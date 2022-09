El Mirall entra en la festa de la Mercè i presenta un dels tres nous preveres ordenats diumenge a Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 23 de setembre, de la festa religiosa i popular de la Mercè, que es viu aquest dissabte 24 a Barcelona, i de l’ordenació sacerdotal de tres seminaristes encara diaques. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del mercedari Fermín Delgado, rector de la basílica de la patrona de l’arxidiòcesi i la Província Eclesiàstica, i Iñigo de Alfonso, diaca que rep el sacerdoci aquest diumenge 25 de setembre amb Jaime Moyá i Fernando Gilabert a la basílica de la Sagrada Família. Fermín Delgado ha destacat que “la basílica té una realitat polièdrica i la festa de la Mare de Déu també té molta diversitat, amb el Cos de la Noblesa, les Autoritats Militars, el Sant Sepulcre i, el que és més important, la gent devota de la Mercè”. També ha comentat que és molt positiu “el fet que aquest any ja no hi hagi restriccions, després de dues edicions anòmales”.





El rector ha explicat que “la imatge de la patrona de Barcelona ha estat restaurada durant 9 mesos, amb tècniques perquè quedi bonica i sana, ja que tenia microorganismes que calia eliminar”, i ha anunciat que torna al seu cambril aquest mateix 23 de setembre al vespre. Sobre la processó, celebrada diumenge 18 de setembre a la tarda des de la basílica de la Mercè fins a la catedral, Delgado ha dit que “va ser un recorregut amb molta gent que es va unir a la pregària del Rosari i cants a la Mare de Déu, amb representació dels Ordes Militars, dos generals amb les seves dones, així com els organitzadors, la Germandat de la Mercè, i altres membres d’entitats”.





A nivell social, Fermín Delgado ha apuntat que “la festa es viu en un any electoral que certament influeix” a nivell polític, i ha lamentat que “l’exclusió de l’ofici religiós del programa de la Festa Major de Barcelona és una decisió personal de l’alcaldessa davant la qual no es pot fer altra cosa que respectar-la”. A més, ha criticat que Ada Colau “s’hagi acostat a l’exterior de la basílica de la Mercè i els últims anys no hagi esperat el cardenal Omella perquè s’uneixi al seguici”. Un altre aspecte que ha destacat el rector de la basílica és “l’homilia de l’arquebisbe de Barcelona, molt entesa i molt escoltada i que busca que tota la ciutat visqui una bona relació d’unitat i que tots ens recordem dels més necessitats”. Finalment Fermín Delgado ha valorat molt positivament la promoció “de moltes misses a l’església de la Mercè, centrades en nombroses realitats, amb aquests horaris: a les 8.30, a les 10.30, a les 12.30, a les 16.00 amb la Germandat del Rocío, a les 19.00h amb els seminaristes i finalment a les 20.30”.





Tres nous sacerdots a l’arxidiòcesi de Barcelona





També durant el col·loqui, Iñigo de Alfonso ha afirmat que viu el moment de la seva ordenació sacerdotal “amb una mica de nervis però amb goig, des d’unes ganes grans de tocar el Senyor amb les mans, consagrar i confessar, tenint present que hi ha molta necessitat, en tot el que és una dimensió més profunda i de més proximitat a Jesús, al qual ens volem semblar”. L’encara diaca, nomenat vicari de la Parròquia de Sant Joan Maria Vianney de Barcelona, ha dit que espera “que ara l’ordenació sacerdotal es visqui amb més intensitat i més concentració que en l’anterior, que va ser la diaconal el 19 de març”.





Iñigo de Alfonso ha subratllat que l’ordenació “és un canvi molt important que permet estar més amb la gent, motiu pel qual la persona opta pel sacerdoci”. El ja imminent prevere ha comentat que la seva vocació “va néixer en un moment en què la cooperació i el treball en una ONG a les Filipines era molt important, amb la part altruista, però el contacte amb missioners i l’ajuda d’un sacerdot ara difunt, Javier, van provocar una reflexió interior que va culminar en el pas a la formació per ser prevere”. Iñigo ha aclarit que el seu camí “no va arribar en el seu inici amb la claredat que potser reben altres”, però ha recordat que “el Senyor va aplanar la ruta per ser sacerdot”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el pelegrinatge a Lourdes, segon d'aquest any, que organitza l'Hospitalitat de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa per a aquests dies, del 22 al 26 de setembre. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Mentiras', del grup de pop-rock tarragoní Sal 150, un tema que ens ajuda a viure aquest diumenge XXVI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=LOcKnWYGkjU





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la celebració de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat (que es viu diumenge 25 de setembre) amb una Missa dimecres 21 a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona i un concert de corals ucraïneses, una recent visita de l'alcalde d'Igualada amb alguns regidors al Vaticà per lliurar al Papa una rèplica del vestit adquirit per Sant Ignasi de Loiola a la capital de l'Anoia ara fa 500 anys i l'anunci d'una propera gira de l'Escolania de Montserrat als Estats Units del 8 al 18 de novembre. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).