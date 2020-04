El Mirall conversa amb l’abat de Montserrat i s’endinsa en la tasca social de l’Església

Ignasi Miranda / Montse Roset

Les celebracions de la festa de la Mare de Déu de Montserrat, aquest diumenge a la nit i dilluns al matí a la Basílica de Santa Maria, l’esforç de l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona, amb 12 persones confinades repartint menjar cada dia, i una nova campanya de Càritas Catalunya per reforçar la seva acció han estat els tres temes principals tractats aquest divendres, 24 d’abril, en el programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 de l’Ona Mitja). L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha explicat que “la comunitat benedictina està bé i, d’altra banda, amb ganes de celebrar la festa representant la gent que no podrà pujar-hi”. En aquesta línia, ha recordat que molts creients “s’uneixen a la jornada” del 27 d’abril. Soler ha assegurat, a més, que “la Vetlla de Santa Maria tindrà aquest any una connotació molt diferent, perquè normalment hi ha molta gent amb molts joves, però aquest any sense res d’això”. L’abat, però, ha destacat que “allò que és fonamental, la pregària a la Mare de Déu i demanar-li que ens ajudi a conèixer millor Jesucrist, hi serà igualment”. I ha conclòs que la comunitat montserratina, “tot i que l’església estigui buida, tindrà molt present totes les realitats que s’uniran a les celebracions de la basílica a través dels mitjans de comunicació”.

Per la seva banda, el rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, ha explicat que, “malgrat el tancament, aquesta església està oberta i en sortida, gràcies a la presència de molts voluntaris per a l’atenció específica de les persones sense llar, mentre es continua amb la dinàmica cristiana de celebració”. El prevere ha explicat que “hi ha un grup de confinament en aquest moment a la parròquia per fer un servei” integral. “La tasca més important és l’entrega d’aliments, entre 9.30 i 11.30 del matí, amb un esmorzar calent i uns pícnics de dinar i sopar, fet que comporta tota una tasca de preparació i distribució”, ha comentat. Peio Sánchez ha revelat que “són unes 220 les persones que passen cada dia per Santa Anna”, rostres concrets de pobresa als quals “’ofereix no només menjar sinó també assessorament o altres necessitats que puguin tenir”. Finalment el rector ha admès que “arriben persones i famílies que ja estaven en situació de màxima vulnerabilitat i que ara, després de dies de confinament, veuen que ja no tenen més recursos”. També ha recordat que “es pot ajudar Santa Anna, on hi ha voluntariat, aportant material o fent donatius a través del web, d’Instagram o Facebook”.

A més, Càritas ha estat protagonista. El secretari de Presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, ha dit que “s’està fent un gran esforç per ajudar les persones necessitades en aquest temps” de crisi sanitària. “S’han hagut de reduir de 1.700 a la meitat els punts operatiu, però s’intenten mantenir tots els serveis de primera necessitat, com ara els centres de distribució d’aliments, l’acompanyament a persones grans, els pisos tutelats per a gent necessitada i la col·laboració online de molts voluntaris i professionals”, ha explicat. Luna, a més, ha admès que “hi ha dues situacions molt greus: les dels problemes relacionats amb l’habitatge i el patiment dels qui treballaven ja fins ara en l’economia submergida, i ara s’han quedat, en estar confinades, sense feina”. En un altre moment, ha constatat “les dificultats de moltes famílies a les quals el confinament genera escenes de molta tensió que repercuteixen en la convivència diària”. Finalment el també responsable de Comunicació de Càritas Catalunya ha presentat la campanya de captació de recursos econòmics “Càrites x 3”, per transmetre la idea que a totes les Càritas diocesanes catalanes s’han multiplicat per tres les peticions d’ajuda. Encara Luis-Miguel Luna ha anunciat que, “després d’un primer anunci televisiu elaborat per Víctor Soler (actor protagonista de la campanya ‘Tots tenim un àngel’) i un compromís per difondre reportatges”, se seguirà oferint aquest missatge per tots els mitjans, entre ells la ràdio.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les festes dels patrons de Catalunya, Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, que se celebren aquests dies en un moment difícil i excepcional. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Un fragment del tema 'Te conocimos al partir el pan', de Joaquín Madurga, resum cantat de la trobada de Jesús amb els deixebles a Emaús, i un breu apunt sobre el nomenament del nou responsable dels Jesuïtes de Catalunya, Enric Puiggròs, han completat aquesta edició del programa, com sempre a COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja).