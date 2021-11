El Mirall comparteix la festa de Crist Rei i reviu la 16a jornada del Grup Sant Jordi de Drets Humans

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres, 19 de novembre, de la festa de Crist Rei, molt popular al barri barceloní de la Sagrera, i de la 16a jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Josep Joan Badia, rector de la parròquia de Crist Rei de Barcelona, i Marcel·lí Joan, membre del Grup Sant Jordi i exdirector general d’Afers Religiosos de la Generalitat. Badia ha explicat que, “a la Missa principal de les 13.00h, participaran el cor polifònic musical, el cor de Gòspel (tots dos de la parròquia) i l’Esbart, que farà una dansa a l’ofertori”. A més, ha comentat que aquesta comunitat cristiana “és molt familiar i plena de tradició” en aquesta solemnitat, cosa que es veurà clarament “en la festa de diumenge”. El prevere ha assegurat que “és una ocasió perquè s’afegeixin a la celebració els qui vulguin”.





El rector, en un altre moment, ha destacat que “tota l’activitat sociocultural del barri va néixer a l’entorn de la parròquia i sobretot del Casal de Crist Rei, tot un referent” a la Sagrera. Ha afegit que “la realitat parroquial és d’inserció en les festes sagrerenques, com una expressió més del veïnat i com una realitat més de la cultura i identitat de barri”. Ha lamentat, però, que “sorprenentment, sense previ avís, el programa de les activitats de les festes no inclou la Missa de la parròquia, que no apareix tampoc entre els col·laboradors de la festa”. Ha conclòs que “dol sentir-se exclosos i la sensació que el barri dona l’esquena” a l’Església. Josep Joan Badia ha admès que “això ha creat una mica de malestar, perquè molts dels parroquians col·laboren en les activitats del barri, a l’Associació de Veïns i a la Comissió de Festes”.





El sacerdot, d’altra banda, ha dit que “la parròquia havia de ser dedicada a Sant Domènec, però es va optar per Crist Rei per la proximitat, quan es va crear, de la instauració de la festa com a solemnitat”. Ha recordat que “bíblicament parlant, i sobretot a nivell de l’evangeli i de la praxi litúrgica i sacramental, la reialesa té a veure amb una dedicació plena, no pas amb una monarquia”. En aquesta línia, ha apuntat que “Crist té tota la potestat de l’amor i, per tant, és una autoritat que ve del servei, perquè ha fet aquest servei més gran, alhora que ha tingut l’autoritat més sublim i el poder més inimaginable: el de vèncer la mort, ressuscitar

i fer-nos-en partícips com a cap del Regne de Déu que ha instaurat el Regne amb la seva vida, les seves obres, les seves paraules, la mort i la resurrecció i tot allò que comporten els valors cristians, amb Crist com a cap i nosaltres com a poble del qui ens va al davant com a capdavanter”.





Finalment, Badia ha explicat que “s’està treballant en un projecte perquè la imatge de Crist Rei torni al presbiteri, si Déu vol, l’any vinent amb motiu dels 90 anys de la dedicació de la parròquia”. La imatge és “policromada amb una corona que recorda una mitra oriental, amb un ceptre a la mà que es va canviar per una branca d’olivera en ferro forjat i els peus nus, propis del rei provisional, senzill i pobre, sobre una mitja bola que representa el món”. Ha reconegut que “el tema encara s’ha d’anar resolent”.





Jornada de reflexió sobre l’obertura a la fe adulta

En la segona part de la taula, Marcel·lí Joan ha resumit els principals continguts de la 16a Jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, celebrada dissabte 13 de novembre a Barcelona. El periodista i membre del col·lectiu cristià, fundat pel bisbe Joan Carrera els anys 60 quan encara no havia arribat a l’episcopat, ha explicat que el grup “es va crear inicialment per defensar els drets humans i la llengua catalana, però es va anar reduint a poc a poc, com altres entitats d’Església, fins que a partir del 2000 persones noves regeneren el grup”. A més, ha explicat que “a partir del 2005 es comença a celebrar la jornada anual”. A partir del títol “El moviment de l’ànima: el prec i l’empara”, Marcel·lí Joan ha destacat, des de les intervencions de Marion Muller-Collard i Peio Sánchez, “la jornada va servir per tocar fons en qüestions de l’Església com ara no tenir por a desaparèixer com a institució, afrontar la violència sexual, la dona en l’Església i una fe sòlida, a partir dels eixos de l’atenció als pobres i les interpel·lacions profundes de la teòloga protestant, en la línia que s’havia tocat fons en moltes coses i calia pensar-hi”.





Marcel·lí Joan, en un altre moment, ha destacat igualment que “cal fer mirar en l’Església la necessitat de sumar esforços i sinèrgies, per exemple a l’hora de programar actes o trobades, ja que caldria que s’organitzessin pensant en els altres i evitant que coincideixin, cosa que no va passar malauradament el cap de setmana passat”, en què hi va haver altres propostes gairebé simultànies en alguns casos. En comentar la reflexió de la directora general d’Afers Religiosos, Ivonne Griley, el periodista ha explicat que “és necessari treballar junts perquè l’Església arribi al màxim nombre possible de persones, davant de l’envelliment i altres realitats que ens interpel·len”. Marcel·lí Joan ha

apuntat, a més, que “una de les peculiaritats que ja ha esdevingut tradició en aquesta jornada és la participació de cristians i cristianes d’altres diòcesis espanyoles, aquesta vegada concretament 19 persones” de fora de Catalunya. Joan ha assegurat que “la pandèmia ha provocat un moment crític que ha canviat moltes coses, un punt d’inflexió que cal tenir molt present”. Finalment, ha elogiat les figures de Josep Vaqué i Mercè Guilemany, que van morir entre l’anterior jornada, ara fa dos anys, i aquesta. Ha subratllat que ajuden a “no perdre els valors fundacionals i són referents” del Grup Sant Jordi.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la petició de perdó explícita del cardenal Joan Josep Omella dilluns passat per la manca d'exemplaritat de l'Església i la pròpia culpa en l'allunyament de molts batejats. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó 'Cristo, recuérdame', un tema interpretat per Pueri Cantores de Màlaga i altres cors per ambientar la solemnitat de Jesucrist Rei de tot el món: https://www.youtube.com/watch?v=vAdiP5r_k9Q





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat: sobre la iniciativa de l'Hospital de Campanya de Barcelona Famílies acompanyant Famílies, guardonada amb el Premi "Lluitadors per la Família", sobre el Gran Recapte d'Aliments que comença aquest divendres i que durarà fins al dia 27 als establiments de menjar, sobre una jornada de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics a Barcelona dedicada a l'eutanàsia i el final de la vida, sobre la recent publicació del llibre 'Modrego, el bisbe del Congrés i la Catalunya del seu temps', de Joan Pallarès-Personat, sobre un interessant congrés dedicat a la relació del beat Ramon Llull i l'islam, aquests dies a Roma amb la participació del bisbe Sebastià Taltavull i el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand Puig, i sobre la Mostra de Cinema Espiritual que es fa fins al dia 30 arreu de Catalunya: http://cinemaespiritual.gencat.cat/. Tot això ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).