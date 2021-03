El Mirall conversa amb Arcadi Oliveres, greument malalt, presenta una obra de teatre per a famílies cristianes

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 19 de març, de la vida i les causes socials d’Arcadi Oliveres, greument malalt des de fa unes setmanes, i de l’obra teatral ‘El país del silenci’, que es pot veure en diverses representacions aquest cap de setmana a la sala l’Autèntica Teatre de Barcelona, al barri de Gràcia (carrer Martí, 18). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del mateix Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau a Barcelona, i de Pau Tarruell i Carmina Mas, responsables del grup Bufanúvols, que ofereix la representació teatral molt pensada per a famílies cristianes. L’expresident de Justícia i Pau a Barcelona ha assegurat que, “encara que pugui semblar mentida”, el que està vivint “és un dels moments més agradables de la vida”. Ha destacat que rep “estimació molt gran per totes les bandes, envoltat per la família”. En la mateixa línia, Arcadi Oliveres ha assegurat que rep “ajuda i estimació sobretot dels més propers, però també una vigilància propera, la dels metges que donen tractaments pal·liatius, perquè els curatius ja no són possibles”. Ha afegit que aquests professionals “són els mateixos que ja van tractar ara fa uns anys el Marcel”, el seu fill, que va morir el 2011.

Arcadi ha admès que “els moments poden ser encara més complicats”, però ha destacat que està vivint la situació “amb una llum d’esperança, tot i que vindran moments de malestar”. L’activista i economista ha dit que té “menys facultats de parla, de raonament i d’escriure, perquè es nota la pèrdua”. Sobre la seva espiritualitat, ha expressat el seu desig que “la relació amb Déu pugui continuar sent com fins ara, tot i els alts i baixos que la vida ha donat, però sempre partint de les benaurances, perquè el món sigui clarivident al servei dels altres i sempre estimant-nos els uns altres”. Oliveres ha subratllat que “el Parenostre és una pregària sovint recitada” per ell i que “és ara especialment sòlida, perquè fa bé”. L’economista ha recordat que la defensa de la pau, la lluita contra el comerç d’armes i la denúncia de les injustícies, entre altres causes que fa sevesm “és com el Parenostre aplicat cada dia”, i ha afegit que se sent “identificat amb la vida de coherència i de solidaritat”.

Referint-se al conjunt de la seva vida, Arcadi Oliveres ha assegurat que “ha estat un cúmul de caramboles, cosa que ha permès que el pas del

temps vagi bé en general”. Ha aclarit que només va rebre “una amenaça d’un grup neofeixista de l’Amèrica llatina”. L’economista ha donat les gràcies a tothom, “com si s’estigués vivint una part ja del funeral, que de fet s’està preparant”. En aquest sentit, ha conclòs que “el veritable funeral és el contacte amical amb les persones i, per tant, ja s’està celebrant sense que ens n’adonem prou”.

‘El país del silenci’, teatre per a famílies cristianes

D’altra banda, l’obra de teatre ‘El país del silenci’ ha estat tema de conversa amb els seus ideadors, els responsables del grup Bufanúvols. Pau Tarruell ha definit la companyia com un grup que, “des del 1987, fa espectacle de música, teatre i dansa per tot Catalunya” i que “el primer és ‘El país del silenci’, que va rodant arreu portant un missatge sobre la pau entre els pobles”. A més, ha comentat que Bufanúvols “ha anat fent molt de teatre per Espanya, convidat per delegacions eclesials de diverses zones, sempre amb la música com a llenguatge universal que pot connectar amb tots els pobles”. Per la seva banda, Carmina Mas ha explicat que “fa molt il·lusió actuar a la sala l’Autèntica Teatre de Gràcia, per arribar a famílies amb fills petits que encara no coneguin aquest espectacle”. Ha assegurat que l’obra “ens parla de la bellesa del silenci, de la pau, del perdó i la reconciliació, valors cristians que podem compartir amb tothom”.

Carmina ha dit també que “als infants els agrada molt” i que “es crea un ambient d’alegria profunda i entusiasme, fruit del mateix missatge que es transmet: que la música ve del país del silenci i pot fer que un enemic esdevingui un amic”. Pau Tarruell ha destacat que “les entrades es poden aconseguir entrant en el web de l’Autèntica Teatre, a l’apartat d’exhibició, o bé trucant al telèfon 699 12 31 39”. Carmina Mas ha recordat que “els infants gaudeixen i participen de les cançons, però sobretot riuen, per exemple amb gags de músics que no toquen bé”. Ha definit l’obra com “una bona medicina per combatre el desànim i la tristesa que ha portat el Covid-19”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'inici de l'Any de la Família-Amoris Laetitia, coincidint amb la festa de Sant Josep i amb la previsió d'un acte diocesà a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, diumenge 21 a les 18 hores. Després de la taula de testimonis, el franciscà i periodista Luis-Esteban Larra ens ha explicat la història setmanal a 'La vida possible'. Hem compartit, ja en els instants finals, un fragment de melodies irlandeses incloses a l'obra de teatre 'El país del silenci'.

Uns apunts d'actualitat sobre l'actual bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, que comparteix el 12è aniversari de la seva ordenació episcopal agraint l'acollida que va tenir a l'arxidiòcesi de Barcelona, i sobre el Dia del Seminari, que se celebra aquest diumenge a les diòcesis amb seu a Catalunya, han completat el programa en una nova edició, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 d’Ona Mitja).