-Miguel Luna ha comentat igualment que “l’accés a un habitatge digne, el fet que la meitat de la població jove de Catalunya no té feina i el creixement de la pobresa severa entre els catalans són els problemes més comuns darrerament”. Ha destacat, a més, que “moltes persones grans viuen una situació de soledat important, sense família i moltes d’elles amb recursos molt limitats”. El secretari de Presidència de Càritas Catalunya ha animat tothom “a fer cadascú allò que bonament pugui, amb una donació econòmica més gran o més petita o amb l’oferiment d’unes hores de voluntariat i l’accés àgil a empreses que puguin donar productes o serveis per a les accions caritatives”. Finalment Luna ha assegurat que “l’impacte del Covid-19 sobre el voluntariat, que majoritàriament s’ha hagut de confinar perquè tenen més de 65 anys, ha generat una preocupació gran de cara a la previsió de reincorporació, que no serà previsiblement total”. El responsable de l’entitat catòlica ha recordat que “són 12.000 els voluntaris de Càritas Catalunya, i ara s’han afegit centenars de joves per posar-se al costat dels qui més ho necessiten”. Compensen així les baixes dels més grans. També ha recordat “els voluntaris que ens han deixat i les seves famílies”.

Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió sobre la solidaritat que els bisbes de Catalunya han expressat, en una recent nota, amb els treballadors de Nissan i altres afectats per la crisi industrial i laboral. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible', aquesta vegada centrada en aspectes culturals. Hem compartit, ja en els instants finals, la cançó 'Cuando los ángeles cantan' del cantautor mexicà Martín Valverde, la història d'una conversa humana amb dos àngels que finalment s'aparten quan la persona rep l'Eucaristia, perquè ja està plena de gràcia: https://www.youtube.com/watch?v=mbkCCwMj3kA. Un breu apunt d'actualitat sobre l'anunci de reobertura de la Basílica de la Sagrada Família i sobre les celebracions eucarístiques del Corpus, aquest diumenge, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya.