El Mirall celebra Sant Ignasi amb els jesuïtes i s’acosta al Dia dels Avis

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 30 de juliol (en l’última edició de la temporada) de les celebracions de Sant Ignasi aquest any a Catalunya, coincidint amb Ignatius 500, pel cinquè centenari de la conversió del fundador de la Companyia de Jesús, i també de com s’ha viscut, a l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya de Barcelona, el Dia dels Avis instituït pel Papa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, i Peio Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna. Puiggròs ha destacat que “les dues celebracions, per commemorar l’inici de l’Any Ignasià, són una Eucaristia el 30 de juliol a la basílica de Santa Maria del Mar, a les 19.30h i amb la presència dels bisbes de Catalunya, i una altra a Manresa el dia 31, amb el prepòsit general Arturo Sosa”. Sobre la primera, ha comentat que “és una manera de celebrar, amb més públic, aquests 500 anys de la conversió”. De la segona, ha subratllat que “es vol que sigui una celebració simbòlica, en la qual el pare general obri la porta santa del Jubileu i iniciï, amb aquest gest i aquesta missa, un seguit d’actes que ens permeti tornar a entrar en contacte amb l’itinerari espiritual de Sant Ignasi”.





El delegat dels jesuïtes a Catalunya ha explicat que “cada sector apostòlic de la Companyia promou accions i treballs en què les escoles, amb els equips i altres obres, fan esment de les celebracions”. Ha comentat que “hi ha excepcionalment diverses fites que permeten viure la commemoració: un congrés d’exercicis a Manresa, ocasió per aprofundir en una de les principals eines de l’espiritualitat ignasiana, una celebració dels 400 anys de la canonització de Sant Ignasi amb una trobada el 12 de març a la basílica de la Sagrada Família, on està convocada la família ignasiana per celebrar l’Eucaristia, i abans, el 9 de setembre, un aplec a Verdú amb motiu de Sant Pere Claver, que es fa cada any però al qual ara el bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha invitat els jesuïtes per viure l’Eucaristia, amb la predicació del provincial de la Companyia de Jesús”. A banda d’això, ha comentat que “hi ha diverses fites a les quals els jesuïtes catalans s’aniran unint per aprofundir en la seva espiritualitat”.





En un altre moment, Enric Puiggròs ha destacat que “hi ha dos binomis, conversió amb aprofundiment i formació, per explicar el pas d’Ignasi de

Loiola per Catalunya”. Sobre el primer, ha afirmat que “dues imatges reflecteixen aquest pas: Montserrat, on lliura les armes el 25 de març per culminar el procés de canvi de vida en passar de cavaller a entregar la vida, i després l’aprofundiment a la Cova de Manresa, on es va estar uns mesos i fa un procés de fort autoconeixement i coneixement de Déu, en tota una escola espiritual”. I sobre la segona dimensió, Puiggròs ha explicat que “a Barcelona aprèn llatí per ser sacerdot, amb la idea d’anar-se’n a Terra Santa, cosa que és impossible també a causa de l’amenaça, una situació que alhora el va obligar a redissenyar el seu futur”.





El delegat dels jesuïtes a Catalunya ha dit que “el pelegrinatge va molt lligat a la condició humana, i Sant Ignasi el va fer a l’estil del de Sant Jaume però a Manresa, un llarg camí en què ell surt de la seva situació existencial prèvia i descobreix noves terres i nous horitzons en una ruta que representa la que ha de fer tot cristià, amb un gran simbolisme per saciar-se d’un itinerari intern, del qual el més important és el reflectit en la via externa”. I sobre l’altra commemoració, Manresa 2022, Enric Puiggròs ha dit que “és digna d’agrair la bona voluntat i la promoció que l’Ajuntament de la capital del Bages ha fet per donar una dimensió cultural, festiva i religiosa en una ambiciosa proposta, amb desenes d’activitat, per apropar un dels grans patrimonis de la ciutat, que és el mateix Sant Ignasi i els llocs ignasians”. Ha afegit igualment que “les diferents iniciatives poden ajudar a apropar tothom a la figura d’aquest personatge”. Ha explicat que es tracta de “seguir apropant aquesta persona a Manresa, en una aposta que és una clara mostra de la voluntat que tenen el govern local i la Companyia de Jesús de caminar conjuntament”.





Finalment el jesuïta català ha assegurat que “els mosaics de Marko Rupnik han deixat irreconeixible el santuari de la Cova de Manresa”, i ha qualificat d’excepcional l’obra. Puiggròs ha recomanat “fer una visita tranquil·la al que ha fet Rupnik, que fa de pòrtic a la Coveta i centre d’espiritualitat, un espai que apropa la gent a tota aquesta realitat espiritual”. A més, ha proposat “que tothom faci seu el desig de convertir-se, en sentit etimològic, i girar-se cap a la veritat com va fer Sant Ignasi, en un procés de gran potència”. Ha recordat també que “Jesuïtescat, a les xarxes socials, inclou també una via de comunicació que és una oportunitat de conèixer Sant Ignasi”.

Dia dels Avis





D’altra banda, en els minuts dedicats a la festa de Sant Joaquim i Santa Anna, el rector de l’Hospital de Campanya i parròquia dedicada a la mare de Maria a Barcelona, Peio Sánchez, ha explicat que, “al petit

hospital, s’ha celebrat la festa de l’àvia de Jesús, patrona de la parròquia, amb preferència especial per la gent gran i enguany amb la novetat de la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran”. El prevere ha destacat que “la pandèmia i les necessàries restriccions han obligat a la contenció, però s’ha fet una festa a l’aire lliure, al claustre, amb la participació del moviment cristià Vida Creixent, representants de residències, l’animació del Cor Llatí i presència de delegats de diferents grups parroquials”. La festa, segons ha explicat el rector, “ha començat amb un pregó de la teresiana de 80 anys Pilar Rodríguez, que ha desplegat les tres paraules que proposa el Papa Francesc: els somnis per mirar al futur confiats en Déu, la memòria per agrair el que s’ha viscut i la pregària per viure en la certesa de no estar mai sols”.





En un altre moment, Peio Sánchez ha explicat que “diverses parelles d’avis han estat acompanyades pels seus nets, i han participat en l’ofertori mostrant la importància de transmetre la fe com la millor herència per als qui són el futur”. Igualment ha dit que “han estat recordades moltes persones grans mortes els últims mesos, moltes d’elles de Covid”. Ha explicat que “ha estat molt emocionant el record del grup de llatins, entre els quals molts estan fent processos de dol difícil, però l’acció de gràcies ha marcat la força de la fe, mostrada per gent de les residències, en difícils circumstàncies viscudes”. Ha conclòs que “totes aquestes pregàries han donat to a la paraula de Déu i a la comunió en Crist, tot recordant el lema a partir de les paraules de l’evangeli de Mateu: jo soc amb vosaltres dia rere dia”.





Finalment, el rector de Santa Anna ha destacat “la invitació rebuda pel Papa Francesc, des de la proximitat de Déu, a ser àngels que acompanyen la gent gran, per escoltar-los, per tenir cura d’ells, acollir les seves necessitats i no deixar que cap avi es quedi sol”. També ha comentat que “s’ha posat en valor la missió dels grans en la transmissió de la saviesa de la vida, com també de la confiança des de la fe”. Peio Sánchez ha conclòs que “ha estat una alegria celebrar aquest dia, entre el dol i l’agraïment, entre la creu i la resurrecció, tot després d’un any difícil i de prova en què tothom s’ha sentit alimentat espiritualment i ha respost a la pregunta de Jesús sobre com podem tornar a néixer”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre les activitats d'estiu dels esplais cristians catalans i d'altres entitats de l'Església a casa nostra, un exemple per a la transmissió de la fe. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit un fragment de la cançó ‘Pan de Vida’, tema de Margarita

Araux i Marco López per ambientar la litúrgia d'aquest diumenge XVIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=uMyd3u9K_0Q





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre el pelegrinatge 'Dominicanus Challenge', que es fa des del 6 d'agost amb motiu dels 800 anys de la mort de Sant Domènec de Guzmán, sobre la salut del bisbe Toni Vadell, que pateix un tumor en el pàncrees, sobre una exposició titulada 'Els estats de l'ànima', del pintor avantguardista Marc Chagall i que es podrà veure fins al 28 d'octubre, i sobre la inauguració d'una nova església dissabte 24 de juliol a Sitges