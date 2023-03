El Mirall aprofundeix en el projecte de cor mixt de l’Escolania de Montserrat i presenta el Rosari per la Vida

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 24 de març sobre el procés de creació del cor de cambra mixt de l’Escolania de Montserrat i sobre el Rosari per la Vida que es fa aquest dissabte 25 de març a la Basílica de la Mercè, presidit pel bisbe Javier Vilanova, que també presideix després la Missa. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del prefecte de l’Escolania, el monjo benedictí Efrem de Montellà, i del director del Secretariat de Pastoral Familiar a l’arxidiòcesi de Barcelona, Xavier Padilla. El Pare Efrem ha explicat que “aquest nou cor vol ser un segon grup de l’Escolania, però no pas substitut, sinó alternatiu i en paral·lel, fet actual amb veus masculines i femenines d’estudiants que cantaran un cop al mes a Montserrat, fent el mateix que l’Escolania, però permetent que la coral tradicional pugui descansar un cap de setmana”. El benedictí ha dit que “la resposta al fet que no hi hagi nenes a l’Escolania és polièdrica, però bàsicament és per raons musicals i de tradició, tenint en compte que antigament els nens tenien veus més agudes i, a més, sovint es preparaven per a la vida monàstica des d’una edat tendra”. En aquesta línia, ha aclarit que “la tradició de cantar homes i dones junts és tardana en la història de la música, a partir del segle XVIII”.





Efrem de Montellà ha recordat que, “allà on s’ha conservat el so característic, s’ha donat un valor a la musicologia del so, com passa amb els instruments de les orquestres antigues”. Igualment ha afegit que “l’Escolania omple la basílica, cosa que vol dir que té interès”. El prefecte de l’Escolania de Montserrat ha destacat que el nou cor “farà un cap de setmana al mes com un ‘stage’, amb assajos, participació en la litúrgia i una formació complementària que ajudarà els nois i noies mentre segueixen amb els seus estudis”. Ha dit també que, “sigui el que sigui el que estudien, aquests nois coneixeran aspectes religiosos relacionats amb la música sacra, una dimensió que no es fa de manera tan aprofundida en els estudis”.





Sobre el procés de selecció que ara comença, el prefecte ha comentat que “s’han obert les inscripcions, amb moltes peticions des que es va fer l’anunci”. El Pare Efrem ha anunciat que “hi haurà audicions l’últim cap de setmana de maig i el primer de juny, moment en què els candidats portaran una peça preparada per ells, com també hauran de cantar una cançó enviada pel monestir, i hauran de fer un exercici de lectura musical a vista”. El monjo també ha apuntat que “la idea és que el cor es vagi renovant cada

any”. Finalment ha explicat que “ara de moment no està previst cap coincidència entre el nou cor jove i l’Escolania infantil, perquè de moment la il·lusió és màxima per crear el grup de nois i noies i aconseguir que funcioni”. El correu electrònic per a interessats i interessades és escolania@escolania.cat.





El març de la família i la vida





En la segona part del col·loqui, Xavier Padilla ha anunciat que “el Rosari per la vida que es fa dissabte 25 a la basílica de la Mercè serà llarg, però animat musicalment i tranquil, amb la participació de persones que viuen la família i la vida en totes les seves facetes”. Amb el lema “Som família i estimem la vida”, s’han organitzat activitats a nivell de la Província Eclesiàstica de Barcelona. “La família i la vida es necessiten molt, cada dia més, i aquest Rosari és una bonica manera de completar les activitats d’aquest mes, pregant als peus de la Mare de Déu”, ha comentat el director del Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona. Igualment ha subratllat que “la jornada del dia 12 va ser un èxit, amb 70 famílies, 200 persones de procedències molt diverses, i molts joves catequistes, com també nombrosos nens que van omplir el pati de l’escola del Pare Manyanet de les Corts”. També ha dit que “tothom va quedar molt content, amb el concert de Nico Montero i tota l’activitat”.

En un altre moment, Xavier Padilla ha dit que “ha estat un mes molt complet que va començar el dia 4 amb una assemblea d’E-Cristians on es va destapar la contradicció entre el desig que la societat defensi els drets humans i l’aprovació de lleis que van contra la vida i la família”. A més, ha comentat que “s’han fet assemblees, trobades pastorals, presentacions de llibres, una cursa esportiva, la campanya 40 Dies per la Vida i altres propostes”. El director del Secretariat de Família de Barcelona ha afegit que “la crida a pregar per la vida en totes les seves etapes és important”. Ha assegurat que “augmentar la cura quan la vida és més vulnerable forma part de la base d’un missatge escrit pels bisbes de la subcomissió de Família i Vida de l’Episcopat espanyol, que inclouen, per exemple, refugiats i migrants i persones afectades per la salut mental”. Finalment, Padilla ha invitat tothom “a cloure el mes amb aquest esperit i aprofitar les últimes convocatòries, com ara unes conferències que el metge i sacerdot Xavier Sobrevia pronuncia els dimarts a les 19.30h a la basílica de la Mercè de Barcelona, la del dia 21 sobre l’avortament i la del 28, sobre l’eutanàsia”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració de Sant Josep al santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem

compartit la cançó 'Si haguessis estat aquí', un tema del grup Canta la Teva Fe que ens ajuda a viure el diumenge V de Quaresma, amb l'evangeli de la resurrecció de Llàtzer: https://www.youtube.com/watch?v=CMx8KxwnOks.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: les celebracions dels dies 18 i 19 de març pels 50 romiatges del Rocío a Catalunya (dissabte a la basílica de la Sagrada Família i diumenge a la de la Mercè), la visita de la sotssecretària general del Sínode, Nathalie Becquart, per intervenir a Barcelona en la quarta edició del Tribuna Joan Carrera, dedicada al lideratge de les dones a l'Església i en el món, la davallada d'alumnes de classe de Religió a Catalunya els últims 10 anys (del 24,6 per cent al 12,5), el recent rescat del cadàver del sacerdot de la diòcesi de Solsona Xavier Castelló, que havia desaparegut el novembre, i la presentació dilluns 20 de març d'una nova 'Guia per al Respecte a la Llibertat Religiosa en les Relacions Laborals'. I divendres vinent, 31 de març, farem un ampli resum de l'ordenació episcopal del nou bisbe auxiliar de Barcelona David Abadías. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).